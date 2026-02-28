Arancini – videó

Hozzávalók a raguhoz:

Hozzávalók a rizsgolyókhoz:

Elkészítés:

először a paradicsomkonzervet összeturmixoljuk fokhagymával, oregánóval, cukorral és sóval. Az egyik felét félrerakjuk mártogatósnak, a másikat pedig a raguhoz fogjuk használni;

egy serpenyőben olívaolajon megdinszteljük a finomra vágott hagymát. Ezután jöhet hozzá a darált hús, amit a spatulával apró darabokra törünk. Hozzáöntjük a paradicsomszószt és lassú tűzön 20-25 perc alatt sűrű ragut főzünk belőle. Időközben figyeljük, nehogy odakapjon, szükség esetén pótoljuk a folyadékot. A legvégén beleforgatjuk a zöldborsót (mirelit esetén először olvasszuk fel), ízlés szerint sózzuk és félrerakjuk teljesen kihűlni;

a hideg rizottóból kb. tenyér méretű lapot formázunk, a közepére helyezünk egy keveset a raguból és egy mozzarella golyót majd köré zárjuk a rizottót. Jól összenyomjuk, és egyenletes gömböt formázunk belőle;

a megformázott golyókat beleforgatjuk lisztbe, felvert tojásba, majd zsemlemorzsába;