Kezdődik a sívakációk időszaka, térképen mutatjuk a megyei elosztást

Ebben az intervallumban a gyerekek egyhetes szünidőt kapnak, a megyei tanfelügyelőségek döntése alapján kijelölt időpontokban. A székelyföldi (Hargita, Maros és Kovászna) megyékben február utolsó hetére esik a sívakáció.

Ezt az időszakot követően legközelebb április 4-én mennek vakációra a gyerekek, a tavaszi szünet április 14-éig tart.

A nyári vakáció június 20-án kezdődik.

Az iskola másként hetet és a zöldhetet április 3-ig kell megszervezni, az erre szánt, egyenként ötnapos időszakról a tanintézetek döntenek – írja az Agerpres hírügynökség.