Filmezték a sízők a pályára merészkedett bocsos anyamedvét – videóval

Kétbocsos anyamedve merészkedett egy brassópojánai sípályára fényes nappal, a hegyi csendőröknek kellett beavatkozniuk.

A csendőrség által közzétett felvételen három medve látható, amint a hóban játszik a brassópojánai Lupului sípályán, miközben számos síző megállt, hogy videót készítsen az állatokról.

Aranyosnak tűnhetnek, főként a bocsok, de nem szabad elfelejteni, hogy a vadon élő állatok valós veszélyt jelentenek – hívja fel a figyelmet a csendőrség a Facebook-bejegyzésben. A hatóság egy sor ajánlást is megfogalmaz azok számára, akik medvét látnak: