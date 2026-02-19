A tavaszra várva

Piros színű csészegombák és csalánhajtások
Fotó: Dr. Borostyán Tímea
Újra télies arcát mutatja vidékünk, de a hótakaró alatt már ott rejtőznek a tavasz első hírnökei. Csak egy kis türelemre van szükség, és a fagyos napokat lassan felváltja az enyhülés. Amíg a felmelegedésre várunk, érdemes közelebbről is megismerkedni azokkal az élőlényekkel, amelyek elsőként jelzik az évszakváltást. Bemutatjuk a szezon legelső gombáját is, amely nemcsak koraisága miatt érdekes, de ehető gombának is számít.
A havazás előtt láttam néhány erdélyi májvirágot virágozni, kicsit hitetlenül csodáltam, hogy már kinyíltak. Megtréfálta őket az időjárás, hiszen a növények a hőmérsékletre reagálnak, a tavasz valódi érkezésére még várnunk kell. Jellemzően márciusban és áprilisban nyílnak, de az utóbbi évek enyhébb telei miatt már február végén és március elején is lehetett látni nyíló példányokat. Az erdélyi májvirág kimondottan csak a mi vidékünk növénye (endemikus), máshol nem fordul elő a világon, csak a Keleti- és Déli-Kárpátokban. Több májvirágfaj is előfordul nálunk, dísznövényként is termesztik őket csodaszép kék virágaik miatt.
Fotó: Wikipédia
A nemes májvirággal is találkozhatunk, létezik rózsaszín és fehér virágú is a kékek mellett. Az erdélyi májvirág kicsivel korábban virágzik, mint a nemes májvirág. Kirándulás közben találkozhatunk májvirágokkal, csodáljuk meg őket és legyünk kíméletesek. Érdemes kertészetben vásárolni, úgy telepíteni a kertbe. A nemes májvirág gyakoribbnak számít, kisebb termetű növény, virágai is kisebbek és levelei háromkaréjúak. Én kimondottan a színük miatt kedvelem őket, és azért is, mert a kertben gyümölcsfák alá telepítve nagyon korai színfoltok.
Enyhén mérgező, ezért mindenképp csak dísznövényként gondoljunk rájuk. Régen a népgyógyászat használta májjal kapcsolatos betegségek kezelésére, de manapság már tudjuk, hogy nem javasolt fogyasztani.
Piros színű csészegomba (Sarcoscypha sp.)
Fotó: Dr. Borostyán Tímea
A piros színű csészegombák számítanak a tavasz első gombáinak, több faj is előfordul Erdélyben, de ezeket többnyire csak mikroszkóppal lehet megkülönböztetni. Az osztrák csészegomba a gyakoribb faj, de a piros csészegomba és a hárs-csészegomba is előfordul, utóbbi kizárólag hárs faanyagon. Emiatt én csak piros színű csészegombának hívom őket, találgatás fajszinten megnevezni alaposabb vizsgálat nélkül. Már most is találkozhatunk velük, a havazás előtt már itt-ott felbukkantak elhalt faanyagon. A hó alatt megbújva nem esik bajuk, jól bírják a hűvösebb időjárást is.
Mogyoróbarka csészegomba (Ciboria sp.)
Fotó: Dr. Borostyán Tímea
Élénkpiros, skarlátos színük miatt nagyon feltűnő gombának számítanak, már távolról észrevehető, ahogy piroslanak. Nincs tipikus gombamegjelenésük, nem is tartoznak a kalapos gombák közé. Csészére vagy korongra hasonlítanak leginkább, húsuk viaszszerű és törékeny. Elhalt faanyagot bontanak, ha találni szeretnénk, akkor a talajon keressük, leginkább korhadó faágakon.
Számomra mindig nagy öröm találni, szeretek gyönyörködni bennük. A gombászok téli hibernációból felébredve elsőként ezt ejtik zsákmányul, de a megtisztítása kicsit macerás, emiatt mértékkel gyűjtsük. Nincs különösebben karakteres illata vagy íze a csészegombáknak, inkább csak porcos állaguk és színük miatt vonzóak gyűjtési szempontból. Fülre emlékeztető állaga miatt csak hőkezelve javasolt fogyasztani.
