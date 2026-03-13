Megmenekült a burkolt államosítástól a sepsiszentgyörgyi Szemerja-Görgő Közbirtokosság

Kedvező változás következett be a sepsiszentgyörgyi közbirtokosság költségvetésében. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A kirívóan magas adóterhek miatt a csőd szélére került szemerjai közbirtokosságot egy rendhagyó megoldás mentette meg: magánszemélyek adományaiból fedezték a többletadót, így a tagság jövedelme idén érintetlen maradt.
Kedvező változás következett be a sepsiszentgyörgyi közbirtokosság költségvetésében, miután Sepsiszentgyörgyön a tavalyi év végén kirívóan magasra sikerült belőni a jogi személyek erdőiért és legelőiért befizetendő adót.
A teljes összeg befizetése gyakorlatilag felemésztette volna a közbirtokosság teljes évi jövedelmét (ami az elmúlt években bevételként megvalósult), másrészt még annak is jelentősen csökkentette az esélyét, hogy idén legalább a tavalyi jövedelmet megvalósítsák (korábban itt írtunk erről).
Csákány László közbirtokossági elnök felszólalt az „államosításként” értelmezett túladóztatás ellen, és ennek következtében ígéretet is kapott Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestertől, hogy a közbirtokosságnak saját forrásból nem kell majd többet fizetnie, mint a természetes személyeknek. Ez az ígéret mostanra realizálódott.
A polgármester betartotta az ígéretét, a közbirtokosság számlájára megérkezett az idén fizetendő adó és a tavaly befizetett összeg különbsége, így
A közbirtokossági elnök így némileg megkönnyebbülve állhat a tagság elé a költségvetést bemutatni a március végére összehívott közgyűlésen.
A támogatás pillanatnyilag megoldotta a válsághelyzetet, de hosszú távon nem járható út, vélekedik Csákány László.
„Mi az erdőgazdálkodást úgy kell folytassuk és az üzemterveinket úgy állítjuk össze, hogy azok évtizedekre fenntarthatók, érvényesek legyenek.
– fogalmazott a közbirtokossági elnök.
A jövő évi költségvetés és adók megállapítása előtt e témát illetően további konzultációkra kerülhet sor, egyeztek meg a felek.
Március 6. és 12. között harminc hektáron pusztított a tűz Kovászna megye több településén. A tűzoltóság figyelmeztet: a száraz növényzet felgyújtása nemcsak törvénytelen, hanem életveszélyes is, a bírságok pedig a több tízezer lejt is elérhetik.
Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa rendkívüli ülésén jóváhagyta egy legfeljebb 1000 lej értékű támogatás nyújtását a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő és az elsőfokú rokkantsági besorolású személyek, valamint személyi gondozóik számára a 2026-os évre.
Az idei szezonban mintegy ötvenezer látogatója volt a sugásfürdői síközpontnak. A Sepsiszentgyörgyhöz közeli üdülőtelep kisebb sípályája több mint két hónapon át működött, a nagyobbat csak négy napig tudták üzemeltetni.
Több mint 1400 riasztás érkezett tavaly a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrséghez. A bejelentések között egészen szokatlan esetek is akadtak: volt olyan, akit egy esküvős limuzin vagy épp egy macska zavart, más a szomszéd sültje miatt tett panaszt.
Több mint 76 ezer lej kárt sikerült visszaszerezni egy informatikai csalás ügyében – a rendőrök még azelőtt blokkolták a pénzt, hogy a csalók felvehették volna.
Március 11-én megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását a sepsiszentgyörgyi tanács. Az adatok frissítése már szerdán elkezdődött, a lakosság pár napon belül már az újraszámolt adókról tájékozódhat a ghișeul.ro platformon.
A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház intenzív terápiás újszülöttrészlege csatlakozott a PULS Intensiv országos telemedicina-hálózathoz. Az együttműködés áttörést hozhat a kritikus állapotú újszülöttek ellátásában.
Az elmúlt években több erdélyi városban, így Sepsiszentgyörgyön, Nagyszebenben, Székelyudvarhelyen és Brassóban is nagy sikert aratott, most újabb kiadásához érkezett. Csütörtökön 17 órakor nyílik meg a harmadik Természet női szemmel című kiállítás.
Te tudtad, hogy a székelykapu már 2023 óta hungarikumként van számon tartva, és hogy a székely himnusz a „várományos” listán szerepel? Ilyen ismeretekkel akár döntőt is lehet nyerni Magyarországon, de előbb nevezni kell a vetélkedőre!
Huszonegyedik alkalommal tartották meg a Zúg Március szónokversenyt Kézdivásárhelyen kedd délután. A tizenkettedikes Dimény-Haszmann Örs ünnepi gondolatait mi is meghallgathatjuk márciusi 15-én a Gábor Áron téri rendezvényen.
szóljon hozzá!