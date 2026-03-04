Egyiptomon keresztül menekítenek haza mintegy 170 román állampolgárt Izraelből

Andrei Țărnea szerint a 174 személy Izraelből kért segítséget a hazatéréshez, ketten közülük moldovai állampolgárok. A járatot a turisztikai ügynökségek és a légitársaságok együttműködésével szervezték meg, az utasok szállításában pedig Románia tel-avivi, kairói, haifai és ramallahi külképviseleteinek munkatársai segítettek.

Azt is elmondta, hogy a régió országaiban tartózkodó román állampolgárok biztonsága továbbra is prioritás a minisztérium számára, a gyermekcsoportokra és az egészségügyi ellátásra szoruló személyekre különösen odafigyelnek – számolt be az Agerpres.