Csészegombás focaccia
Fotó: Almási Petra
Gyakorta készítik rántottával, zsiradékon megpirítva, kerülhet levesbe, pizzára, focacciára és tésztás ételek feltétjeként is. Ha zsiradékon pirítjuk, akkor legyünk óvatosak, mert túlhevülés esetén ki tudnak ugrani a gombák a serpenyőből. Használhatjuk a kisebb darabokat épen is, a nagyobbakat felcsíkozva. A megtisztításnál a késsel való kapargatás a leghatékonyabb, sokféle erdei törmelék lehet rajta és belenőve is. Már gyűjtés közben is igyekezzünk a lehető legtisztábban kosárba tenni, így otthon kevesebbet kell bajlódni vele. Alaposan mossuk és szárítsuk meg felhasználás előtt. Nem téveszthető össze más mérgező vagy nem ehető gombafajokkal, a színre nagyon figyeljünk. Létezik mindenféle színű csészegomba, lehet barnás, narancssárga és lilás is. Ezek között vannak nem ehető fajok is, de ha figyelünk a tavaszi előfordulásra, akkor nem tévesztjük össze. Régen festésre is használták, szépen megőrzi piros színét.
Égerbarkák
Fotó: Pixabay
A nagyon pici és aranyos csészegombákból a mogyoró- és égerbarkákon megjelenőekkel is találkozhatunk. A mogyoróbarka csészegomba és az égerbarka csészegomba nagyon hasonló megjelenésűek, okkerbarna és világosbarna színűek lehetnek. Ehető fajoknak számítanak, de aprócska méretük miatt nincs ennek gyakorlati jelentősége.
Ha megkeressük a fákat, akkor lehet hozzájuk szerencsénk, legyünk figyelmesek. Nem ragaszkodnak a nevükben szereplő fa barkájához, így mogyorón előfordulhat égerbarka csészegomba is, és fordítva. A csészegombák izgalmas társaságnak számítanak, csodáljunk meg minél többet idén tavasszal. Az előzőekben írtunk a mogyoróbarka felhasználási lehetőségeiről, ha már ott járunk, akkor érdemes abból is gyűjtenünk.
Éger áltobozok, segítik a felismerést
Fotó: Pixabay
Az égerbarka a mogyoróbarkához hasonlóan izgalmas kora tavaszi csemegének számít. Vidékünkön mézgás égerfákat találhatunk a legkönnyebben patakmedrek és vizenyős területek mentén. Barna áltobozairól a legkönnyebb felismerni, nyúlánk barkáit nagy mennyiségben hozza telis-tele virágporral. Virágporallergia esetén legyünk óvatosak, és először mindig csak kis mennyiségben kóstoljuk meg.
Virágportartalma miatt gazdag fehérjékben, számomra kissé kesernyés, főleg a mogyoróbarkához hasonlítva. Őseink gyakorta fogyasztottak barkát ínség idején. Ha recepteket és ötleteket szeretnénk keresni a felhasználásához, akkor érdemes angolul „edible alder catkin” néven rákeresni. Én megpirítva szoktam fogyasztani, és reggeli zabkásához, turmixhoz, csokiba mártva is szeretem. A hó nem akadály a gyűjtésükben, csak figyeljünk, hogy már kinyílt állapotban legyenek, a virágpor a lényeg. Ha egyet megmozdítunk, akkor látni fogjuk, hogy porzik-e már belőle a virágpor.
Csészegombák tömegesen (Sarcoscypha sp.)
Fotó: Wikipédia
Ne szegje kedvünket a visszatérő télies időjárás, keressünk csészegombákat és barkákat, egy új alapanyag kipróbálása mindig jót tesz a kreatív énünknek, használjuk ki a kora tavaszi időszakot, ameddig tehetjük. Ezek az alapanyagok viszonylag rövid ideig érhetőek el, a barkák március végével már teljesen leköszönnek, a csészegombák pedig áprilisban. Mozogjunk és kalandozzunk! Közelről kövessük az évszakok apró változásait, ezek a tapasztalatok táplálóak és feltöltőek testnek és léleknek egyaránt.
Február elején még korai a legtöbb esetben a palántanevelés elkezdése a vidékünkön, pedig már nagyon türelmetlenül várjuk. Néhány tevékenységet azonban időszerű már elkezdeni, ismerkedjünk meg ezekkel közelebbről.
