Új szolgáltató lép be a lakossági gázpiacra

Belép a lakossági gázszolgáltatás piacára a legnagyobb román gázipari vállalat, a Romgaz – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál cikke alapján.

„Műszaki szempontból valószínűleg április 1-től állunk majd készen rá, hogy szolgáltassunk a háztartási fogyasztóknak és a nem háztartási kisfogyasztóknak” – nyilatkozta Răzvan Popescu, a Romgaz vezérigazgatója.

Hozzátette, egyelőre nem tudni, hogy idén mekkora gázmennyiség áll majd rendelkezésre a lakossági üzletág számára. Az április 1-től életbe lépő új gázpiaci szabályozás értelmében