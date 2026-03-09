Lenullázták az autók pótadóját Székelyudvarhelyen

Noha az elmúlt tíz évben további 40–50 százalékos pótadót szabtak ki helyileg a kormány által meghatározott gépjárműadókhoz képest, a városvezetés úgy döntött, hogy idéntől nullára csökkenti ezt a plusz terhet – jelentette be egy korábbi lakossági fórumon Szakács-Paál István polgármester. Erre emlékeztetve, a hétfői székelyudvarhelyi képviselő-testületi ülésen közölte, az önkormányzat világosan megértette, hogy

ebben a nehéz gazdasági helyzetben nem lehet nagyobb prioritás, mint az, hogy több pénz maradjon az emberek zsebében.

Hozzák haza a járműveket

Az adócsökkentésért cserébe azt kérte az elöljáró, hogy ismét Székelyudvarhelyen jegyeztesse be gépjárművét az, aki korábban inkább vidékre ment emiatt a kedvezőbb adófeltételek érdekében. Így ugyanis némileg pótolható lesz az adócsökkentés miatti pénzkiesés, ami valamivel több mint félmillió lejt jelent a tavalyi évhez képest. A polgármester szerint erre mindenképp szükség van ahhoz, hogy jövőre ne kelljen ismét megemelni a pótadót.

„Sajnos bőven van mire költeni a pénzt, hiszen több pályázat is a megvalósítás utolsó évébe került, amikor többnyire már az önrészekből finanszírozni a munkálatot. Mindemellett a közösségi ünnepeinket is szeretnénk úgy megélni, ahogy illik” – magyarázta a polgármester.

Elérhető kedvezmények már ettől a héttől

A kapcsolódó határozattervezet bemutatásakor elhangzott, hogy nem csak a gépjárműtulajdonosok örülhetnek:

adókedvezményben részesülnek az ötven (15 százalék), illetve száz (25 százalék) évnél régebbi építésű ingatlanok tulajdonosai is.

A fogyatékkal élőkre vonatkozó gépjármű- és ingatlanadó-kedvezményeket nem kellett a helyi tanácsoknak elfogadniuk.

A tervezetet jóváhagyták a képviselők, ám Hajdó Csaba RMDSZ-es tanácsos arra kérte a polgármesteri hivatal munkatársait, hogy mindenképp