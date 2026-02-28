Arancini – videó

A kicsi, aranyló golyócskák kívül ropogósak, belül pedig izgalmas tölteléket rejtenek. Az arancini a szicíliai konyha remek előétele, utcai fogása, melynek nagy előnye, hogy hamar elkészíthető.
Hozzávalók a raguhoz:
1 doboz paradicsomkonzerv;
2 gerezd fokhagyma;
1 tk oregánó;
1 tk cukor;
1 tk só;
olívaolaj;
1 fej vöröshagyma;
25 dkg darált marhahús;
10 dkg zöldborsó.
Hozzávalók a rizsgolyókhoz:
30 dkg rizottó;
6 db mozarellagolyó;
5 dkg liszt;
2 db tojás;
5 dkg zsemlemorzsa;
étolaj (a sütéshez).
Elkészítés:
először a paradicsomkonzervet összeturmixoljuk fokhagymával, oregánóval, cukorral és sóval. Az egyik felét félrerakjuk mártogatósnak, a másikat pedig a raguhoz fogjuk használni;
egy serpenyőben olívaolajon megdinszteljük a finomra vágott hagymát. Ezután jöhet hozzá a darált hús, amit a spatulával apró darabokra törünk. Hozzáöntjük a paradicsomszószt és lassú tűzön 20-25 perc alatt sűrű ragut főzünk belőle. Időközben figyeljük, nehogy odakapjon, szükség esetén pótoljuk a folyadékot. A legvégén beleforgatjuk a zöldborsót (mirelit esetén először olvasszuk fel), ízlés szerint sózzuk és félrerakjuk teljesen kihűlni;
a hideg rizottóból kb. tenyér méretű lapot formázunk, a közepére helyezünk egy keveset a raguból és egy mozzarella golyót majd köré zárjuk a rizottót. Jól összenyomjuk, és egyenletes gömböt formázunk belőle;
a megformázott golyókat beleforgatjuk lisztbe, felvert tojásba, majd zsemlemorzsába;
egy lábast vagy fritőzt feltöltünk olajjal és aranybarnára sütjük az arancinit. Frissen melegen, a félretett paradicsomszósszal tálaljuk.
Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.
