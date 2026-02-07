Saját zászlóval büszkélkedhet a Hubertus Vadásztársaság

Fotó: Hubertus Vadásztársulat
Szarvas, farkas, medve, őz és vaddisznó, vagyis az Erdélyben is élő nagyvadak díszítik a székelykeresztúri Hubertus Vadásztársaság nemrég felavatott zászlaját. A társulat vezetősége közli, hogy csapatuk összetartozását is szimbolizálja a lobogó.
2026. február 07., 11:072026. február 07., 11:07
2026. február 07., 11:092026. február 07., 11:09
A székely lobogó mellett most már saját tervezésű zászlójuk is díszíti az épületeiket – tájékoztatott közleményében a Hubertus Vadásztársulat. Közlik azt, hogy
A szimbólumra Tőkés Lóránt oklándi unitárius lelkész kérte Isten áldását, aki a Csodaszarvas legendáját idézte fel beszédében.
Fotó: Hubertus Vadásztársulat
Fazakas Attila, a társulat igazgatója megkeresésünkkor kifejtette, hogy már régóta szerettek volna egy lobogót, ami csapatuk összetartozását jelképezi, így örülnek, hogy ezt idén sikerült megvalósítani. Utóbbi már csak azért is fontos, mert
Az Erdélyben fellelhető nagyvadak kaptak helyet a zászlón
Fotó: Hubertus Vadásztársulat
A szürkés alapú selyemlobogó közepén egyébként a Szent Hubertusz által megpillantott szarvas látható – agancsai között a kereszttel –, a sarkainál pedig
A társulat közleményéből az is kiderül, hogy az avatóünnepséget követően hajtóvadászatot tartottak a kőrispataki területükön, ahol medvék, rókák, nyulak, szarvasok és őzek bukkantak elő a sűrűből, végül pedig egy vaddisznót sikerült leteríteni.
Az indokolatlan segélyhívások száma az elmúlt években csökkent, de továbbra is magas – tájékoztatott szombaton a Különleges Távközlési Szolgálat.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) a hét folyamán országszerte végzett ellenőrzései során 1080 bírságot szabott ki, összesen több mint 6,6 millió lej értékben – tájékoztatott szombaton az intézmény.
Hetven évvel a fakó keselyűk eltűnése után végre úgy tűnik, minden feltétel adott hozzá, hogy visszatelepítsék a fajt Romániába. Dögevőként a keselyűk – habár emberi megítélésük sokszor negatív – fontos egészségügyi szerepet töltenek be.
Őrizetbe vették pénteken az ügyészek az anyját a vagyonáért megölő Szeben megyei nő másik tettestársát.
A kürpödi család egyetlen túlélő gyermekét sürgősségi eljárással nevelőszülői gondozásba helyezték, miután a másik négy testvér meghalt, kettő vízbefúlás, kettő pedig tüdőgyulladás szövődményei miatt.
A Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete: a 13 év alatti gyermekek számára teljesen tiltsák meg a közösségi médiához való hozzáférést, a 13 és 15 év közötti gyermekek számára pedig csak szüleik hozzájárulásával engedélyezzék azt.
45 éves korában meghalt Kontra György, az MTVA munkatársa, az M1 híradó bemondója.
Babatápszereket hívnak vissza a Bacillus cereus baktérium által termelt cereulid toxin jelenlétének gyanúja miatt – figyelmeztetett az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA).
Őrizetbe vettek csütörtökön a rendőrök egy 54 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy hat kiskazánt lopott el egy épülő bukaresti tömbházból.
Kétbocsos anyamedve merészkedett egy brassópojánai sípályára fényes nappal, a hegyi csendőröknek kellett beavatkozniuk.
szóljon hozzá!