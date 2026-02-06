Rovatok
Bevásárlókocsiban gurította el a tömbházból lopott kiskazánokat

Képünk illusztráció • Fotó: Kristó Róbert

Képünk illusztráció

Fotó: Kristó Róbert

Őrizetbe vettek csütörtökön a rendőrök egy 54 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy hat kiskazánt lopott el egy épülő bukaresti tömbházból.

Székelyhon

2026. február 06., 12:002026. február 06., 12:00

A rendőrséget egy bukaresti tömbház adminisztrátora értesítette a lopásról. Elmondása szerint egy férfi január második felében behatolt egy építés alatt álló ingatlanba, leszerelt hat fűtőközpontot, majd elvitte azokat – írja a Hotnews hírportál a fővárosi rendőrség tájékoztatására hivatkozva, hozzátéve, hogy a kár mintegy nyolcezer euróra rúg.

A lopást utcai térfigyelő kamerák rögzítették, a felvételeken látható, amint

a férfi egy bevásárlókocsiban távozik az ellopott javakkal.

A rendőrség a nyomozás következtében egy 54 éves, büntetett előéletű férfit gyanúsít a lopással. Házkutatást tartottak nála csütörtök reggel, és 24 órára őrizetbe vették, majd bíróság elé állítják.

Belföld Bűnügy Rendőrség
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

