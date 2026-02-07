Rovatok
Saját zászlóval büszkélkedhet a Hubertus Vadásztársaság

Fotó: Hubertus Vadásztársulat

Fotó: Hubertus Vadásztársulat

Szarvas, farkas, medve, őz és vaddisznó, vagyis az Erdélyben is élő nagyvadak díszítik a székelykeresztúri Hubertus Vadásztársaság nemrég felavatott zászlaját. A társulat vezetősége közli, hogy csapatuk összetartozását is szimbolizálja a lobogó.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 07., 11:072026. február 07., 11:07

2026. február 07., 11:092026. február 07., 11:09

A székely lobogó mellett most már saját tervezésű zászlójuk is díszíti az épületeiket – tájékoztatott közleményében a Hubertus Vadásztársulat. Közlik azt, hogy

selyemlobogójukat nemrég avatták fel a csekefalvi vadászházuknál, ahol a társulat elmúlt 28 évéről is beszámoltak.

A szimbólumra Tőkés Lóránt oklándi unitárius lelkész kérte Isten áldását, aki a Csodaszarvas legendáját idézte fel beszédében.

Fotó: Hubertus Vadásztársulat

Fotó: Hubertus Vadásztársulat

Fazakas Attila, a társulat igazgatója megkeresésünkkor kifejtette, hogy már régóta szerettek volna egy lobogót, ami csapatuk összetartozását jelképezi, így örülnek, hogy ezt idén sikerült megvalósítani. Utóbbi már csak azért is fontos, mert

ősszel ők fogják szervezni a Székelyföldi Vadásznapokat, ezt pedig immár „saját zászlójuk alatt” tehetik meg.

Az Erdélyben fellelhető nagyvadak kaptak helyet a zászlón

Az Erdélyben fellelhető nagyvadak kaptak helyet a zászlón

Fotó: Hubertus Vadásztársulat

A szürkés alapú selyemlobogó közepén egyébként a Szent Hubertusz által megpillantott szarvas látható – agancsai között a kereszttel –, a sarkainál pedig

az Erdélyben is fellelhető nagyvadak, vagyis a medve, a farkas, az őz és a vaddisznó láthatók.

A társulat közleményéből az is kiderül, hogy az avatóünnepséget követően hajtóvadászatot tartottak a kőrispataki területükön, ahol medvék, rókák, nyulak, szarvasok és őzek bukkantak elő a sűrűből, végül pedig egy vaddisznót sikerült leteríteni.

