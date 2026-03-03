Részleteket közölt a 2026-os költségvetésről a pénzügyminiszter

Fotó: Orbán Orsolya
A 2026-os állami költségvetés felelős és kiegyensúlyozott lesz, minden eddiginél nagyobb összeget fordítanak beruházásokra és rekordösszegű uniós forrás lehívásával számolnak - jelentette ki kedden Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
2026. március 03., 11:332026. március 03., 11:33
2026. március 03., 11:372026. március 03., 11:37
A tárcavezető a koalíciós pártok hétfői ülésén ismertette a 2026-os költségvetés tervezetét. Keddi Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy
És bár az elmúlt években felvett hitelek miatt a kamatkiadások GDP-arányosan 0,5 százalékkal nőnek, a tavalyinál is nagyobb összeget szánnak beruházásokra.
„Reális költségvetésre van szükségünk. Nem engedhetjük meg magunknak a kisiklásokat, az anyagi fedezet nélküli kiadásokat és intézkedéseket, amelyek csak hamis reményt keltenek a kiszolgáltatott csoportokban” – jelentette ki az Agerpres szemléje szerint.
Hozzátette, az idei büdzsé nem az ígéretekről, hanem a stabilitásról, a beruházásokról és a fegyelemről szól, az egészséges hosszú távú gazdasági növekedést támogatja, és Románia hitelességét és komolyságát hivatott jelezni.
A pénzügyminiszter szerint ezzel megkezdődik az átállás a fogyasztásvezérelt gazdasági modellről a beruházásokon, uniós alapokon és fiskális fegyelmen alapuló modellre.
Nazare rámutatott arra is, hogy a 2026-os állami költségvetés „reális és őszinte”,
A pénzügyminiszter kiemelte ugyanakkor, hogy az idei költségvetés a közigazgatási mértékletességről és felelősségről is szól, hiszen az állami apparátus reformja és a bérpótlékok csökkentése a GDP-arányos kiadások mérséklődéséhez vezet, aminek köszönhetően nő a költségvetési mozgástér a fejlesztésekre.
A koalíciós pártok vezetőinek hétfői döntése szerint a szerdai ülésen véglegesítik az állami költségvetés fejezeteit és jóváhagyják a 2026-os büdzsé tervezetének végső formáját.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) kedden bejelentette, hogy a jelenlegi biztonsági helyzet miatt elhalasztják a légvédelmi szirénák eredetileg szerdára tervezett tesztelését.
Az oltásokkal kapcsolatos kampányt indít az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
Közlekedési baleset történt kedd reggel a 12A jelzésű országút és a 123E megyei út kereszteződésében, Csíkdelne település bejáratánál.
A közel-keleti konfliktus térségében rekedt összesen 318 román állampolgár térhetett haza Romániába azzal a két különjárattal, amelyek a keddre virradó éjszaka szálltak le az otopeni-i repülőtéren – számolt be Oana Țoiu külügyminiszter.
Kétszer annyi cég kezdte az idei évet a bezáráshoz vezető folyamat elindításával Hargita, Maros és Kovászna megyében, mint tavaly januárban. Országos viszonylatban csak feleannyival nőtt a cégfeloszlatások száma, mint a három székelyföldi megyében.
Kilenc Szeben megyei tanár és tíz diák is Dubajban rekedt a közel-keleti háborús helyzet okozta légtérzár miatt – tájékoztatott hétfőn a Szeben megyei tanfelügyelőség sajtószóvivője.
Az egytől ötig terjedő skálán négyes fokozatú a lavinaveszély a Déli-Kárpátokban, 1800 méter fölötti magasságban – figyelmeztettek a meteorológusok.
Elutasította hétfői ülésén a szenátus a Demeter András kulturális miniszter elleni egyszerű indítványt.
Márciusban nemcsak a tavasz érkezését várjuk, hanem szeretettel és örömmel köszöntjük a nőket, akik életet adnak, gondoskodnak és szeretnek.
Megnyitása óta a legeredményesebb hónapot zárta a székelyföldi utasokat is kiszolgáló légikikötő. A Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtéren februárban mintegy 38 ezer utast regisztráltak, a legnépszerűbb úti célok között Budapest is szerepel.
szóljon hozzá!