Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kerékpárt lopott Székelyudvarhelyen, percekkel később elfogták a helyi rendőrök

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nem sokáig örülhetett zsákmányának pénteken a szomszédos megyéből érkező biciklitolvaj, hiszen a tettét követően mindössze néhány perc múlva elfogták őt a székelyudvarhelyi helyi rendőrök.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 13., 14:342026. március 13., 14:34

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Középkorú, Brassó megyéből származó férfit gyanúsítanak azzal, hogy eltulajdonított egy kerékpárt pénteken délután Székelyudvarhelyen – tudtuk meg Katona Lóránttól, a helyi rendőrség ideiglenes vezetőjétől.

Mint lapunknak elmondta, az esetet rögtön jelentették egységüknek, így az értesítést követő hét percben kollégáiknak sikerült is feltartóztatniuk a gyanúsítottat, akit végül átadtak az állami rendőrségnek.

Hirdetés
Udvarhelyszék Székelyudvarhely Bűnügy Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 13., péntek

Az áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás határok nélkül működhet

Konferenciát szerveztek Székelyudvarhelyen a határon átnyúló jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés témájában pénteken. Magyarországi és erdélyi szakemberek osztották meg tapasztalataikat a jogi támogatás és az áldozatok segítésének lehetőségeiről.

Az áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás határok nélkül működhet
Az áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás határok nélkül működhet
2026. március 13., péntek

Az áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás határok nélkül működhet
Hirdetés
2026. március 13., péntek

Fának hajtott egy autó Árvátfalván, majd egy másik is belerohant

Elvesztette az uralmát a jármű fölött és egy útszéli fának csapódott egy autós péntek reggel Árvátfalván. A szerencsétlenül járt sofőr járművébe egy másik, arra közlekedő személygépkocsi is nekiütközött.

Fának hajtott egy autó Árvátfalván, majd egy másik is belerohant
Fának hajtott egy autó Árvátfalván, majd egy másik is belerohant
2026. március 13., péntek

Fának hajtott egy autó Árvátfalván, majd egy másik is belerohant
2026. március 11., szerda

Felborult és a kerekeire fordult vissza a frontális ütközés után az autó – térfigyelő kamera rögzítette a szejkei balesetet

A balesetet rögzítő térfigyelő kamerás felvételt látva Székelyudvarhely polgármestere azt írta, hogy kérni fogják a Szejkefürdőn a szigorúbb ellenőrzést, az országos útügynek is jelezve igényüket.

Felborult és a kerekeire fordult vissza a frontális ütközés után az autó – térfigyelő kamera rögzítette a szejkei balesetet
Felborult és a kerekeire fordult vissza a frontális ütközés után az autó – térfigyelő kamera rögzítette a szejkei balesetet
2026. március 11., szerda

Felborult és a kerekeire fordult vissza a frontális ütközés után az autó – térfigyelő kamera rögzítette a szejkei balesetet
2026. március 11., szerda

Szejkefürdőn is karamboloztak

Két személyautó ütközött és sodródott le az úttestről szerdán kora délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn.

Szejkefürdőn is karamboloztak
Szejkefürdőn is karamboloztak
2026. március 11., szerda

Szejkefürdőn is karamboloztak
Hirdetés
2026. március 11., szerda

Újra munkatelep van a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában

Székelyudvarhelyen szerdán újrakezdték a munkálatokat a Bethlen Gábor utcában, és az elkövetkező időszakban többfelé útjavításra, illetve forgalomkorlátozásra kell számítani.

Újra munkatelep van a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában
Újra munkatelep van a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában
2026. március 11., szerda

Újra munkatelep van a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában
2026. március 11., szerda

Szentegyházi fűrésztelepen pusztítottak a lángok

Szinte teljesen megsemmisült egy fűrésztelep csarnoka a szerdára virradó éjszaka keletkezett tűzben Szentegyházán.

Szentegyházi fűrésztelepen pusztítottak a lángok
Szentegyházi fűrésztelepen pusztítottak a lángok
2026. március 11., szerda

Szentegyházi fűrésztelepen pusztítottak a lángok
2026. március 09., hétfő

Busz indul Székelyudvarhelyről a székely szabadság napjára

Buszt indít kedden Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyre a Székely szabadság napjára a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) helyi szervezete.

Busz indul Székelyudvarhelyről a székely szabadság napjára
Busz indul Székelyudvarhelyről a székely szabadság napjára
2026. március 09., hétfő

Busz indul Székelyudvarhelyről a székely szabadság napjára
Hirdetés
2026. március 09., hétfő

Lenullázták az autók pótadóját Székelyudvarhelyen

Elfogadták a régi épületekre vonatkozó adókedvezményeket Székelyudvarhelyen, és nullára csökkentették a gépjárművek esetében alkalmazott helyi pótadót.

Lenullázták az autók pótadóját Székelyudvarhelyen
Lenullázták az autók pótadóját Székelyudvarhelyen
2026. március 09., hétfő

Lenullázták az autók pótadóját Székelyudvarhelyen
2026. március 07., szombat

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó

Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni.

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
2026. március 07., szombat

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
2026. március 06., péntek

Rendhagyó eseményre várja a művészeket a Haáz Rezső Múzeum

A Haáz Rezső Múzeum a Székelyföldi képzőművészek arcképcsarnoka című reprezentatív kiállítás terébe egy rendhagyó eseményre, művészek közötti párbeszédre invitálja az érdeklődőket.

Rendhagyó eseményre várja a művészeket a Haáz Rezső Múzeum
Rendhagyó eseményre várja a művészeket a Haáz Rezső Múzeum
2026. március 06., péntek

Rendhagyó eseményre várja a művészeket a Haáz Rezső Múzeum
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!