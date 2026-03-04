Cserbenhagyásos gázolással gyanúsítanak egy szuperligás labdarúgót, nyilvánosságra hozták a balesetről készült videót

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Bukarest második kerületi ügyészsége kéri a bíróságtól K. K. labdarúgó előzetes letartóztatását, aki a gyanú szerint elütött egy nőt egy gyalogátkelőhelyen, majd elhagyta a baleset helyszínét.
2026. március 04., 17:022026. március 04., 17:02
A Bukaresti Rapid középpályását kedden este 24 órára őrizetbe vették a baleset helyszínének elhagyása miatt. A szerdai kihallgatása után az ügyészek indítványozták a bíróságnál a harmincnapos előzetes letartóztatását.
A vádhatóság szerint a sportoló március 3-án hajnalban, egy bukaresti utcán közlekedve elütött egy gyalogátkelőn szabályosan áthaladó nőt.
A 112-es segélyhívó számra bejelentés érkezett a balesetről. A nőt a riasztott mentők elsősegélyben részesítették és kórházba szállították. A hatóságok a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították a baleset feltételezett okozóját, egy 26 éves fiatalembert – írja az Agerpres hírügynökség a közlekdésrendészet szerdai közlésére hivatkozva.
Rekordévet zárt az Európai Unió turizmusa 2025-ben – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból. A Romániában eltöltött vendégéjszakák száma viszont csökkent.
Repatriáló járat indul szerdán Egyiptomból Romániába, 174 utassal a fedélzetén – nyilatkozta szerdán a román külügyminisztérium szóvivője.
A Temes megyei ügyészség szerdán bíróság elé állította a csenei gyilkosság két kiskorú gyanúsítottját – írja az Agerpres.
Két járatot indít Dubajból Bukarestbe szerda este és éjszaka a FlyDubai légitársaság – közölte a külügyminisztérium.
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt szerdán 2 óra 9 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A közel-keleti események miatt összesen 29 járatot töröltek szerdán a bukaresti repülőtereken az Egyiptomba, Izraelbe, Dubajba, Katarba, Libanonba és Ciprusba közlekedő útvonalon – tájékoztatott a fővárosi repülőtér-üzemeltető vállalat (CNAB).
A prefektus azon rendeletére várnak a polgármesterek, amely megszabja, hogy milyen létszámmal folytathatják az önkormányzati munkát. Alternatívaként nem sok megoldás mutatkozik, a béralap csökkentése szinte lehetetlen.
Belép a lakossági gázszolgáltatás piacára a legnagyobb román gázipari vállalat, a Romgaz – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál cikke alapján.
Az üzemanyag literenkénti ára akár a 10 lejt is elérheti Romániában, ha a kőolaj világpiaci ára hordónként 120–130 dollárra emelkedik, és tovább nő a gázolaj tonnánkénti ára – jelentette ki kedden Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Rakéták robbanására ébredtek Dubajban: egy székelyföldi származású, ott élő férfi a Rádió GaGának mesélt arról, milyen volt testközelből megtapasztalni a Közel-Keleten kiéleződött konfliktus első óráit, és hogyan reagált a város a támadásokra.
