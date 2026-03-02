Kvízjáték a Székelyhonon: Nők, akik nyomot hagytak

Márciusban nemcsak a tavasz érkezését várjuk, hanem szeretettel és örömmel köszöntjük a nőket, akik életet adnak, gondoskodnak és szeretnek.

A nagymamák, édesanyák, kománék, fiatal lánykák köszöntése mellett a Székelyon arra hívja olvasóit, hogy olyan hölgyekre is odafigyeljenek, akik ismertek, elismertek. A nőnapi kvízünk során olyan híres nőkről teszünk fel kérdéseket, akik maradandót alkottak, nagy sikereket értek el egy adott területen. Sportolók, zenészek, feltalálók ők.

A március 2–8. között zajló játék során nyolc, egymást követő kérdésre kell válaszolni, és az lesz a nyertes, aki leggyorsabban helyesen válaszol. Akár mindennap lehet próbálkozni, többször is megadni a helyes válaszokat a jatek.szekelyhon.ro oldalon.

A nyertes nevét március 9-én tesszük közzé, akinek jutalma 1 db 400 lejes eMAG vásárlási utalvány a Gránit Bank jóvoltából.

A nyereményt a Gránit Bank ajánlotta fel. „A Gránit Banknál hiszünk benne, hogy a bankolás lehet egyszerű, gyors és kényelmes – fiókba járás nélkül. Magyar tulajdonú digitális bankként szolgáltatásaink online elérhetőek – a számlanyitástól kezdve a betétlekötésen át az akár piaci középárfolyamon történő devizaváltásig. Modern mobilalkalmazásunkkal ügyfeleink bárhol, bármikor, biztonságosan intézhetik pénzügyeiket. A Gránit Banknál nincs sorban állás, csak kedvező ajánlatok, folyamatos fejlesztések és természetesen akár magyar nyelvű ügyfélszolgálat is. A Gránit Banknál a digitalizáció nemcsak technológia – hanem a jövő választása!” – vallják a Gránit Banknál. Elérhetőség: www.granitbank.ro

A játék szabályzata itt érhető el.