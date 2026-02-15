A Bálint-napi rózsacsokor útja

A szerelmesek napján szinte kötelező a virág. Ezt diktálja a globális marketingpiac, ez folyik a csapból is ilyen tájban, és már-már azt hisszük, ha február 14-én nem kapunk bár egy szál rózsát, akkor nem is szeretnek igazán. De tudjuk-e valójában, hogy az a szál rózsa milyen utat jár be, mielőtt a kedvesünk átnyújtaná nekünk? És hogy mit hagy maga után?

Haba Tünde 2026. február 15., 11:262026. február 15., 11:26

No, akkor most képzeljünk el egy afrikai embert, aki kora reggel elindul dolgozni. Ilyenkor, február elején, napi 14-16 órát dolgozik. Vágja, szelektálja, csomagolja a multinacionális vállalatok által épített melegházak egyikében a rózsákat. Éppen egy nappal korábban permeteztek az üvegházakban, a kiszórt vegyszerek mennyisége az élelmiszerek esetében használható határérték száz vagy akár ezerszerese. De hát a rózsa nem élelmiszer. Tömény vegyszerszag terjeng, és nagyon nagy a páratartalom. A nők egészségét védő „prevenció” miatt a permetezés kizárólag férfimunka, de másnap már a nők is nyugodtan dolgozhatnak a rózsákkal, különösebb védőfelszerelés nélkül. Kizárólag a tökéletes formájú szálak kerülnek csomagolásra, a girbegurba vagy foltos levelű rózsák nagy része egyenesen a kukába kerül. Csomagolás előtt még befújják őket egy utolsó gombaölő permettel, majd hűtött kamionokban, vonatokon, hajókon, repülőkön elindul az asztalunkon lévő váza felé, miközben megtesz több mint 7000 kilométert. A 3-4 Celsius-fok egész útja során kötelező, egyébként idő előtt kibomlik a bimbója, és azt már nem lehet eladni. A tökéletes időzítés nagyon precíz munkát és logisztikát igényel. A nap végén, ha szerencsés az emberünk, hazavisz 3,5 dollárt, ha kevésbé szerencsés, akkor csak egyet.

A rózsa száláért általunk kifizetett összegből csupán 2 százalék jut el az ő zsebébe.

Világszinten a legnagyobb rózsatermelő ország Kolumbia, Equador, Kenya és Etiópia. Utóbbi kettőből származik az európai piacon található vágott rózsák zöme. Az 1970-es évek olajválsága következtében a nagy holland virágtermesztő multinacionális cégek felfedezték, hogy az egyenlítő környéki klíma sokkal energiatakarékosabb termesztést tesz lehetővé, ráadásul ott a nevetségesen olcsó munkaerő és rendkívül hatékonyan együtt lehet működni a környezetvédelmi vagy egyéb szabályokat eléggé plasztikusan kezelő helyi elittel. Így került át a termesztés az Amerikai Egyesült Államokból Dél-Amerikába, Európából pedig Afrikába. A profit viszont maradt. Ez a változás hihetetlen módon lenyomta a termesztési árakat, ami csődbe vitte az európai és egyesült államokbeli rózsatermelőket is. Az egyenlítő menti országok termékeny földjeit aprópénzért felvásárolták, és az intenzív melegházi rózsatermelés tulajdonképpen szinte teljesen kiszorította a helyi lakosság élelmezésére használható növények termesztését – így teremtve egy rendkívül kiszolgáltatott helyzetet.

Fotó: Pixabay

Egy rózsaszál termesztése során 7-13 liter vizet használnak fel, a termesztési technológia függvényében, így a helyiek szép lassan az ivóvizüket is elveszítették. Azok a természetes vizek, amit nem locsoltak a rózsákra, az intenzív vegyszerhasználat miatt lettek teljesen használhatatlanok. És bár az export nőtt, az ország gazdasága növekedett, a GDP nem látott magasságokat ért el, a helyi emberek zöme továbbra is a létminimumnál éppen csak egy kicsivel nagyobb életszínvonalon él ma is. A jövedelem java a multinacionális vállalatok tulajdonosai és a helyi elit között oszlik. Számos nemzetközi civil szervezet tiltakozott az évek során az embereket és a természeti környezetet szemtelenül kizsákmányoló piaci modell miatt. Ennek hatására, és a technológia fejlődése következtében, több helyen csökkentették a felhasznált vegyszer és víz mennyiségét, néhol a bérek és a munkakörülmények is javultak, sőt sok helyen iskolákat, kórházakat építettek a vállalatok. Ugyanakkor figyelembe véve az elmúlt évtizedek során felhalmozódott környezeti és társadalmi károkat, no meg az üzleti hierarchia tetején lévők profitnövekedését, ezek a változások messze nem elégségesek.

Mindezek tudatában az egyik legfontosabb kérdés, amit feltehetünk magunknak: igazán szükségünk van egy ilyen termékre?

Amit megenni nem tudunk, de aminek termesztése során óriási területű termékeny területeket veszünk el az ehető növényektől? Amelynek termelése során elhasználjuk és megmérgezzük az ivóvizet, a talajt, embereket zsákmányolunk ki és veszélyeztetjük az egészségüket? Amit többezer kilométert kell szállítani, elhasználva töméntelen mennyiségű energiát arra, hogy hűtött környezetben legyenek az utazás során? És mindezt azért, hogy 3-4 napig tökéletes Pinterest-fotó hatású látványt nyújtson az asztalunk közepén?

Ezeknek az információknak a tudatában továbbra is a szerelem és odafigyelés szimbólumát látjuk egy szál piros rózsában?