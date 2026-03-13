Rovatok
Az áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás határok nélkül működhet

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Konferenciát szerveztek Székelyudvarhelyen a határon átnyúló jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés témájában pénteken. Magyarországi és erdélyi szakemberek osztották meg tapasztalataikat a jogi támogatás és az áldozatok segítésének lehetőségeiről.

László Ildikó

2026. március 13., 12:402026. március 13., 12:40

A rendezvényt Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében hangsúlyozta: civil szervezetként fontosnak tartják, hogy a Kárpát-medence különböző térségeiben bevált jó gyakorlatokat megosszák egymással, és lehetőséget teremtsenek a szakmai párbeszédre. Mint felidézte, egy korábbi, csíkszeredai konferencián bemutatott kezdeményezést már Magyarországon is sikerült alkalmazni.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A résztvevőket Szakács-Pál István, Székelyudvarhely polgármestere is köszöntötte. Beszédében kiemelte:

az áldozatsegítés nem csupán intézményi feladat.

„Az áldozat segítése és a jogi segítségnyújtás nem csupán egy intézményi feladat, hanem egy közös társadalmi felelősség. Olyan terület, ahol a szakmai tudás, az együttműködés és az emberi odafigyelés egyszerre elengedhetetlen” – fogalmazott.

Több szakmai előadás hangzott el a témában

Diamantopoulosné dr. Kenyeres Gabriella, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője a határon innen és túl működő áldozatsegítő és jogi segítségnyújtási rendszerekről beszélt.

Előadásában kiemelte: Magyarországon mára minden vármegyében működik áldozatsegítő központ, így az érintettek személyesen is igénybe vehetik a szolgáltatásokat. Mint hangsúlyozta,

az áldozatsegítés lehetőségével mindenki élhet, aki jogszerűen tartózkodik Magyarországon

és bűncselekmény áldozata lesz. Példaként említette azt is, hogy ha egy romániai állampolgár távoltartási végzést kér és kap, majd Magyarországra költözik, egy évig ott is biztosítják számára a védelmet azzal szemben, akinek a határozat értelmében távol kell maradnia az áldozattól.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A nap folyamán Dávidné Hídvégi Julianna klinikai szakpszichológus az áldozatok számára nyújtott érzelmi támogatás gyakorlatát ismerteti, míg Katona Lóránt, a székelyudvarhelyi helyi rendőrség ideiglenes kinevezett vezetője a nők elleni erőszak megelőzésében és kezelésében a közösség és a rendőrség együttműködésének szerepéről tart előadást.

A romániai tapasztalatokat Csiszér Csaba mutatja be, aki a csíkszeredai Bántalmazott, elhanyagolt és kizsákmányolt gyermekek sürgősségi befogadó és intervenciós központját képviselte.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A konferencia kerekasztal-beszélgetéssel zárult Együtt erő vagyunk! – Határtalan jogi segítségnyújtás címmel, ahol a résztvevők az intézményi és civil együttműködés lehetőségeit, valamint a határon átnyúló szakmai kapcsolatok fontosságát vitatják meg.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
