Cserbenhagyásos gázolással gyanúsítanak egy szuperligás labdarúgót, nyilvánosságra hozták a balesetről készült videót

Bukarest második kerületi ügyészsége kéri a bíróságtól K. K. labdarúgó előzetes letartóztatását, aki a gyanú szerint elütött egy nőt egy gyalogátkelőhelyen, majd elhagyta a baleset helyszínét.

A Bukaresti Rapid középpályását kedden este 24 órára őrizetbe vették a baleset helyszínének elhagyása miatt. A szerdai kihallgatása után az ügyészek indítványozták a bíróságnál a harmincnapos előzetes letartóztatását.

A vádhatóság szerint a sportoló március 3-án hajnalban, egy bukaresti utcán közlekedve elütött egy gyalogátkelőn szabályosan áthaladó nőt.