Ne hagyjuk az utolsó pillanatra a választási regisztrációt

Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője
Fotó: Borbély Fanni
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok számára elengedhetetlen a névjegyzékbe való regisztráció, ha részt kívánnak venni a magyarországi országgyűlési választásokon. Március 18-ig még megtehetik.
2026. március 03., 14:142026. március 03., 14:14
2026. március 03., 14:162026. március 03., 14:16
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben szavazhatnak a magyarországi országgyűlési választásokon. Ehhez azonban előzetes regisztráció szükséges a választási névjegyzékbe.
– hívta fel a figyelmet Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke kedden, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán tartott sajtótájékoztatón, a jelenléti szavazás helyszínén.
Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke tartott tájékoztatást a választás menetéről, a levélben szavazásról a magyar országgyűlési választásokra
Fotó: Borbély Fanni
A regisztrációt többféleképpen el lehet végezni: elektronikusan, postai úton vagy személyesen. Elektronikusan a Nemzeti Választási Iroda honlapján található kérelemnyomtatványt kitöltve, kinyomtatva és aláírva regisztrálhat, amit eljuttathat postai úton is Magyarország bármely nagykövetségére/ főkonzulátusára vagy a Nemzeti Választási Iroda címére (1397 Budapest, Pf. 547). Megteheti személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján is Magyarország bármely nagykövetségén/ főkonzulátusán, például Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán is.
„Bátran keressék fel a kollégákat itt Csíkszeredában, és éljenek ezzel a lehetőséggel.
– magyarázta. Tőle tudjuk, hogy világszerte 904 ezer magyar állampolgár jogosult a levélben szavazásra, amelyek közül már 470 ezren regisztráltak.
Fotó: Borbély Fanni
A levélszavazatokat postai úton, vagy a főkonzulátuson is le lehet adni.
„Javaslom azt, hogy ezt az utat vegyük igénybe, és így juttassuk vissza a levélcsomagot a választási irodához, hiszen ez a legbiztonságosabb módja, hogy határidőben megérkezzen” – mondta az NVI elnöke.
– tette hozzá.
Fotó: Székelyhon
A levélcsomagban található azonosító nyilatkozatokat kötelező kitölteni, aláírni és beletenni a levélszavazat zárt borítéka mellé a válaszborítékba. Az azonosító nyilatkozatba a személyes adatok mellett egy magyar okmány (személyazonosító száma, a magyar személyigazolvány száma, vagy a honosítási okirat száma) azonosító számát is ki kell tölteni és nagyon fontos formai követelmény, hogy alá is kell írni. A szavazólapot be kell tenni a belső borítékba és azt le kell zárni. Ez is az érvényesség feltétele.
Fotó: Borbély Fanni
Azok, a magyar állampolgárok, akik április 12-én, a magyar választások napján külföldön tartózkodnak, azok szavazhatnak a külképviseleteken, azonban számukra is szükséges előzetesen a külképviseleti választási regisztráció. A kérelmet április 2-a, délután 16 óráig nyújthatják be akár elektronikusan, akár személyesen a konzulátusokon. Fontos tudni még, hogy
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara lesz a jelenléti szavazás helyszíne azoknak a választópolgároknak, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek
Fotó: Borbély Fanni
A választásokkal kapcsolatban bővebb információt a valasztas.hu honlapon lehet olvasni.
