Kvízjáték a Székelyhonon: Nők, akik nyomot hagytak

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Márciusban nemcsak a tavasz érkezését várjuk, hanem szeretettel és örömmel köszöntjük a nőket, akik életet adnak, gondoskodnak és szeretnek.

Székelyhon

2026. március 02., 17:492026. március 02., 17:49

A nagymamák, édesanyák, kománék, fiatal lánykák köszöntése mellett a Székelyon arra hívja olvasóit, hogy olyan hölgyekre is odafigyeljenek, akik ismertek, elismertek. A nőnapi kvízünk során olyan híres nőkről teszünk fel kérdéseket, akik maradandót alkottak, nagy sikereket értek el egy adott területen. Sportolók, zenészek, feltalálók ők.

A március 2–8. között zajló játék során nyolc, egymást követő kérdésre kell válaszolni, és az lesz a nyertes, aki leggyorsabban helyesen válaszol. Akár mindennap lehet próbálkozni, többször is megadni a helyes válaszokat a jatek.szekelyhon.ro oldalon.

A nyertes nevét március 9-én tesszük közzé, akinek jutalma 1 db 400 lejes eMAG vásárlási utalvány a Gránit Bank jóvoltából.

A nyereményt a Gránit Bank ajánlotta fel. „A Gránit Banknál hiszünk benne, hogy a bankolás lehet egyszerű, gyors és kényelmes – fiókba járás nélkül. Magyar tulajdonú digitális bankként szolgáltatásaink online elérhetőek – a számlanyitástól kezdve a betétlekötésen át az akár piaci középárfolyamon történő devizaváltásig. Modern mobilalkalmazásunkkal ügyfeleink bárhol, bármikor, biztonságosan intézhetik pénzügyeiket. A Gránit Banknál nincs sorban állás, csak kedvező ajánlatok, folyamatos fejlesztések és természetesen akár magyar nyelvű ügyfélszolgálat is. A Gránit Banknál a digitalizáció nemcsak technológia – hanem a jövő választása!” – vallják a Gránit Banknál. Elérhetőség: www.granitbank.ro

A játék szabályzata itt érhető el.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Székelyhon Játék Erdély
A rovat további cikkei

2026. március 02., hétfő

Nem ment át a szenátuson a Demeter András menesztését kezdeményező indítvány

Elutasította hétfői ülésén a szenátus a Demeter András kulturális miniszter elleni egyszerű indítványt.

2026. március 02., hétfő

2026. március 02., hétfő

Rekord a brassói repülőtéren: csaknem negyvenezer utas, három népszerű úti cél februárban

Megnyitása óta a legeredményesebb hónapot zárta a székelyföldi utasokat is kiszolgáló légikikötő. A Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtéren februárban mintegy 38 ezer utast regisztráltak, a legnépszerűbb úti célok között Budapest is szerepel.

2026. március 02., hétfő

2026. március 02., hétfő

Az országos helyreállítási program révén kap modern eszközöket és felszereléseket több gyergyószentmiklósi tanintézmény

Több mint tízmillió lejes beruházással gyarapodnak a gyergyószentmiklósi iskolák. Hét tanintézménybe és az iskolás sportklubhoz is korszerű digitális eszközök, laborfelszerelések és új bútorzat érkezik.

2026. március 02., hétfő

2026. március 02., hétfő

Kormány: a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítása a prioritás

Az Ilie Bolojan miniszterelnök által hétfőre összehívott tanácskozás résztvevői megállapodtak abban, hogy a román hatóságok elsődlegesen a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítására összpontosítanak.

2026. március 02., hétfő

2026. március 02., hétfő

Energiaügyi miniszter: arcátlan hazugságok a 10 lejes benzinnel és gázolajjal kapcsolatos spekulációk

Arcátlan hazugságoknak' nevezte héfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter azokat a „spekulációkat”, amelyek szerint a közel-keleti válság miatt a benzin vagy a gázolaj ára elérheti a literenkénti 10 lejt.

2026. március 02., hétfő

2026. március 02., hétfő

Eldőlt, mikor hagyják jóvá a 2026-os állami költségvetést – frissítve

Ismét összeültek hétfőn a koalíciós pártok vezetői, hogy megvitassák a 2026-os állami költségvetés tervezetét.

2026. március 02., hétfő

2026. március 02., hétfő

Országos riasztási gyakorlat lesz március 4-én – a nemzetközi helyzet ellenére nincs ok pánikra

Országos lakossági riasztási gyakorlatot tart az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség a Polgári Védelem Hete keretében, szerdán. A Riasztási Szerda elnevezésű akció során az ország teljes területén működtetni fogják a riasztószirénákat.

2026. március 02., hétfő

2026. március 02., hétfő

Mozgalmas napot zártak a Hargita megyei hegyimentők

Az elmúlt 24 órában összesen 87 személyen segített a Salvamont, a Hargita megyei hegyimentőket is többször riasztották.

2026. március 02., hétfő

2026. március 02., hétfő

Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt

Összesen 35 járatot töröltek hétfőn a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren az Izraelbe, Dubajba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Katarba, Egyiptomba és Jordániába közlekedő útvonalon a közel-keleti események miatt.

2026. március 02., hétfő

2026. március 02., hétfő

Fél évszázados múlt, folyamatos megújulás: hármas ünnep a Hotel Fenyő Conference & Spában
2026. március 02., hétfő

