Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon

A teremtett világ szépségét mindig meg kell mutatnunk – véli Káel Csaba, a Magyar menyegző rendezője, akivel a magyar néptánc, népzene erejét és egy szerelem történetét egybesodró film csíkszeredai vetítésén beszélgettünk.

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Vándormozi partnerségében, négy székelyföldi helyszínen tekinthetik meg a nézők – premier előtti vetítéseken – a Magyar menyegző című filmet.

A 70-es években játszódó történettel látványos kulturális utazásra hívják az alkotók a nézőket.

A zenés-táncos produkcióban Törőcsik Franciska, Kovács Tamás, Kövesi Zsombor és Györgyi Anna mellett olyan legendák tűnnek fel, mint Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, a Muzsikás Együttes, Pál István „Szalonna”, Farkas Zoltán „Batyu” és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészei.

A koreográfiákat Zsuráfszky Zoltán, Zs. Vincze Zsuzsa és Mihályi Gábor jegyzik. A film producer Lajos Tamás.

Káel Csabával a csíkszeredai vetítések alkalmával beszélgettünk a film létrejöttéről, a forgatásokról, és arról is, hogy mit üzennek ezzel az alkotással a nagyvilágnak.