Megmenekült a burkolt államosítástól a sepsiszentgyörgyi Szemerja-Görgő Közbirtokosság

A kirívóan magas adóterhek miatt a csőd szélére került szemerjai közbirtokosságot egy rendhagyó megoldás mentette meg: magánszemélyek adományaiból fedezték a többletadót, így a tagság jövedelme idén érintetlen maradt.

Kedvező változás következett be a sepsiszentgyörgyi közbirtokosság költségvetésében, miután Sepsiszentgyörgyön a tavalyi év végén kirívóan magasra sikerült belőni a jogi személyek erdőiért és legelőiért befizetendő adót.

A teljes összeg befizetése gyakorlatilag felemésztette volna a közbirtokosság teljes évi jövedelmét (ami az elmúlt években bevételként megvalósult), másrészt még annak is jelentősen csökkentette az esélyét, hogy idén legalább a tavalyi jövedelmet megvalósítsák (korábban itt írtunk erről).

A megoldás: polgármesteri ígéret és magántámogatás

Csákány László közbirtokossági elnök felszólalt az „államosításként” értelmezett túladóztatás ellen, és ennek következtében ígéretet is kapott Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestertől, hogy a közbirtokosságnak saját forrásból nem kell majd többet fizetnie, mint a természetes személyeknek. Ez az ígéret mostanra realizálódott.

A polgármester betartotta az ígéretét, a közbirtokosság számlájára megérkezett az idén fizetendő adó és a tavaly befizetett összeg különbsége, így