Új korszak, új dalok: érkezik a 4S Street legújabb nagylemeze

4S Street, zenekar, lemez

A zenekar Gyergyószentmiklóson zárta nagyszabású koncerttel a 2025-ös évet

Fotó: Forrás: 4S Street

Négyes Járat címmel jelenik meg március 5-én a 4S Street negyedik nagylemeze – a lemezbemutatót március 13-án a budapesti Akvárium Klub NagyHalljában tartják. Az albumon már közönségkedvenccé vált dalok is szerepelnek – például az Ilyen ez az élet, a Köszi, hogy eljöttél vagy az Erdőben nem jártál. A hangzásvilág kialakításában ezúttal is Horváth Gáspár, azaz JumoDaddy működött közre.

Péter Beáta

2026. február 27., 16:442026. február 27., 16:44

A 4S Street szerint az új lemez nem egy tudatos irányváltás eredménye, hanem az elmúlt időszak természetes lenyomata. „Most sem jellemzett minket semmilyen tudatos váltás, egyszerűen hagytuk magunkat sodródni, és valami olyasmit alkotni, ami aktuálisan minket jellemez. Mindannyiunk életében történt annyi változás, hogy az szándékos beavatkozás nélkül is érződni fog a dalokban és a teljes lemezen” – mesélte Fülöp Loránd, hozzátéve, hogy

a zenekar alkotói folyamata ma is ugyanazokra az ösztönös működésekre épül, mint a kezdetekkor.

Amint az a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményből kiderül, a készülő album hangulata tudatosan sokszínű: a személyesebb hangvételű dalok mellett lendületes, koncertre született számok is helyet kaptak rajta.

Idézet
„Igyekszünk teret adni a nehéz időszakoknak, ugyanakkor a szép pillanatokat is megélni.

A dalaink legfőbb inspirációját a hétköznapok adják, ezért görbe tükör helyett inkább hű képet próbálunk festeni a mindennapjainkról” – fogalmazott Alin Nicuța.

A felvételek során a zenekar ezúttal is Horváth Gáspárral dolgozott együtt, aki a dalok végleges hangzását formálta. „Ha van ihlet, összeáll az album, ha nincs, akkor nem. Szerencsések vagyunk, hiszen olyan emberekkel dolgozunk, akik mindent megtesznek azért, hogy a kreativitásunk valós teret kapjon. Úgy érezzük, hogy negyedik alkalommal is sikerült valami olyasmit alkotnunk, amire büszkék vagyunk, és ami tényleg a lelkünkből szól” – idézte fel a közös munka folyamatát Pál Andor dobos.

A már megjelent dalok koncerten is gyorsan utat találtak a közönséghez, és egyre több új kedvenc rajzolódik ki. „Az eddig megjelent dalokat már egy ideje játsszuk a koncerteken, és látjuk, ahogy szépen alakulnak ki a közönségkedvencek. Most az következik, hogy szép lassan bemutassuk a teljes albumot – mondta az énekes.

Az albumról már több dal klipjét is láthattuk már, lemez hivatalos bemutatóját március 13-án a budapesti Akvárium Klub NagyHalljában tartják, amely a zenekar egyik kiemelt koncertje az idei évben. A meghívott vendégzenekar a DreamFlow lesz. „A lemezbemutató koncertek mindig különlegesek, hiszen ezek a dalok nemcsak a közönség számára újak, hanem számunkra is. Nagyon várjuk már, hogy újra ott állhassunk az Akvárium színpadán” – tette hozzá Fülöp Lóránd.

A Négyes Járat így egyszerre összegzése az elmúlt időszak élményeinek és egy új fejezet kezdete a zenekar történetében: olyan dalokkal, amelyek már most meghatározó részévé váltak a koncertjeiknek, és amelyek tavasszal az Akvárium színpadán szólalnak meg először teljes egészükben élőben.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
