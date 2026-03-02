Mozgalmas napot zártak a Hargita megyei hegyimentők

2026. március 01., vasárnap

Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?

Több felelősséget ró a helyi hatóságokra, megkönnyíti a távoltartási végzés igénylését, és kötelezővé teszi a pszichológiai tanácsadást az agresszorok számára egy új törvénymódosítás. Szakembereket kérdeztünk arról, mit jelent mindez a gyakorlatban.