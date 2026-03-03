Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Új szolgáltató lép be a lakossági gázpiacra

• Fotó: Freepik

Fotó: Freepik

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Belép a lakossági gázszolgáltatás piacára a legnagyobb román gázipari vállalat, a Romgaz – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál cikke alapján.

Székelyhon

2026. március 03., 21:092026. március 03., 21:09

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

„Műszaki szempontból valószínűleg április 1-től állunk majd készen rá, hogy szolgáltassunk a háztartási fogyasztóknak és a nem háztartási kisfogyasztóknak” – nyilatkozta Răzvan Popescu, a Romgaz vezérigazgatója.

Hozzátette, egyelőre nem tudni, hogy idén mekkora gázmennyiség áll majd rendelkezésre a lakossági üzletág számára. Az április 1-től életbe lépő új gázpiaci szabályozás értelmében

a romániai termelők legfeljebb 110 lej/megawattóra áron értékesíthetik a földgázt a szolgáltatóknak,

amelyek a háztartások és a távhőt előállító erőművek igényeit elégítik ki.

Hirdetés

„Valószínű, hogy a termelésünk legnagyobb részét a lakossági szolgáltatóknak és a hőenergia-termelőknek kell majd értékesítenünk” – mondta Popescu, hozzátéve, hogy a kormány még nem közölte az áprilistól érvényes értékesítési kvótát.

A 70 százalékban állami tulajdonban levő Romgaz kizárólag kitermeléssel és nagybani kereskedelemmel foglalkozott eddig. A medgyesi székhelyű vállalat tavaly 4,95 milliárd köbméter földgázt termelt ki, 8,026 milliárd lej árbevétel mellett 3,347 milliárd lej nettó nyereséget ért el.

A vállalat, az OMV Petrommal közösen kezdi meg jövőre a Fekete-tengerben található Neptun Deep gázmező kitermelését. Az onnan kitermelhető gáz mennyiségét a szakértők 100 milliárd köbméterre becsülik, az éves kitermelés mintegy 8 milliárd köbméter lesz. A kormány 2026. április 1-re tervezi a gázpiac teljes liberalizálását, a Romgaz részvételétől a lakossági árak csökkenését várja.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 03., kedd

Visszatáncolt a miniszter, mégis lehetségesnek tartja a 10 lejes üzemanyagárat

Az üzemanyag literenkénti ára akár a 10 lejt is elérheti Romániában, ha a kőolaj világpiaci ára hordónként 120–130 dollárra emelkedik, és tovább nő a gázolaj tonnánkénti ára – jelentette ki kedden Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

Visszatáncolt a miniszter, mégis lehetségesnek tartja a 10 lejes üzemanyagárat
Visszatáncolt a miniszter, mégis lehetségesnek tartja a 10 lejes üzemanyagárat
2026. március 03., kedd

Visszatáncolt a miniszter, mégis lehetségesnek tartja a 10 lejes üzemanyagárat
Hirdetés
2026. március 03., kedd

Dubaj a tűzvonalban – helyszíni beszámoló egy ott élő székelytől

Rakéták robbanására ébredtek Dubajban: egy székelyföldi származású, ott élő férfi a Rádió GaGának mesélt arról, milyen volt testközelből megtapasztalni a Közel-Keleten kiéleződött konfliktus első óráit, és hogyan reagált a város a támadásokra.

Dubaj a tűzvonalban – helyszíni beszámoló egy ott élő székelytől
Dubaj a tűzvonalban – helyszíni beszámoló egy ott élő székelytől
2026. március 03., kedd

Dubaj a tűzvonalban – helyszíni beszámoló egy ott élő székelytől
2026. március 03., kedd

Továbbra sem vethető be Marosvásárhelyen a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító autó

A közlekedésügyi rendőrség válaszára vár a marosvásárhelyi önkormányzat, hogy kiderüljön mikor állhat újra munkába a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító vontatóautó. A szolgáltatást január végén szüntették be.

