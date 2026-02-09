Komfort és könnyedség: jól ismert fogások újragondolva

Fotó: Barabás Aretta
Reggelire egy igazi desszert, ebédre egy bűntudatmentes lasagne, végül pedig egy könnyed, friss saláta vacsorára. A jól ismert fogások újragondolva jelennek meg, úgy, hogy közben ízben és élményben sem kell kompromisszumot kötnünk. Mert minden ételnek van alternatívája, és egy jól felépített napba a komfortos ebéd éppúgy belefér, mint egy könnyű vacsora, ami lezárja a napot anélkül, hogy elnehezítené. Nem tiltunk, hanem átalakítunk. Nem megvonunk, hanem helyettesítünk.
100 g görög joghurt
50 g mandulatej
15 g chiamag
50 g banán
vaníliaesszencia
100 g eper
10 g dió
10 g mandulaszirom
Elkészítés:
Egy tálban összekeverjük a görög joghurtot a mandulatejjel, hozzáadjuk a chiamagot és pár csepp vaníliaesszenciát. A banánt villával összetörjük és a joghurtos chiához adjuk, alaposan elkeverjük majd néhány órát a hűtőben állni hagyjuk. Egy pohár aljára eperpürét teszünk, erre jön a joghurtos–chiás keverék. A rétegezést addig ismételjük, amíg elfogynak az alapanyagok, a tetejét mandulaszirommal és dióval díszítjük.
Tápérték/adag:
Fehérje: 22 g
Szénhidrát: 29,6 g
Zsír: 19,9 g
Kalória: 368 kcal
Hozzávalók:
20 g roppanós kenyér
250 g kefir
alma
Tápérték:
Fehérje: 10,8 g
Szénhidrát: 36,2 g
Zsír: 6,6 g
Kalória: 256 kcal
Hozzávalók:
500 g csirkedarálthús
egy kanál olívaolaj
hagyma
100 g sárgarépa
100 g zeller
250 g paradicsomlé
100 g light cottage cheese
100 g teljes kiőrlésű lasagne lap
125 g light mozzarella
Elkészítés:
Egy serpenyőben felhevítjük az olajat, majd megpirítjuk az apróra vágott hagymát. Amikor üveges, hozzáadjuk a csirkedarálthúst, és fehéredésig, enyhén pirult állagig sütjük. Ezután hozzáadjuk a lereszelt sárgarépát és a zellert, majd pár percig együtt pároljuk, hogy kicsit megpuhuljanak.
Felöntjük a paradicsomlével, megsózzuk, fűszerezzük ízlés szerint, majd alacsonyabb lángon pár percig összefőzzük, hogy egy sűrűbb, szaftos szószt kapjunk.
Egy hőálló tál aljára kanalazunk egy réteg húsos szószt, erre rátesszük a teljes kiőrlésű lasagne lapokat. A besamell helyett a light cottage cheese-t használtam, majd újra húsos szósz következik. Így rétegezzük tovább: szósz, lasagne lap, cottage cheese, amíg az alapanyagok elfogynak.
A tetejére rászórjuk a reszelt light mozzarellát, majd előmelegített sütőben 180 Celsius-fokon mintegy 30 percig sütjük, amíg a sajt szépen megolvad és enyhén megpirul.
Tápérték:
Fehérje: 38,3 g
Szénhidrát: 28,6 g
Zsír: 15,3 g
Kalória: 411 kcal
Hozzávalók:
120 g csirkemell
120 g jégsaláta
50 g savanyú uborka
5-6 db koktélparadicsom
50 g avokádó
100 g görög joghurt
1 kiskanál mustár
2 kanál citromlé
1 kanál olívaolaj
Elkészítés:
A csirkemellet puhára főzzük, majd még melegen csíkokra tépkedjük. A zöldségeket ízlés szerint feldaraboljuk. A joghurtot elkeverjük a mustárral, a frissen facsart citromlével, valamint az olívaolajjal, majd az elkészült öntetet a csirkéhez és a zöldségekhez adjuk, végül az egészet alaposan összeforgatjuk.
Tápérték:
Fehérje: 35,8 g
Szénhidrát: 16,1 g
Zsír: 23,1 g
Kalória: 405 kcal
Fehérje: 107 g
Szénhidrát: 111 g
Zsír: 65 g
Kalória: 1439 kcal
