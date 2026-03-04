Egyiptomon keresztül menekítenek haza mintegy 170 román állampolgárt Izraelből

Képünk illusztráció
Repatriáló járat indul szerdán Egyiptomból Romániába, 174 utassal a fedélzetén – nyilatkozta szerdán a román külügyminisztérium szóvivője.
Andrei Țărnea szerint a 174 személy Izraelből kért segítséget a hazatéréshez, ketten közülük moldovai állampolgárok. A járatot a turisztikai ügynökségek és a légitársaságok együttműködésével szervezték meg, az utasok szállításában pedig Románia tel-avivi, kairói, haifai és ramallahi külképviseleteinek munkatársai segítettek.
A külügyi szóvivő megerősítette, hogy
Azt is elmondta, hogy a régió országaiban tartózkodó román állampolgárok biztonsága továbbra is prioritás a minisztérium számára, a gyermekcsoportokra és az egészségügyi ellátásra szoruló személyekre különösen odafigyelnek – számolt be az Agerpres.
Rekordévet zárt az Európai Unió turizmusa 2025-ben – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból. A Romániában eltöltött vendégéjszakák száma viszont csökkent.
A Temes megyei ügyészség szerdán bíróság elé állította a csenei gyilkosság két kiskorú gyanúsítottját – írja az Agerpres.
Két járatot indít Dubajból Bukarestbe szerda este és éjszaka a FlyDubai légitársaság – közölte a külügyminisztérium.
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt szerdán 2 óra 9 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A közel-keleti események miatt összesen 29 járatot töröltek szerdán a bukaresti repülőtereken az Egyiptomba, Izraelbe, Dubajba, Katarba, Libanonba és Ciprusba közlekedő útvonalon – tájékoztatott a fővárosi repülőtér-üzemeltető vállalat (CNAB).
A prefektus azon rendeletére várnak a polgármesterek, amely megszabja, hogy milyen létszámmal folytathatják az önkormányzati munkát. Alternatívaként nem sok megoldás mutatkozik, a béralap csökkentése szinte lehetetlen.
Belép a lakossági gázszolgáltatás piacára a legnagyobb román gázipari vállalat, a Romgaz – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál cikke alapján.
Az üzemanyag literenkénti ára akár a 10 lejt is elérheti Romániában, ha a kőolaj világpiaci ára hordónként 120–130 dollárra emelkedik, és tovább nő a gázolaj tonnánkénti ára – jelentette ki kedden Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Rakéták robbanására ébredtek Dubajban: egy székelyföldi származású, ott élő férfi a Rádió GaGának mesélt arról, milyen volt testközelből megtapasztalni a Közel-Keleten kiéleződött konfliktus első óráit, és hogyan reagált a város a támadásokra.
A közlekedésügyi rendőrség válaszára vár a marosvásárhelyi önkormányzat, hogy kiderüljön mikor állhat újra munkába a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító vontatóautó. A szolgáltatást január végén szüntették be.