Továbbra sem vethető be Marosvásárhelyen a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító autó
Továbbra sem vethető be Marosvásárhelyen a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító autó
2026. március 03., kedd

Továbbra sem vethető be Marosvásárhelyen a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító autó
2026. március 03., kedd

Több mint nyolcszáz medvét lőnének ki idén megelőző jelleggel

A szenátus közigazgatási bizottsága kedden kedvező jelentést fogadott el a barnamedve-kilövési kvótát meghatározó törvénytervezetről.

Több mint nyolcszáz medvét lőnének ki idén megelőző jelleggel
Több mint nyolcszáz medvét lőnének ki idén megelőző jelleggel
2026. március 03., kedd

Több mint nyolcszáz medvét lőnének ki idén megelőző jelleggel
Hirdetés
2026. március 03., kedd

Összefogás a tűzkárosult gelencei családért

Tűz pusztított egy gelencei háznál hétfőn hajnalban: a lángok felemésztették az otthon tetőszerkezetét, a melléképületeket és egy autót. Pap László és családja most segítségre szorul, hogy mihamarabb visszaköltözhessenek az épületbe.

Összefogás a tűzkárosult gelencei családért
Összefogás a tűzkárosult gelencei családért
2026. március 03., kedd

Összefogás a tűzkárosult gelencei családért
2026. március 03., kedd

Kelemen Hunor: március 15. és 17. között megvitathatja a parlament a költségvetés-tervezetet

Ha a koalíciós pártok szerdán megállapodnak az állami költségvetés tervezetének végső formájáról, a parlament március 15. és 17. között megvitathatja a jogszabályjavaslatot – jelentette ki kedden Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: március 15. és 17. között megvitathatja a parlament a költségvetés-tervezetet
Kelemen Hunor: március 15. és 17. között megvitathatja a parlament a költségvetés-tervezetet
2026. március 03., kedd

Kelemen Hunor: március 15. és 17. között megvitathatja a parlament a költségvetés-tervezetet
2026. március 03., kedd

Ő lesz Románia új oktatási minisztere – frissítve

Aláírta kedden Nicușor Dan államfő a Mihai Dimian oktatási és kutatási miniszteri kinevezéséről szóló dekrétumot. Az új miniszter 16 órakor teszi le a hivatali esküt a Cotroceni-palotában.

Ő lesz Románia új oktatási minisztere – frissítve
Ő lesz Románia új oktatási minisztere – frissítve
2026. március 03., kedd

Ő lesz Románia új oktatási minisztere – frissítve
Hirdetés
2026. március 03., kedd

Ne hagyjuk az utolsó pillanatra a választási regisztrációt

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok számára elengedhetetlen a névjegyzékbe való regisztráció, ha részt kívánnak venni a magyarországi országgyűlési választásokon. Március 18-ig még megtehetik.

Ne hagyjuk az utolsó pillanatra a választási regisztrációt
Ne hagyjuk az utolsó pillanatra a választási regisztrációt
2026. március 03., kedd

Ne hagyjuk az utolsó pillanatra a választási regisztrációt
2026. március 03., kedd

Mégsem lesz szirénapróba szerdán

Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) kedden bejelentette, hogy a jelenlegi biztonsági helyzet miatt elhalasztják a légvédelmi szirénák eredetileg szerdára tervezett tesztelését.

Mégsem lesz szirénapróba szerdán
Mégsem lesz szirénapróba szerdán
2026. március 03., kedd

Mégsem lesz szirénapróba szerdán
2026. március 03., kedd

Tájékoztató kampányt indít a védőoltásokról a közegészségügy

Az oltásokkal kapcsolatos kampányt indít az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

Tájékoztató kampányt indít a védőoltásokról a közegészségügy
Tájékoztató kampányt indít a védőoltásokról a közegészségügy
2026. március 03., kedd

Tájékoztató kampányt indít a védőoltásokról a közegészségügy
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!