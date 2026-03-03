Rovatok
Részleteket közölt a 2026-os költségvetésről a pénzügyminiszter

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

A 2026-os állami költségvetés felelős és kiegyensúlyozott lesz, minden eddiginél nagyobb összeget fordítanak beruházásokra és rekordösszegű uniós forrás lehívásával számolnak - jelentette ki kedden Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Székelyhon

2026. március 03., 11:332026. március 03., 11:33

2026. március 03., 11:372026. március 03., 11:37

A tárcavezető a koalíciós pártok hétfői ülésén ismertette a 2026-os költségvetés tervezetét. Keddi Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy

az idei büdzsé kidolgozásakor 6 százalék körüli GDP-arányos költségvetési hiánnyal számoltak.

És bár az elmúlt években felvett hitelek miatt a kamatkiadások GDP-arányosan 0,5 százalékkal nőnek, a tavalyinál is nagyobb összeget szánnak beruházásokra.

Az uniós alapokból finanszírozott beruházások értéke a tavalyi 78 milliárd euróról több mint 100 milliárd euróra nő.

„Reális költségvetésre van szükségünk. Nem engedhetjük meg magunknak a kisiklásokat, az anyagi fedezet nélküli kiadásokat és intézkedéseket, amelyek csak hamis reményt keltenek a kiszolgáltatott csoportokban” – jelentette ki az Agerpres szemléje szerint.

Hozzátette, az idei büdzsé nem az ígéretekről, hanem a stabilitásról, a beruházásokról és a fegyelemről szól, az egészséges hosszú távú gazdasági növekedést támogatja, és Románia hitelességét és komolyságát hivatott jelezni.

A pénzügyminiszter szerint ezzel megkezdődik az átállás a fogyasztásvezérelt gazdasági modellről a beruházásokon, uniós alapokon és fiskális fegyelmen alapuló modellre.

Nazare rámutatott arra is, hogy a 2026-os állami költségvetés „reális és őszinte”,

a korábban elfogadott korrekciós intézkedések ugyanis stabilizálták a bevételi alapot és lehetővé tették egy hiteles és beruházásorientált büdzsé kidolgozását.

A pénzügyminiszter kiemelte ugyanakkor, hogy az idei költségvetés a közigazgatási mértékletességről és felelősségről is szól, hiszen az állami apparátus reformja és a bérpótlékok csökkentése a GDP-arányos kiadások mérséklődéséhez vezet, aminek köszönhetően nő a költségvetési mozgástér a fejlesztésekre.

A koalíciós pártok vezetőinek hétfői döntése szerint a szerdai ülésen véglegesítik az állami költségvetés fejezeteit és jóváhagyják a 2026-os büdzsé tervezetének végső formáját.

Belföld Gazdaság
