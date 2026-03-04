Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egyiptomon keresztül menekítenek haza mintegy 170 román állampolgárt Izraelből

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Repatriáló járat indul szerdán Egyiptomból Romániába, 174 utassal a fedélzetén – nyilatkozta szerdán a román külügyminisztérium szóvivője.

Székelyhon

2026. március 04., 15:562026. március 04., 15:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Andrei Țărnea szerint a 174 személy Izraelből kért segítséget a hazatéréshez, ketten közülük moldovai állampolgárok. A járatot a turisztikai ügynökségek és a légitársaságok együttműködésével szervezték meg, az utasok szállításában pedig Románia tel-avivi, kairói, haifai és ramallahi külképviseleteinek munkatársai segítettek.

Hirdetés

A külügyi szóvivő megerősítette, hogy

nincsen román állampolgárságú sérültjük a közel-keleti eseményeknek.

Azt is elmondta, hogy a régió országaiban tartózkodó román állampolgárok biztonsága továbbra is prioritás a minisztérium számára, a gyermekcsoportokra és az egészségügyi ellátásra szoruló személyekre különösen odafigyelnek – számolt be az Agerpres.

Külföld Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 04., szerda

Rekordévet zárt az európai turizmus, a Romániában eltöltött vendégéjszakák száma csökkent

Rekordévet zárt az Európai Unió turizmusa 2025-ben – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból. A Romániában eltöltött vendégéjszakák száma viszont csökkent.

Rekordévet zárt az európai turizmus, a Romániában eltöltött vendégéjszakák száma csökkent
Rekordévet zárt az európai turizmus, a Romániában eltöltött vendégéjszakák száma csökkent
2026. március 04., szerda

Rekordévet zárt az európai turizmus, a Romániában eltöltött vendégéjszakák száma csökkent
Hirdetés
2026. március 04., szerda

Bíróság elé állították a csenei gyilkosság két kiskorú vádlottját

A Temes megyei ügyészség szerdán bíróság elé állította a csenei gyilkosság két kiskorú gyanúsítottját – írja az Agerpres.

Bíróság elé állították a csenei gyilkosság két kiskorú vádlottját
Bíróság elé állították a csenei gyilkosság két kiskorú vádlottját
2026. március 04., szerda

Bíróság elé állították a csenei gyilkosság két kiskorú vádlottját
2026. március 04., szerda

Két repülőjárat indul Bukarestbe Dubajból

Két járatot indít Dubajból Bukarestbe szerda este és éjszaka a FlyDubai légitársaság – közölte a külügyminisztérium.

Két repülőjárat indul Bukarestbe Dubajból
Két repülőjárat indul Bukarestbe Dubajból
2026. március 04., szerda

Két repülőjárat indul Bukarestbe Dubajból
2026. március 04., szerda

Épp az 1977-es tragédia évfordulóján rengett a föld

A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt szerdán 2 óra 9 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Épp az 1977-es tragédia évfordulóján rengett a föld
Épp az 1977-es tragédia évfordulóján rengett a föld
2026. március 04., szerda

Épp az 1977-es tragédia évfordulóján rengett a föld
Hirdetés
2026. március 04., szerda

Újabb Bukarestből induló repülőjáratokat töröltek

A közel-keleti események miatt összesen 29 járatot töröltek szerdán a bukaresti repülőtereken az Egyiptomba, Izraelbe, Dubajba, Katarba, Libanonba és Ciprusba közlekedő útvonalon – tájékoztatott a fővárosi repülőtér-üzemeltető vállalat (CNAB).

Újabb Bukarestből induló repülőjáratokat töröltek
Újabb Bukarestből induló repülőjáratokat töröltek
2026. március 04., szerda

Újabb Bukarestből induló repülőjáratokat töröltek
2026. március 04., szerda

Költségcsökkentési kényszerek szorításában a polgármesterek

A prefektus azon rendeletére várnak a polgármesterek, amely megszabja, hogy milyen létszámmal folytathatják az önkormányzati munkát. Alternatívaként nem sok megoldás mutatkozik, a béralap csökkentése szinte lehetetlen.

Költségcsökkentési kényszerek szorításában a polgármesterek
Költségcsökkentési kényszerek szorításában a polgármesterek
2026. március 04., szerda

Költségcsökkentési kényszerek szorításában a polgármesterek
2026. március 03., kedd

Új szolgáltató lép be a lakossági gázpiacra

Belép a lakossági gázszolgáltatás piacára a legnagyobb román gázipari vállalat, a Romgaz – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál cikke alapján.

Új szolgáltató lép be a lakossági gázpiacra
Új szolgáltató lép be a lakossági gázpiacra
2026. március 03., kedd

Új szolgáltató lép be a lakossági gázpiacra
Hirdetés
2026. március 03., kedd

Visszatáncolt a miniszter, mégis lehetségesnek tartja a 10 lejes üzemanyagárat

Az üzemanyag literenkénti ára akár a 10 lejt is elérheti Romániában, ha a kőolaj világpiaci ára hordónként 120–130 dollárra emelkedik, és tovább nő a gázolaj tonnánkénti ára – jelentette ki kedden Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

Visszatáncolt a miniszter, mégis lehetségesnek tartja a 10 lejes üzemanyagárat
Visszatáncolt a miniszter, mégis lehetségesnek tartja a 10 lejes üzemanyagárat
2026. március 03., kedd

Visszatáncolt a miniszter, mégis lehetségesnek tartja a 10 lejes üzemanyagárat
2026. március 03., kedd

Dubaj a tűzvonalban – helyszíni beszámoló egy ott élő székelytől

Rakéták robbanására ébredtek Dubajban: egy székelyföldi származású, ott élő férfi a Rádió GaGának mesélt arról, milyen volt testközelből megtapasztalni a Közel-Keleten kiéleződött konfliktus első óráit, és hogyan reagált a város a támadásokra.

Dubaj a tűzvonalban – helyszíni beszámoló egy ott élő székelytől
Dubaj a tűzvonalban – helyszíni beszámoló egy ott élő székelytől
2026. március 03., kedd

Dubaj a tűzvonalban – helyszíni beszámoló egy ott élő székelytől
2026. március 03., kedd

Továbbra sem vethető be Marosvásárhelyen a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító autó

A közlekedésügyi rendőrség válaszára vár a marosvásárhelyi önkormányzat, hogy kiderüljön mikor állhat újra munkába a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító vontatóautó. A szolgáltatást január végén szüntették be.

Továbbra sem vethető be Marosvásárhelyen a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító autó
Továbbra sem vethető be Marosvásárhelyen a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító autó
2026. március 03., kedd

Továbbra sem vethető be Marosvásárhelyen a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító autó
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!