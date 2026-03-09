Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Lenullázták az autók pótadóját Székelyudvarhelyen

Arra biztatnak mindenkit, hogy online fizesse be az adóját

Arra biztatnak mindenkit, hogy online fizesse be az adóját, ugyanis most túlterheltek az adóosztályon

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Elfogadták a régi épületekre vonatkozó adókedvezményeket Székelyudvarhelyen, és nullára csökkentették a gépjárművek esetében alkalmazott helyi pótadót.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 09., 11:572026. március 09., 11:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Noha az elmúlt tíz évben további 40–50 százalékos pótadót szabtak ki helyileg a kormány által meghatározott gépjárműadókhoz képest, a városvezetés úgy döntött, hogy idéntől nullára csökkenti ezt a plusz terhet – jelentette be egy korábbi lakossági fórumon Szakács-Paál István polgármester. Erre emlékeztetve, a hétfői székelyudvarhelyi képviselő-testületi ülésen közölte, az önkormányzat világosan megértette, hogy

ebben a nehéz gazdasági helyzetben nem lehet nagyobb prioritás, mint az, hogy több pénz maradjon az emberek zsebében.

Hozzák haza a járműveket

Az adócsökkentésért cserébe azt kérte az elöljáró, hogy ismét Székelyudvarhelyen jegyeztesse be gépjárművét az, aki korábban inkább vidékre ment emiatt a kedvezőbb adófeltételek érdekében. Így ugyanis némileg pótolható lesz az adócsökkentés miatti pénzkiesés, ami valamivel több mint félmillió lejt jelent a tavalyi évhez képest. A polgármester szerint erre mindenképp szükség van ahhoz, hogy jövőre ne kelljen ismét megemelni a pótadót.

korábban írtuk

A tervek szerint Romániában sehol sem lesz alacsonyabb gépjárműadó, mint Székelyudvarhelyen
A tervek szerint Romániában sehol sem lesz alacsonyabb gépjárműadó, mint Székelyudvarhelyen

Nullára csökkentik a gépjárművekre kiszabott helyi pótadót a korábbi években alkalmazott 40–50 százalékról Székelyudvarhelyen. Viszont fontos, hogy ismét a városban jegyeztesse be járművét az is, aki korábban más településen tette meg ezt.

„Sajnos bőven van mire költeni a pénzt, hiszen több pályázat is a megvalósítás utolsó évébe került, amikor többnyire már az önrészekből finanszírozni a munkálatot. Mindemellett a közösségi ünnepeinket is szeretnénk úgy megélni, ahogy illik” – magyarázta a polgármester.

Elérhető kedvezmények már ettől a héttől

A kapcsolódó határozattervezet bemutatásakor elhangzott, hogy nem csak a gépjárműtulajdonosok örülhetnek:

  • adókedvezményben részesülnek az ötven (15 százalék), illetve száz (25 százalék) évnél régebbi építésű ingatlanok tulajdonosai is.

  • A fogyatékkal élőkre vonatkozó gépjármű- és ingatlanadó-kedvezményeket nem kellett a helyi tanácsoknak elfogadniuk.

A tervezetet jóváhagyták a képviselők, ám Hajdó Csaba RMDSZ-es tanácsos arra kérte a polgármesteri hivatal munkatársait, hogy mindenképp

kövessék az elkövetkező időszakban az autóbejegyzések alakulását.

Fontosnak tartja ugyanis, hogy kompenzálva legyen a gépjárműadók csökkentése miatt keletkező büdzséhiány. Az így kapott adatok alapján szeretnék meghatározni a jövő évre vonatkozó adókat.

Hirdetés

Szakács-Paál István arról is tájékoztatott, hogy

  • a gépjárműadók esetében vélhetően már kedden délután tapasztalható lesz a hétfőn délelőtt eszközölt csökkentés az online fizetési platformokon,

  • a többi adónem esetében pedig ezen a hét folyamán építik be a kedvezményeket.

Utóbbiak elhúzódása nem helyi hiba, hiszen egyebek mellett tisztázni kell, hogy január elejétől vagy e hónap elejétől alkalmazhatók a kedvezmények.

A polgármester arra biztatott mindenkit, hogy digitálisan törlesszék a tartozásaikat, hiszen a városházán túlterheltek, jelenleg pedig csak egy kollégájuk dolgozik az adóosztály kasszájánál.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 07., szombat

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó

Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni.

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
2026. március 07., szombat

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
Hirdetés
2026. március 06., péntek

Rendhagyó eseményre várja a művészeket a Haáz Rezső Múzeum

A Haáz Rezső Múzeum a Székelyföldi képzőművészek arcképcsarnoka című reprezentatív kiállítás terébe egy rendhagyó eseményre, művészek közötti párbeszédre invitálja az érdeklődőket.

Rendhagyó eseményre várja a művészeket a Haáz Rezső Múzeum
Rendhagyó eseményre várja a művészeket a Haáz Rezső Múzeum
2026. március 06., péntek

Rendhagyó eseményre várja a művészeket a Haáz Rezső Múzeum
2026. március 05., csütörtök

Digitális visszajelzés a kórtermekben: QR-kódos értékelés Székelyudvarhelyen

Saját fejlesztésű digitális rendszert vezet be a székelyudvarhelyi városi kórház, amellyel a betegek és hozzátartozóik közvetlenül értékelhetik az ellátás minőségét és a személyzet munkáját. A sürgősségi osztályon már élesítették a platformot.

