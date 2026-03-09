Lenullázták az autók pótadóját Székelyudvarhelyen

Arra biztatnak mindenkit, hogy online fizesse be az adóját, ugyanis most túlterheltek az adóosztályon
Elfogadták a régi épületekre vonatkozó adókedvezményeket Székelyudvarhelyen, és nullára csökkentették a gépjárművek esetében alkalmazott helyi pótadót.
Noha az elmúlt tíz évben további 40–50 százalékos pótadót szabtak ki helyileg a kormány által meghatározott gépjárműadókhoz képest, a városvezetés úgy döntött, hogy idéntől nullára csökkenti ezt a plusz terhet – jelentette be egy korábbi lakossági fórumon Szakács-Paál István polgármester. Erre emlékeztetve, a hétfői székelyudvarhelyi képviselő-testületi ülésen közölte, az önkormányzat világosan megértette, hogy
Az adócsökkentésért cserébe azt kérte az elöljáró, hogy ismét Székelyudvarhelyen jegyeztesse be gépjárművét az, aki korábban inkább vidékre ment emiatt a kedvezőbb adófeltételek érdekében. Így ugyanis némileg pótolható lesz az adócsökkentés miatti pénzkiesés, ami valamivel több mint félmillió lejt jelent a tavalyi évhez képest. A polgármester szerint erre mindenképp szükség van ahhoz, hogy jövőre ne kelljen ismét megemelni a pótadót.
„Sajnos bőven van mire költeni a pénzt, hiszen több pályázat is a megvalósítás utolsó évébe került, amikor többnyire már az önrészekből finanszírozni a munkálatot. Mindemellett a közösségi ünnepeinket is szeretnénk úgy megélni, ahogy illik” – magyarázta a polgármester.
A kapcsolódó határozattervezet bemutatásakor elhangzott, hogy nem csak a gépjárműtulajdonosok örülhetnek:
adókedvezményben részesülnek az ötven (15 százalék), illetve száz (25 százalék) évnél régebbi építésű ingatlanok tulajdonosai is.
A fogyatékkal élőkre vonatkozó gépjármű- és ingatlanadó-kedvezményeket nem kellett a helyi tanácsoknak elfogadniuk.
A tervezetet jóváhagyták a képviselők, ám Hajdó Csaba RMDSZ-es tanácsos arra kérte a polgármesteri hivatal munkatársait, hogy mindenképp
Fontosnak tartja ugyanis, hogy kompenzálva legyen a gépjárműadók csökkentése miatt keletkező büdzséhiány. Az így kapott adatok alapján szeretnék meghatározni a jövő évre vonatkozó adókat.
Szakács-Paál István arról is tájékoztatott, hogy
a gépjárműadók esetében vélhetően már kedden délután tapasztalható lesz a hétfőn délelőtt eszközölt csökkentés az online fizetési platformokon,
a többi adónem esetében pedig ezen a hét folyamán építik be a kedvezményeket.
Utóbbiak elhúzódása nem helyi hiba, hiszen egyebek mellett tisztázni kell, hogy január elejétől vagy e hónap elejétől alkalmazhatók a kedvezmények.
A polgármester arra biztatott mindenkit, hogy digitálisan törlesszék a tartozásaikat, hiszen a városházán túlterheltek, jelenleg pedig csak egy kollégájuk dolgozik az adóosztály kasszájánál.
Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni.
