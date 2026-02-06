Részegen, papírok nélküli autóval bukott le egy sofőr Székelykeresztúr közelében

A 42 éves, Újszékely községből származó férfit a 134A jelzésű megyei úton állították meg a rendőrök. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi erősen ittas állapotban ült a kormánykerék mögé:

Tetőzve mindezt, arra is fény derült, hogy az általa vezetett gépjármű nem volt bejegyezve. A férfit egészségügyi intézménybe kísérték vérvételre, hogy pontosan megállapíthassák a szervezetében az alkoholszintet.

Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított ittas vezetés, valamint bejegyzetlen gépjárművel való közlekedés miatt – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.