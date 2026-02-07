Rovatok
Korhelyleves – videó

A savanyú káposzta a magyar konyha egyik olyan alapanyaga, ami nemcsak azért népszerű, mert finom és sokféle étel alapja is lehet, hanem azért is, mert vitaminbomba. A korhelyleves a nevét onnan kapta, hogy a mulatozások, lakomázások után jólesik a gyomornak ez a savanykás ízű étel.

Liget

2026. február 07., 11:03

Hozzávalók:

  • 2 ek zsír;

  • 2 fej vöröshagyma;

  • 2 gerezd fokhagyma;

  • 2 ek pirospaprika;

  • 50 dkg sertéslapocka;

  • 1 liter alaplé;

  • 80 dkg savanyú káposzta;

  • 2 db babérlevél;

  • 4 dkg rizs;

  • 1 rúd füstölt kolbász;

  • 3 dl tejföl;

  • 1 ek liszt;

  • só.

Elkészítés:

  • először a zsíron a finomra vágott hagymát elkezdjük dinsztelni. Amint megpuhult, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és a pirospaprikát. 1 perc kevergetés után jöhet rá a kis kockákra vágott sertéshús és egy kevés alaplé. A húst lassú lángon félig lefedve puhára pároljuk, ha elfőne alatta a folyadék, időközben pótoljuk;

  • a savanyú káposzta levéből egy keveset félrerakunk, majd a káposztát vízben jól átmossuk. A maradék alaplében és 1 liter vízben a babérlevéllel együtt félig megfőzzük, majd hozzáadjuk a megmosott rizst és a sertéshúst a levével együtt;

  • amikor már majdnem megpuhult a rizs, hozzáadjuk a karikázott kolbászt is. Egy kis tálkában simára keverjük a tejfölt a liszttel, majd hőkiegyenlítéssel hozzáadjuk a leveshez és pár percig forraljuk;

  • a kész levest ízlés szerint sózzuk és ha nem lenne elég savanyú, önthetünk bele egy keveset a félrerakott káposztaléből.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Kontra György, az M1 híradósa
Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét
Követte két testvérét, Tajti Mátyás csatlakozott az FK Csíkszeredához
Magyar és román zászló együtt van jelen – Magyarországon ez a kormány szerint is természetes
Extra teljesítményre van szükség az FK játékosaitól az UTA ellen
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
A rovat további cikkei

2026. február 06., péntek

Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?

A torma nem divatfűszer, nem is finomkodik – csíp, könnyeztet, mégis kihagyhatatlan. Ez a túlélőnövény a zsíros, téli ételek legjobb társa, amely egyszerre hordoz ízt, emléket és karaktert.

Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?
Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?
2026. február 06., péntek

Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?
2026. február 05., csütörtök

Kertészkedés februárban

Február elején még korai a legtöbb esetben a palántanevelés elkezdése a vidékünkön, pedig már nagyon türelmetlenül várjuk. Néhány tevékenységet azonban időszerű már elkezdeni, ismerkedjünk meg ezekkel közelebbről.

Kertészkedés februárban
Kertészkedés februárban
2026. február 05., csütörtök

Kertészkedés februárban
2026. február 04., szerda

Forralt bor – videó

A forralt bor magában hordozza a hideg télhez illő melegséget. Most egy nagyon egyszerű, de annál finomabb elkészítési módot hoztunk, amit annak is érdemes kipróbálni, aki eddig nem ivott még ilyen fűszeres italt.

Forralt bor – videó
Forralt bor – videó
2026. február 04., szerda

Forralt bor – videó
2026. február 03., kedd

A hiány térben való felmutatása

„Ehető dolgok” után kutatva a helyi művészet történetében is a legkülönfélébb megközelítésekkel találkozunk. Aktuális műtárgyunk, a székelyudvarhelyi Berze Imre szobrászművész Az alma már foglalt című alkotása, egy mészkőből megformált kisplasztika.

A hiány térben való felmutatása
A hiány térben való felmutatása
2026. február 03., kedd

A hiány térben való felmutatása
2026. február 02., hétfő

Farsangi fánk mákos töltelékkel

A farsangi időszak egyik klasszikus édessége a puha, illatos fánk, amelyet most a hagyományos lekvár mellett a mákos töltelék tesz igazán különlegessé. Sütőben készül, így könnyedebb, mégis gazdag ízvilágú finomság.

Farsangi fánk mákos töltelékkel
Farsangi fánk mákos töltelékkel
2026. február 02., hétfő

Farsangi fánk mákos töltelékkel
2026. február 01., vasárnap

Fenntartható farsang

Ahogy tavasztól őszig a természet törvényei szigorú keretek közé szorították a földdel való mindennapi munkát, úgy a téli, farsangi időszakban az emberek levedlették ezeket a korlátokat, szabályokat, teret engedve mindenféle bolondozásnak.

Fenntartható farsang
Fenntartható farsang
2026. február 01., vasárnap

Fenntartható farsang
2026. január 31., szombat

Tormás céklasaláta – videó

A rántott és sült húsok, halak mellé jó választás köretként a tormás céklasaláta, ami finom, egészséges és jól mutat a tányéron.

Tormás céklasaláta – videó
Tormás céklasaláta – videó
2026. január 31., szombat

Tormás céklasaláta – videó
2026. január 30., péntek

Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé

Olajban úszó csipsz helyett ropogós alternatíva: házi zöldségcsipsz könyv mellé. Egyszerű alapanyagokból, kevés olajjal, sütőben vagy fritőzben – nassolás bűntudat nélkül.

Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé
Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé
2026. január 30., péntek

Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé
2026. január 29., csütörtök

Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái

Miközben az erdő ősszel színesbe borul és a levelek lassan lehullanak a lombhullató fák ágairól, a fenyők és más örökzöldek csendben megtartják zöld ruhájukat a tél folyamán is.

Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái
Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái
2026. január 29., csütörtök

Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái
2026. január 28., szerda

Tojással töltött fasírt – videó

A tojással töltött fasírt igazi vendégváró fogás: mutatós, laktató és biztos siker minden ebédnél. Ráadásul sokkal egyszerűbb elkészíteni, mint elsőre gondolnánk.

Tojással töltött fasírt – videó
Tojással töltött fasírt – videó
2026. január 28., szerda

Tojással töltött fasírt – videó
