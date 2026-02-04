Rovatok
Ismét áramszünet lesz Székelyudvarhelyen

• Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea

Karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató, ezért áramszünetre kell számítani szerdán reggel kilenc és délután négy óra között több székelyudvarhelyi utcában – közli a városháza.

Székelyhon

2026. február 04., 07:342026. február 04., 07:34

Az áramszünet a következő utcákat érinti:

  • a Sziget utcában az 1., 3., 5., 7., 30. és 37–45-ös számok, illetve a családorvosi rendelők,

  • a Hársfa sétány 1-es, 3-as és 5-ös tömbházai,

  • a Tamási Áron utcában a 1–13-as házszámok,

  • a Városháza téren az 6–15-ös házszámok,

  • a Tomcsa Sándor utca pedig teljes egészében.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
