Öt fesztivállal számolnak idén, és megújult gasztroközponttal indítják az évet

Fotó: Olti Angyalka
Szintet lép Erdély gasztrofesztiválja 2026-ban: az eddigi gyimesi központ mellett négy új állomással, köztük egy magyarországi helyszínnel bővül a rendezvénysorozat. A szervezők célja nem kevesebb, mint 40 ezer látogató megszólítása.
2026. március 04., 14:342026. március 04., 14:34
Nemzetközi szintre lép a Taste of Transylvania: a bejelentést Trucza Adorján, a fesztivál alapítója Kozma Mónika, a társszervező Pro Economica Alapítvány elnöke jelenlétében tette meg. A gasztrofesztivál története 2022-ben indult a Gyimesben, mára pedig Erdély gasztronómiai mozgalmává nőtte ki magát.
A szervezők kiemelték: a Michelin-csillagos szakemberek jelenléte a fesztiválon nemcsak presztízst jelent, hanem tanulási lehetőséget is a hazai séfek számára. A Taste of Transylvania évek óta szorgalmazza, hogy
ami mérföldkő lehetne az ország gasztronómiájában.
Egy, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel közösen végzett reprezentatív kutatás szerint a látogatók 95 százaléka jelezte: visszatérne a fesztiválra. A szervezők ezt egyértelmű felhatalmazásként értelmezték a további bővítésre.
A tervek szerint 2026-ban öt fesztivált szerveznének: a gyimesi nagyrendezvény megmarad a szakmailag legmélyebb eseménynek, míg a „butikfesztiválok” kisebb, városközeli, tematikus rendezvényekként jelennek meg.
Az első állomás Magyarországon lesz:
március 27–29. között, amely Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma. A budapesti vonzáskörzetben már több ezer jegy talált gazdára, a fogadtatás kiemelkedő – derült ki a sajtótájékoztatón, melyen néhány helyszínt ugyan nem neveztek meg, a fesztiválnak otthont adó városok többségét viszont ismertették.
A további helyszínek között szerepel:
május 29–31. között a Kolozsvár mellett a felújított gyalui kastély,
júnus 19–21. között a marosvásárhelyi vár,
szeptember 3–6. között Gyimes,
október 16–18. között pedig Bukarest.
Összesen mintegy 40 ezer látogatót várnak az öt rendezvényre. A szervezők számításai szerint több mint 100 ezer adag étel fogyhat el. Kiemelték ugyanakkor, hogy több mint
Magyarországról, valamint külföldieket is várnak például Spanyolországból és Németországból is. Ezen kívül több mint 100 prémium márka lesz jelen, és legalább 20 Michelin-csillaggal rendelkező séf érkezik.
A sajtóreggelinek otthont adó székelyudvarhelyi Páva étterem és az ott helyet kapó, megújult Gasztroakadémia a fesztivál szellemiségét viszi tovább a hétköznapokba idéntől.
„A kezdeményezés célja, hogy a legkisebb termelőtől a kezdő szakácsig mindenki számára elérhető legyen a minőségi tudás és szakmai fejlődés lehetősége” – közölte Kozma Mónika, hozzátéve, hogy a Gasztroakadémia korszerű környezetben biztosít képzéseket, amelyek hosszú távon az utánpótlás-nevelést szolgálják.
