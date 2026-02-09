Rovatok
Komfort és könnyedség: jól ismert fogások újragondolva

• Fotó: Barabás Aretta

Fotó: Barabás Aretta

Reggelire egy igazi desszert, ebédre egy bűntudatmentes lasagne, végül pedig egy könnyed, friss saláta vacsorára. A jól ismert fogások újragondolva jelennek meg, úgy, hogy közben ízben és élményben sem kell kompromisszumot kötnünk. Mert minden ételnek van alternatívája, és egy jól felépített napba a komfortos ebéd éppúgy belefér, mint egy könnyű vacsora, ami lezárja a napot anélkül, hogy elnehezítené. Nem tiltunk, hanem átalakítunk. Nem megvonunk, hanem helyettesítünk.

Barabás Aretta

2026. február 09., 12:302026. február 09., 12:30

Reggeli: Epres chiapuding

• Fotó: Barabás Aretta Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

  • 100 g görög joghurt

  • 50 g mandulatej

  • 15 g chiamag

  • 50 g banán

  • vaníliaesszencia

  • 100 g eper

  • 10 g dió

  • 10 g mandulaszirom

Elkészítés:

Egy tálban összekeverjük a görög joghurtot a mandulatejjel, hozzáadjuk a chiamagot és pár csepp vaníliaesszenciát. A banánt villával összetörjük és a joghurtos chiához adjuk, alaposan elkeverjük majd néhány órát a hűtőben állni hagyjuk. Egy pohár aljára eperpürét teszünk, erre jön a joghurtos–chiás keverék. A rétegezést addig ismételjük, amíg elfogynak az alapanyagok, a tetejét mandulaszirommal és dióval díszítjük.

Tápérték/adag:

Fehérje: 22 g
Szénhidrát: 29,6 g
Zsír: 19,9 g
Kalória: 368 kcal

Uzsonna: Kefir, roppanós kenyér, alma

• Fotó: Barabás Aretta Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

  • 20 g roppanós kenyér

  • 250 g kefir

  • alma

Tápérték:

Fehérje: 10,8 g
Szénhidrát: 36,2 g
Zsír: 6,6 g
Kalória: 256 kcal

Ebéd: Lasagne csirkedarálthúsból (4 adag)

• Fotó: Barabás Aretta Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

  • 500 g csirkedarálthús

  • egy kanál olívaolaj

  • hagyma

  • 100 g sárgarépa

  • 100 g zeller

  • 250 g paradicsomlé

  • 100 g light cottage cheese

  • 100 g teljes kiőrlésű lasagne lap

  • 125 g light mozzarella

Elkészítés:

Egy serpenyőben felhevítjük az olajat, majd megpirítjuk az apróra vágott hagymát. Amikor üveges, hozzáadjuk a csirkedarálthúst, és fehéredésig, enyhén pirult állagig sütjük. Ezután hozzáadjuk a lereszelt sárgarépát és a zellert, majd pár percig együtt pároljuk, hogy kicsit megpuhuljanak.

Felöntjük a paradicsomlével, megsózzuk, fűszerezzük ízlés szerint, majd alacsonyabb lángon pár percig összefőzzük, hogy egy sűrűbb, szaftos szószt kapjunk.
Egy hőálló tál aljára kanalazunk egy réteg húsos szószt, erre rátesszük a teljes kiőrlésű lasagne lapokat. A besamell helyett a light cottage cheese-t használtam, majd újra húsos szósz következik. Így rétegezzük tovább: szósz, lasagne lap, cottage cheese, amíg az alapanyagok elfogynak.

A tetejére rászórjuk a reszelt light mozzarellát, majd előmelegített sütőben 180 Celsius-fokon mintegy 30 percig sütjük, amíg a sajt szépen megolvad és enyhén megpirul.

Tápérték:

Fehérje: 38,3 g
Szénhidrát: 28,6 g
Zsír: 15,3 g
Kalória: 411 kcal

Vacsora: Csirkés saláta

• Fotó: Barabás Aretta Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

  • 120 g csirkemell

  • 120 g jégsaláta

  • 50 g savanyú uborka

  • 5-6 db koktélparadicsom

  • 50 g avokádó

  • 100 g görög joghurt

  • 1 kiskanál mustár

  • 2 kanál citromlé

  • 1 kanál olívaolaj

Elkészítés:

A csirkemellet puhára főzzük, majd még melegen csíkokra tépkedjük. A zöldségeket ízlés szerint feldaraboljuk. A joghurtot elkeverjük a mustárral, a frissen facsart citromlével, valamint az olívaolajjal, majd az elkészült öntetet a csirkéhez és a zöldségekhez adjuk, végül az egészet alaposan összeforgatjuk.

Tápérték:

Fehérje: 35,8 g
Szénhidrát: 16,1 g
Zsír: 23,1 g
Kalória: 405 kcal

Napi összesen:

Fehérje: 107 g
Szénhidrát: 111 g
Zsír: 65 g
Kalória: 1439 kcal

Egészség tálalva
