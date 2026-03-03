Új szolgáltató lép be a lakossági gázpiacra

Fotó: Freepik
Belép a lakossági gázszolgáltatás piacára a legnagyobb román gázipari vállalat, a Romgaz – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál cikke alapján.
„Műszaki szempontból valószínűleg április 1-től állunk majd készen rá, hogy szolgáltassunk a háztartási fogyasztóknak és a nem háztartási kisfogyasztóknak” – nyilatkozta Răzvan Popescu, a Romgaz vezérigazgatója.
Hozzátette, egyelőre nem tudni, hogy idén mekkora gázmennyiség áll majd rendelkezésre a lakossági üzletág számára. Az április 1-től életbe lépő új gázpiaci szabályozás értelmében
amelyek a háztartások és a távhőt előállító erőművek igényeit elégítik ki.
„Valószínű, hogy a termelésünk legnagyobb részét a lakossági szolgáltatóknak és a hőenergia-termelőknek kell majd értékesítenünk” – mondta Popescu, hozzátéve, hogy a kormány még nem közölte az áprilistól érvényes értékesítési kvótát.
A 70 százalékban állami tulajdonban levő Romgaz kizárólag kitermeléssel és nagybani kereskedelemmel foglalkozott eddig. A medgyesi székhelyű vállalat tavaly 4,95 milliárd köbméter földgázt termelt ki, 8,026 milliárd lej árbevétel mellett 3,347 milliárd lej nettó nyereséget ért el.
A vállalat, az OMV Petrommal közösen kezdi meg jövőre a Fekete-tengerben található Neptun Deep gázmező kitermelését. Az onnan kitermelhető gáz mennyiségét a szakértők 100 milliárd köbméterre becsülik, az éves kitermelés mintegy 8 milliárd köbméter lesz. A kormány 2026. április 1-re tervezi a gázpiac teljes liberalizálását, a Romgaz részvételétől a lakossági árak csökkenését várja.
Az üzemanyag literenkénti ára akár a 10 lejt is elérheti Romániában, ha a kőolaj világpiaci ára hordónként 120–130 dollárra emelkedik, és tovább nő a gázolaj tonnánkénti ára – jelentette ki kedden Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Rakéták robbanására ébredtek Dubajban: egy székelyföldi származású, ott élő férfi a Rádió GaGának mesélt arról, milyen volt testközelből megtapasztalni a Közel-Keleten kiéleződött konfliktus első óráit, és hogyan reagált a város a támadásokra.
A közlekedésügyi rendőrség válaszára vár a marosvásárhelyi önkormányzat, hogy kiderüljön mikor állhat újra munkába a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító vontatóautó. A szolgáltatást január végén szüntették be.
A szenátus közigazgatási bizottsága kedden kedvező jelentést fogadott el a barnamedve-kilövési kvótát meghatározó törvénytervezetről.
Tűz pusztított egy gelencei háznál hétfőn hajnalban: a lángok felemésztették az otthon tetőszerkezetét, a melléképületeket és egy autót. Pap László és családja most segítségre szorul, hogy mihamarabb visszaköltözhessenek az épületbe.
Ha a koalíciós pártok szerdán megállapodnak az állami költségvetés tervezetének végső formájáról, a parlament március 15. és 17. között megvitathatja a jogszabályjavaslatot – jelentette ki kedden Kelemen Hunor.
Aláírta kedden Nicușor Dan államfő a Mihai Dimian oktatási és kutatási miniszteri kinevezéséről szóló dekrétumot. Az új miniszter 16 órakor teszi le a hivatali esküt a Cotroceni-palotában.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok számára elengedhetetlen a névjegyzékbe való regisztráció, ha részt kívánnak venni a magyarországi országgyűlési választásokon. Március 18-ig még megtehetik.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) kedden bejelentette, hogy a jelenlegi biztonsági helyzet miatt elhalasztják a légvédelmi szirénák eredetileg szerdára tervezett tesztelését.
Az oltásokkal kapcsolatos kampányt indít az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
