Korhelyleves – videó

A savanyú káposzta a magyar konyha egyik olyan alapanyaga, ami nemcsak azért népszerű, mert finom és sokféle étel alapja is lehet, hanem azért is, mert vitaminbomba. A korhelyleves a nevét onnan kapta, hogy a mulatozások, lakomázások után jólesik a gyomornak ez a savanykás ízű étel.
Hozzávalók:
2 ek zsír;
2 fej vöröshagyma;
2 gerezd fokhagyma;
2 ek pirospaprika;
50 dkg sertéslapocka;
1 liter alaplé;
80 dkg savanyú káposzta;
2 db babérlevél;
4 dkg rizs;
1 rúd füstölt kolbász;
3 dl tejföl;
1 ek liszt;
só.
Elkészítés:
először a zsíron a finomra vágott hagymát elkezdjük dinsztelni. Amint megpuhult, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és a pirospaprikát. 1 perc kevergetés után jöhet rá a kis kockákra vágott sertéshús és egy kevés alaplé. A húst lassú lángon félig lefedve puhára pároljuk, ha elfőne alatta a folyadék, időközben pótoljuk;
a savanyú káposzta levéből egy keveset félrerakunk, majd a káposztát vízben jól átmossuk. A maradék alaplében és 1 liter vízben a babérlevéllel együtt félig megfőzzük, majd hozzáadjuk a megmosott rizst és a sertéshúst a levével együtt;
amikor már majdnem megpuhult a rizs, hozzáadjuk a karikázott kolbászt is. Egy kis tálkában simára keverjük a tejfölt a liszttel, majd hőkiegyenlítéssel hozzáadjuk a leveshez és pár percig forraljuk;
a kész levest ízlés szerint sózzuk és ha nem lenne elég savanyú, önthetünk bele egy keveset a félrerakott káposztaléből.
