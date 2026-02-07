Korhelyleves – videó

Hozzávalók:

Elkészítés:

először a zsíron a finomra vágott hagymát elkezdjük dinsztelni. Amint megpuhult, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és a pirospaprikát. 1 perc kevergetés után jöhet rá a kis kockákra vágott sertéshús és egy kevés alaplé. A húst lassú lángon félig lefedve puhára pároljuk, ha elfőne alatta a folyadék, időközben pótoljuk;

a savanyú káposzta levéből egy keveset félrerakunk, majd a káposztát vízben jól átmossuk. A maradék alaplében és 1 liter vízben a babérlevéllel együtt félig megfőzzük, majd hozzáadjuk a megmosott rizst és a sertéshúst a levével együtt;

amikor már majdnem megpuhult a rizs, hozzáadjuk a karikázott kolbászt is. Egy kis tálkában simára keverjük a tejfölt a liszttel, majd hőkiegyenlítéssel hozzáadjuk a leveshez és pár percig forraljuk;