Az áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás határok nélkül működhet

Fotó: Olti Angyalka
Konferenciát szerveztek Székelyudvarhelyen a határon átnyúló jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés témájában pénteken. Magyarországi és erdélyi szakemberek osztották meg tapasztalataikat a jogi támogatás és az áldozatok segítésének lehetőségeiről.
A rendezvényt Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében hangsúlyozta: civil szervezetként fontosnak tartják, hogy a Kárpát-medence különböző térségeiben bevált jó gyakorlatokat megosszák egymással, és lehetőséget teremtsenek a szakmai párbeszédre. Mint felidézte, egy korábbi, csíkszeredai konferencián bemutatott kezdeményezést már Magyarországon is sikerült alkalmazni.
Fotó: Olti Angyalka
A résztvevőket Szakács-Pál István, Székelyudvarhely polgármestere is köszöntötte. Beszédében kiemelte:
„Az áldozat segítése és a jogi segítségnyújtás nem csupán egy intézményi feladat, hanem egy közös társadalmi felelősség. Olyan terület, ahol a szakmai tudás, az együttműködés és az emberi odafigyelés egyszerre elengedhetetlen” – fogalmazott.
Diamantopoulosné dr. Kenyeres Gabriella, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője a határon innen és túl működő áldozatsegítő és jogi segítségnyújtási rendszerekről beszélt.
Előadásában kiemelte: Magyarországon mára minden vármegyében működik áldozatsegítő központ, így az érintettek személyesen is igénybe vehetik a szolgáltatásokat. Mint hangsúlyozta,
és bűncselekmény áldozata lesz. Példaként említette azt is, hogy ha egy romániai állampolgár távoltartási végzést kér és kap, majd Magyarországra költözik, egy évig ott is biztosítják számára a védelmet azzal szemben, akinek a határozat értelmében távol kell maradnia az áldozattól.
Fotó: Olti Angyalka
A nap folyamán Dávidné Hídvégi Julianna klinikai szakpszichológus az áldozatok számára nyújtott érzelmi támogatás gyakorlatát ismerteti, míg Katona Lóránt, a székelyudvarhelyi helyi rendőrség ideiglenes kinevezett vezetője a nők elleni erőszak megelőzésében és kezelésében a közösség és a rendőrség együttműködésének szerepéről tart előadást.
A romániai tapasztalatokat Csiszér Csaba mutatja be, aki a csíkszeredai Bántalmazott, elhanyagolt és kizsákmányolt gyermekek sürgősségi befogadó és intervenciós központját képviselte.
Fotó: Olti Angyalka
A konferencia kerekasztal-beszélgetéssel zárult Együtt erő vagyunk! – Határtalan jogi segítségnyújtás címmel, ahol a résztvevők az intézményi és civil együttműködés lehetőségeit, valamint a határon átnyúló szakmai kapcsolatok fontosságát vitatják meg.
Fotó: Olti Angyalka
