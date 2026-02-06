Rovatok
Kezdődik a sívakációk időszaka, térképen mutatjuk a megyei elosztást

Montázs: Székelyhon. Kép forrása: Oktatási Minisztérium

Montázs: Székelyhon. Kép forrása: Oktatási Minisztérium

Február 9-én kezdődik és március 1-jéig tart a sívakációk időszaka.

Székelyhon

2026. február 06., 10:342026. február 06., 10:34

2026. február 06., 10:392026. február 06., 10:39

Ebben az intervallumban a gyerekek egyhetes szünidőt kapnak, a megyei tanfelügyelőségek döntése alapján kijelölt időpontokban. A székelyföldi (Hargita, Maros és Kovászna) megyékben február utolsó hetére esik a sívakáció.

Ezt az időszakot követően legközelebb április 4-én mennek vakációra a gyerekek, a tavaszi szünet április 14-éig tart.

A nyári vakáció június 20-án kezdődik.

Az iskola másként hetet és a zöldhetet április 3-ig kell megszervezni, az erre szánt, egyenként ötnapos időszakról a tanintézetek döntenek – írja az Agerpres hírügynökség.

Oktatás