Digitális visszajelzés a kórtermekben: QR-kódos értékelés Székelyudvarhelyen
Digitális visszajelzés a kórtermekben: QR-kódos értékelés Székelyudvarhelyen
2026. március 05., csütörtök

Digitális visszajelzés a kórtermekben: QR-kódos értékelés Székelyudvarhelyen
2026. március 04., szerda

A tervek szerint Romániában sehol sem lesz alacsonyabb gépjárműadó, mint Székelyudvarhelyen

Nullára csökkentik a gépjárművekre kiszabott helyi pótadót a korábbi években alkalmazott 40–50 százalékról Székelyudvarhelyen. Viszont fontos, hogy ismét a városban jegyeztesse be járművét az is, aki korábban más településen tette meg ezt.

A tervek szerint Romániában sehol sem lesz alacsonyabb gépjárműadó, mint Székelyudvarhelyen
A tervek szerint Romániában sehol sem lesz alacsonyabb gépjárműadó, mint Székelyudvarhelyen
2026. március 04., szerda

A tervek szerint Romániában sehol sem lesz alacsonyabb gépjárműadó, mint Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. március 04., szerda

Nem tűrik tovább az agresszorokat a székelyudvarhelyi szociális lakásokban – elkezdődtek a kilakoltatások

Elsősorban a társaikat rettegésben tartó embereket fogják kilakoltatni a székelyudvarhelyi szociális lakásokból a már megkezdett folyamat során, ugyanakkor a felhalmozott tartozásokat sem tűrik a végtelenségig. Dávid Endre alpolgármestert kérdeztük.

Nem tűrik tovább az agresszorokat a székelyudvarhelyi szociális lakásokban – elkezdődtek a kilakoltatások
Nem tűrik tovább az agresszorokat a székelyudvarhelyi szociális lakásokban – elkezdődtek a kilakoltatások
2026. március 04., szerda

Nem tűrik tovább az agresszorokat a székelyudvarhelyi szociális lakásokban – elkezdődtek a kilakoltatások
2026. március 04., szerda

Öt fesztivállal számolnak idén, és megújult gasztroközponttal indítják az évet

Szintet lép Erdély gasztrofesztiválja 2026-ban: az eddigi gyimesi központ mellett négy új állomással, köztük egy magyarországi helyszínnel bővül a rendezvénysorozat. A szervezők célja nem kevesebb, mint 40 ezer látogató megszólítása.

Öt fesztivállal számolnak idén, és megújult gasztroközponttal indítják az évet
Öt fesztivállal számolnak idén, és megújult gasztroközponttal indítják az évet
2026. március 04., szerda

Öt fesztivállal számolnak idén, és megújult gasztroközponttal indítják az évet
2026. március 04., szerda

Bontják a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának leomlott épületrészét

Megkezdődtek a bontási munkálatok a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál. Ezt követően a magyar állam támogatásával az elbontott részeket újjáépítik, máshol pedig teljes felújítást végeznek.

Bontják a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának leomlott épületrészét
Bontják a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának leomlott épületrészét
2026. március 04., szerda

Bontják a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának leomlott épületrészét
Hirdetés
2026. március 03., kedd

Elbontott hidak és felmart aszfaltréteg – újrakezdték a munkát Udvarhelyszéken

Elbontott hidak és nagyobb szakaszon felmart aszfaltréteg is jelzi, hogy ismét hozzáláttak a kilenc éve megpályázott udvarhelyszéki nagyberuházás megvalósításához, amely során mintegy 50 kilométernyi utat korszerűsítenek.

Elbontott hidak és felmart aszfaltréteg – újrakezdték a munkát Udvarhelyszéken
Elbontott hidak és felmart aszfaltréteg – újrakezdték a munkát Udvarhelyszéken
2026. március 03., kedd

Elbontott hidak és felmart aszfaltréteg – újrakezdték a munkát Udvarhelyszéken
2026. március 03., kedd

Meghalt Kerestély Zsolt zeneszerző

Kedden, 91 éves korában elhunyt Kerestély Zsolt zeneszerző – közölte a bukaresti Constantin Tănase Revüszínház.

Meghalt Kerestély Zsolt zeneszerző
Meghalt Kerestély Zsolt zeneszerző
2026. március 03., kedd

Meghalt Kerestély Zsolt zeneszerző
2026. március 03., kedd

Kézzel, vízzel, baltával – fotókon a Rózsa utcai tűzoltás

Tűz ütött ki kedden délután egy székelyudvarhelyi lakóházban. A Rózsa utcába több tűzoltó- és mentőegységet vezényeltek ki, két embert pedig kórházba vittek.

Kézzel, vízzel, baltával – fotókon a Rózsa utcai tűzoltás
Kézzel, vízzel, baltával – fotókon a Rózsa utcai tűzoltás
2026. március 03., kedd

Kézzel, vízzel, baltával – fotókon a Rózsa utcai tűzoltás
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!