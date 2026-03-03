Rovatok
Ne hagyjuk az utolsó pillanatra a választási regisztrációt

Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője

Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője

Fotó: Borbély Fanni

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok számára elengedhetetlen a névjegyzékbe való regisztráció, ha részt kívánnak venni a magyarországi országgyűlési választásokon. Március 18-ig még megtehetik.

Barabás Hajnal

2026. március 03., 14:14

2026. március 03., 14:162026. március 03., 14:16

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben szavazhatnak a magyarországi országgyűlési választásokon. Ehhez azonban előzetes regisztráció szükséges a választási névjegyzékbe.

Idézet
Számukra egyik legfontosabb határidő március 18., ekkor jár le a regisztráció lehetősége”

– hívta fel a figyelmet Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke kedden, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán tartott sajtótájékoztatón, a jelenléti szavazás helyszínén.

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke tartott tájékoztatást a választás menetéről, a levélben szavazásról a magyar országgyűlési választásokra

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke tartott tájékoztatást a választás menetéről, a levélben szavazásról a magyar országgyűlési választásokra

Fotó: Borbély Fanni

Kulcsfontosságú tudnivalók a 2026-os választásokról

A regisztrációt többféleképpen el lehet végezni: elektronikusan, postai úton vagy személyesen. Elektronikusan a Nemzeti Választási Iroda honlapján található kérelemnyomtatványt kitöltve, kinyomtatva és aláírva regisztrálhat, amit eljuttathat postai úton is Magyarország bármely nagykövetségére/ főkonzulátusára vagy a Nemzeti Választási Iroda címére (1397 Budapest, Pf. 547). Megteheti személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján is Magyarország bármely nagykövetségén/ főkonzulátusán, például Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán is.

„Bátran keressék fel a kollégákat itt Csíkszeredában, és éljenek ezzel a lehetőséggel.

Idézet
Aki korábban regisztrált, az egyeztetheti az adatait, adott esetben, hogyha elköltözött, akkor kérje a lakcíme módosítását, illetve azt is meg lehet adni, hogy a levélcsomagot hol szeretné átvenni: a főkonzulátus épületében, vagy a postai úton a lakhelyén”

– magyarázta. Tőle tudjuk, hogy világszerte 904 ezer magyar állampolgár jogosult a levélben szavazásra, amelyek közül már 470 ezren regisztráltak.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A levélszavazatokat postai úton, vagy a főkonzulátuson is le lehet adni.

A főkonzulátus meghosszabbított nyitvatartással fog üzemelni március 28-tól reggel 7 és este 9 óra között folyamatosan várják a választópolgárokat.

„Javaslom azt, hogy ezt az utat vegyük igénybe, és így juttassuk vissza a levélcsomagot a választási irodához, hiszen ez a legbiztonságosabb módja, hogy határidőben megérkezzen” – mondta az NVI elnöke.

A levélcsomagok eljuttatásában segíthetnek a magyar civil szervezetek is, hozzájuk is fordulhatnak a választópolgárok

– tette hozzá.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

A levélcsomagban található azonosító nyilatkozatokat kötelező kitölteni, aláírni és beletenni a levélszavazat zárt borítéka mellé a válaszborítékba. Az azonosító nyilatkozatba a személyes adatok mellett egy magyar okmány (személyazonosító száma, a magyar személyigazolvány száma, vagy a honosítási okirat száma) azonosító számát is ki kell tölteni és nagyon fontos formai követelmény, hogy alá is kell írni. A szavazólapot be kell tenni a belső borítékba és azt le kell zárni. Ez is az érvényesség feltétele.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Azok, a magyar állampolgárok, akik április 12-én, a magyar választások napján külföldön tartózkodnak, azok szavazhatnak a külképviseleteken, azonban számukra is szükséges előzetesen a külképviseleti választási regisztráció. A kérelmet április 2-a, délután 16 óráig nyújthatják be akár elektronikusan, akár személyesen a konzulátusokon. Fontos tudni még, hogy

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa a jelenléti szavazást április 12-én ezúttal a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának épületében fogja megtartani.

A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara lesz a jelenléti szavazás helyszíne azoknak a választópolgároknak, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek

A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara lesz a jelenléti szavazás helyszíne azoknak a választópolgároknak, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek

Fotó: Borbély Fanni

A választásokkal kapcsolatban bővebb információt a valasztas.hu honlapon lehet olvasni.

