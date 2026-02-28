Rovatok
Arancini – videó

A kicsi, aranyló golyócskák kívül ropogósak, belül pedig izgalmas tölteléket rejtenek. Az arancini a szicíliai konyha remek előétele, utcai fogása, melynek nagy előnye, hogy hamar elkészíthető.

Liget

2026. február 28., 09:432026. február 28., 09:43

Hozzávalók a raguhoz:

  • 1 doboz paradicsomkonzerv;

  • 2 gerezd fokhagyma;

  • 1 tk oregánó;

  • 1 tk cukor;

  • 1 tk só;

  • olívaolaj;

  • 1 fej vöröshagyma;

  • 25 dkg darált marhahús;

  • 10 dkg zöldborsó.

Hozzávalók a rizsgolyókhoz:

  • 30 dkg rizottó;

  • 6 db mozarellagolyó;

  • 5 dkg liszt;

  • 2 db tojás;

  • 5 dkg zsemlemorzsa;

  • étolaj (a sütéshez).

Elkészítés:

  • először a paradicsomkonzervet összeturmixoljuk fokhagymával, oregánóval, cukorral és sóval. Az egyik felét félrerakjuk mártogatósnak, a másikat pedig a raguhoz fogjuk használni;

  • egy serpenyőben olívaolajon megdinszteljük a finomra vágott hagymát. Ezután jöhet hozzá a darált hús, amit a spatulával apró darabokra törünk. Hozzáöntjük a paradicsomszószt és lassú tűzön 20-25 perc alatt sűrű ragut főzünk belőle. Időközben figyeljük, nehogy odakapjon, szükség esetén pótoljuk a folyadékot. A legvégén beleforgatjuk a zöldborsót (mirelit esetén először olvasszuk fel), ízlés szerint sózzuk és félrerakjuk teljesen kihűlni;

  • a hideg rizottóból kb. tenyér méretű lapot formázunk, a közepére helyezünk egy keveset a raguból és egy mozzarella golyót majd köré zárjuk a rizottót. Jól összenyomjuk, és egyenletes gömböt formázunk belőle;

  • a megformázott golyókat beleforgatjuk lisztbe, felvert tojásba, majd zsemlemorzsába;

  • egy lábast vagy fritőzt feltöltünk olajjal és aranybarnára sütjük az arancinit. Frissen melegen, a félretett paradicsomszósszal tálaljuk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
