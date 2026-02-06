Részegen, papírok nélküli autóval bukott le egy sofőr Székelykeresztúr közelében

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Erősen ittas állapotban, bejegyzetlen gépjárművel közlekedő sofőr került rendőrkézre Székelykeresztúr térségében csütörtökön délután. Az illető ellen eljárás indult.
A 42 éves, Újszékely községből származó férfit a 134A jelzésű megyei úton állították meg a rendőrök. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi erősen ittas állapotban ült a kormánykerék mögé:
Tetőzve mindezt, arra is fény derült, hogy az általa vezetett gépjármű nem volt bejegyezve. A férfit egészségügyi intézménybe kísérték vérvételre, hogy pontosan megállapíthassák a szervezetében az alkoholszintet.
Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított ittas vezetés, valamint bejegyzetlen gépjárművel való közlekedés miatt – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
Elégedetlenséget szült Parajdon az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti szakaszának megépítéséhez szükséges területkisajátítások. Az is kiderült, hogy Parajd határában nem lehet majd felhajtani a sztrádára.
Egy börtönbüntetésre ítélt személyt kísértek be a büntetés-végrehajtási intézetbe a Hargita megyei rendőrök szerdán. A korondi férfi bőséges bűnlajstrommal rendelkezik.
Csőtörés miatt több háztartásban is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen csütörtökön délutánig.
Több mint 30 millió lejt költött el az Országos Sóipari Társaság (Salrom), hogy csövekbe tereljék a Korond-patakot a beszakadt parajdi sóbányánál. Folyamatban van a beruházás átvétele, ám késedelmi kamattal fogják sújtani a kivitelezőt.
Karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató, ezért áramszünetre kell számítani szerdán reggel kilenc és délután négy óra között több székelyudvarhelyi utcában – közli a városháza.
Tömeg gyűlt össze kedden Székelyudvarhely központjában, hogy a 197 évvel ezelőtt született Orbán Balázs, a legnagyobb székely emléke előtt tisztelegjenek. A felszólalók a jeles személyiség által ránk hagyott erkölcsi értékekre hívták fel a figyelmet.
Aláírásgyűjtésbe kezdenek, petíciót visznek a kormányfőhöz, és egyedi segélyrendszerrel próbálják tompítani a fogyatékkal élők adóterheit Székelyudvarhelyen. Szakács-Paál István polgármester őszintén beszélt a térség gazdasági nehézségeiről.
Több közterületet is lezárnak Korondos az autósforgalom elől február 7-én, szombaton, a tizedik Disznótor Fesztivál alkalmával.
A művelődési házból való kiköltözés után bizonytalan időszakot élt meg a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, jó hír azonban, hogy a felújítás alatt álló Stúdió Mozi épülete elkészült annyira, hogy a nagyszínpadi előadásaikat megtarthassák ott.
Sílécekkel, síbakancsokkal, síbotokkal, hódeszkával és a hozzájuk tartozó bakanccsal, sisakokkal, korcsolyákkal és egy síruhával lett gazdagabb a kápolnásfalusi Kriza János Általános Iskola a Rotary Klub székelyudvarhelyi szervezetének köszönhetően.
