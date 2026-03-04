Rovatok
Öt fesztivállal számolnak idén, és megújult gasztroközponttal indítják az évet

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Szintet lép Erdély gasztrofesztiválja 2026-ban: az eddigi gyimesi központ mellett négy új állomással, köztük egy magyarországi helyszínnel bővül a rendezvénysorozat. A szervezők célja nem kevesebb, mint 40 ezer látogató megszólítása.

Bencze Emese

2026. március 04., 14:342026. március 04., 14:34

2026. március 04., 15:032026. március 04., 15:03

Nemzetközi szintre lép a Taste of Transylvania: a bejelentést Trucza Adorján, a fesztivál alapítója Kozma Mónika, a társszervező Pro Economica Alapítvány elnöke jelenlétében tette meg. A gasztrofesztivál története 2022-ben indult a Gyimesben, mára pedig Erdély gasztronómiai mozgalmává nőtte ki magát.

Öt fesztivál, két ország – indul a „vándorcirkusz”

A szervezők kiemelték: a Michelin-csillagos szakemberek jelenléte a fesztiválon nemcsak presztízst jelent, hanem tanulási lehetőséget is a hazai séfek számára. A Taste of Transylvania évek óta szorgalmazza, hogy

Románia is bekerüljön a Michelin Guide hivatalos értékelési rendszerébe,

ami mérföldkő lehetne az ország gasztronómiájában.

Egy, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel közösen végzett reprezentatív kutatás szerint a látogatók 95 százaléka jelezte: visszatérne a fesztiválra. A szervezők ezt egyértelmű felhatalmazásként értelmezték a további bővítésre.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A tervek szerint 2026-ban öt fesztivált szerveznének: a gyimesi nagyrendezvény megmarad a szakmailag legmélyebb eseménynek, míg a „butikfesztiválok” kisebb, városközeli, tematikus rendezvényekként jelennek meg.

Az első állomás Magyarországon lesz:

a március végi eseményt a Szentendrei Skanzen területén rendezik meg

március 27–29. között, amely Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma. A budapesti vonzáskörzetben már több ezer jegy talált gazdára, a fogadtatás kiemelkedő – derült ki a sajtótájékoztatón, melyen néhány helyszínt ugyan nem neveztek meg, a fesztiválnak otthont adó városok többségét viszont ismertették.

Hirdetés

A további helyszínek között szerepel:

  • május 29–31. között a Kolozsvár mellett a felújított gyalui kastély,

  • júnus 19–21. között a marosvásárhelyi vár,

  • szeptember 3–6. között Gyimes,

  • október 16–18. között pedig Bukarest.

Összesen mintegy 40 ezer látogatót várnak az öt rendezvényre. A szervezők számításai szerint több mint 100 ezer adag étel fogyhat el. Kiemelték ugyanakkor, hogy több mint

200 mesterszakács fordul meg a fesztiválokon, mintegy 80 étterem csatlakozik Romániából,

Magyarországról, valamint külföldieket is várnak például Spanyolországból és Németországból is. Ezen kívül több mint 100 prémium márka lesz jelen, és legalább 20 Michelin-csillaggal rendelkező séf érkezik.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A sajtóreggelinek otthont adó székelyudvarhelyi Páva étterem és az ott helyet kapó, megújult Gasztroakadémia a fesztivál szellemiségét viszi tovább a hétköznapokba idéntől.

„A kezdeményezés célja, hogy a legkisebb termelőtől a kezdő szakácsig mindenki számára elérhető legyen a minőségi tudás és szakmai fejlődés lehetősége” – közölte Kozma Mónika, hozzátéve, hogy a Gasztroakadémia korszerű környezetben biztosít képzéseket, amelyek hosszú távon az utánpótlás-nevelést szolgálják.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
