Az idő teste – Verebes György kiállítása a Csíki Székely Múzeumban

Verebes György, kiállítás, művészet, múzeum

Verebes György: Io - olaj, vászon, 70x100 cm, 2016

Fotó: Forrás: Csíki Székely Múzeum

Verebes György Munkácsy-díjas festőművész Az idő teste című kiállítását 2026. február 5-én nyitják meg a csíkszeredai Mikó-várban. A tárlat az idő, a test és az észlelés festészeti összefüggéseit vizsgálja.

Nagy Lilla

2026. február 04., 09:182026. február 04., 09:18

A Csíki Székely Múzeum képzőművészeti kiállítással indítja az évet: legújabb időszakos tárlatát Verebes György életművének szenteli. Az idő teste című kiállítás nemcsak válogatás a művész munkáiból, hanem egy átfogó gondolati ív mentén szerveződő vizuális tapasztalat. A címben megjelenő fogalmak – idő és test – Verebes festészetében nem elvont kategóriák, hanem egymást feltételező, egymásban létező minőségek.

Verebes György művészetének egyik alapvető kérdésfelvetése az észlelés és a létezés viszonya.

Ahogyan egy ars poeticának is tekinthető gondolatában fogalmaz: nem ő létezik a világban, hanem a világ létezik benne, és mindaz, amit lát, hall, gondol és érez, maga a test. Festészete ennek a mély tudásnak a képi lenyomata: a belső és külső valóság határainak elmosása, a jelenlét tapinthatóvá tétele.

A kiállított művek így nem pusztán ábrázolnak, hanem kérdeznek, sőt bevonnak – az időt nem múló háttérként, hanem testi tapasztalatként értelmezik újra.

Az 1965-ben Zentán született művész a Magyar Képzőművészeti Főiskolán végzett, mesterei Raszler Károly és Kocsis Imre voltak. Festészeti tevékenysége mellett a kezdetektől jelen van a zene, a színház, a grafika és az írott szó is az életművében. Sokoldalú alkotói jelenléte – a jazz- és világzenei formációktól a könyvillusztráción és színházi zenén át a művészetszervezésig – mind hozzájárult ahhoz a komplex látásmódhoz, amely festészetét is meghatározza. Munkásságát számos szakmai elismerés kíséri, köztük a Munkácsy Mihály-díj, a Magyar Művészeti Akadémia tagsága, valamint a Magyarország Érdemes Művésze díj.

A kiállítás megnyitóján köszöntőt mond Karda-Markaly Aranka, a Csíki Székely Múzeum igazgatója és Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere. A tárlatot L. Simon László író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja nyitja meg, az eseményen Boldizsár Szabolcs működik közre fuvolajátékkal.

A kiállítás megnyitója 2026. február 5-én, csütörtökön 17 órakor lesz a csíkszeredai Mikó-várban. A tárlat 2026. április 5-ig látogatható.

Kiállítás
