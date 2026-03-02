Batáta a tányéron: köretből főszereplő

Az édesburgonyát előszeretettel készíti a nagyvilág számos konyhája
Az édesburgonya ma már nem egzotikum, hanem a tudatos konyha egyik kedvence: a Dél-Amerikából származó növény történetét, itthoni elérhetőségét és az izgalmasabb édes-sós felhasználási módjait járja körül a Krónika összeállítása.
Az édesburgonya az elmúlt években a világkonyha és az egészségtudatos étkezés egyik kulcsszereplőjévé vált. Bár alakja a krumplira emlékeztet, rendszertanilag nem rokona, ízvilága pedig egészen más: természetes édessége miatt desszertekben is kiváló, miközben fűszeres, csípős, sós ételekben is harmonikusan működik.
A Krónika összeállítása felidézi, hogy a batáta Közép- és Dél-Amerikából származik, ahol már évezredekkel ezelőtt alapélelmiszer volt. Európába a nagy földrajzi felfedezések idején került, és kezdetben inkább luxuscikknek számított. Ma viszont a világ számos részén hétköznapi alapanyag: Afrikában egytálételek és pürék készülnek belőle, Japánban utcai csemegeként sütik, az Egyesült Államokban ünnepi fogások része, a Közel-Keleten pedig joghurtos, tahinis, fűszeres változatokban jelenik meg.
Bár névrokona a krumplinak, a nálunk is egyre több helyen kapható, Dél-Amerikából származó, de szerte a világon közkedvelt és elterjedt édesburgonya ízbeli, tápértékbeli és kulturális szempontból is nagyban különbözik a „pityókától”.
Romániában az elmúlt másfél évtizedben vált széles körben elérhetővé. Többnyire importból származik, de hazai termesztéssel is találkozni. Egész évben beszerezhető, ára általában megfizethető, a narancssárga húsú változat a leggyakoribb, de egyre több helyen kapható lila húsú fajta is.
Egyszerű, hétköznapi ebéd, de a köret újdonság lehet. Az édesburgonya édeskés ízét nem mindenki szereti, de aki igen, annak nagy kedvencévé válhat ez a fogás.
Táplálkozási szempontból is figyelemre méltó: rostban, béta-karotinban és C-vitaminban gazdag, megfelelő elkészítéssel pedig mérsékeltebb vércukorszint-emelkedést okoz, mint sok más köret. Természetes édessége miatt cukor nélkül is alkalmas krémek, piték, muffinok alapjául, de készülhet belőle kókusztejes ragu, mogyoróvajas egytálétel, fűszeres sült változat vagy mediterrán saláta is.
A batáta sikerének kulcsa a sokoldalúság: egyetlen alapanyaggal lehet hétköznapi vacsorát és ünnepi desszertet is készíteni. Az édes és a sós határán mozogva ma már nem mellékszereplő, hanem a modern konyha egyik meghatározó alapanyaga.
A gyömbér pikáns íze és az édesburgonya krémes textúrája jó összhangot alkotnak. A recept ráadásul gyerekjáték, így pillanatok alatt elkészíthető a család minden tagjának örömére.
