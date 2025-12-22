Visszatekintő és ajándék: OTTHON a 4S Streettől

Különleges koncerttel zárja az évet a 4S Street zenekar: december 27-én a fiúk hazatérnek Gyergyószentmiklósra, hogy a Basilides Tibor Sportcsarnokban tartsák meg az OTTHON című koncertjüket. A közelgő esemény apropóján Fülöp Loránddal, a zenekar gitárosával beszélgettünk.

Péter Beáta 2025. december 22., 16:122025. december 22., 16:12

Nagyon sok változást és egyúttal kihívást is hozott az elmúlt év a zenekarnak – meséli Fülöp Loránd, amikor egy budapesti kávézóban találkozunk. Nem véletlen a helyszín, a zenekar tagjai ugyanis többnyire Magyarországon tartózkodnak.

„Ez volt az az év, amikor meg kellett hoznunk ezt a döntést, mivel többet koncertezünk Magyarországon, mint otthon – talán hat alkalommal játszottunk idén Erdélyben.

Már nem otthonról járunk ki Magyarországra, hanem meg kellett fordítsuk a logisztikát. Az év elején eldöntöttük, hogy lesz Magyarországon egy állandó bázisunk zenekarilag, legalábbis a koncertszezon alatt biztosan. Ez volt az évben a legelső nagy változás, amivel szembe kellett nézzünk, eleinte kicsit szokatlan is volt, de aztán ez megteremtett egy kényelmi helyzetet amiatt, hogy az előző évekhez képest sokkal kipihentebben tudtunk koncertezni. A koncertszezon nálunk nem koncetrálódik csupán a júniustól augusztusig tartó időszakra, hanem szinte a teljes évet lefedjük” – magyarázta a zenekar gitárosa. A koncertek sorát klubokban indították tavasszal, majd jöttek a szabadtéri koncertek, fesztiválok, majd ismét visszatértek a klubokba. A zenekar gitárosa néhány kiemelt koncertet is megemlített: márciusban játszottak az Akváriumban, majd a zenekar életében az egyik legnagyobb „dobás” a szeptemberben a Budapest Parkban tartott koncert volt. Az ITTON – OTTHON című év végi miniturnét követően az A38 Hajón zárták a magyarországi koncertek sorát. Hirdetés

Fotó: Forrás: 4S Street

A Magyarországon egyre népszerűbb zenekar közel száz koncertet tud maga mögött ebben az évben, és közel harmincmillió alkalommal csendült fel valamelyik daluk a két legnépszerűbb zenei platformon. A Mesélek a bornak című daluk 2025 végén megkapta a Legszebb Erdélyi Magyar Dal – 10 éves Jubileumi díját, és a zanekar idén Artisjus-díjban is részesült Az év junior könnyűzenei alkotója kategóriában.

Néhány napja pedig a Szebb napok platina-, a Jegyeket, bérleteket című lemezük pedig aranylemez minősítést ért el.

Új dalokkal és videoklipekkel is jelentkeztek, hamarosan pedig a negyedik nagylemezük is megjelenik. „Most már a negyedik nagylemezünknél járunk, ami azt jelenti, hogy három nagylemez után már van egy erős viszonyítási alapunk. Nekünk a második lemez egy nagy áttörést hozott. Azon volt néhány, mára már országosan ismert sláger is – Mesélek a bornak, Üzenet a távolból, Hová tűntél –, ezek több milliós megtekintésnél járnak. Az akkor azért is volt egy nagy lépés, mert a tíz- vagy százezres nézettségű ligából hirtelen, egyik pillanatról a másikra a több milliósba léptünk be. Ez díjakat is hozott, és hirtelen a színpadok előtt is nagyon sokan lettek. Akkor egy év leforgása alatt nagyon sok változás történt a zenekar életében. Utána jött a harmadik nagylemez, ami némiképp »bebetonozta« a zenekart, ott is sikerült egy pár, milliós nézettségű dal összejöjjön, akár a Tíz éven át, a Hogyha fázom vagy A szívem ég. Most a negyedik lemeznél azt érezzük, hogy minden eddigi tanulságot levonva próbálunk egy olyan albumot összehozni, ami mondanivalóban stimmel az előző lemezekkel, hangzásvilágában nem rugaszkodik el, de még érettebb, mint az előzőek. Az a cél, hogy önmagunkhoz hűek maradjunk és a közönségünknek egy olyan lemezt adjunk, amilyent tőlünk elvár.”

Fotó: Forrás: 4S Street

A beszélgetésünk során a Bagossy Brothers Companyval való kapcsolatukra is kitértünk. Loránd elmesélte, hogy még mielőtt a két zenekar megalakult volna, már voltak baráti kapcsolatok a két formáció tagjai között, és a mai napig baráti és jó szakmai viszonyt ápolnak. „Nagyon fontos az, hogy a Bagossyval mi konkrétan testvéri kapcsolatban vagyunk. Eleve egyre ritkábban válnak ismertté klasszikus értelemben vett zenekarok, és azt hiszem, hogy nagy dolog az, hogy egy relatív kisvárosban az elmúlt tíz évben ez több alkalommal is megtörtént. Az utóbbi időben többször tapasztaltuk, hogy ez sokak fejében nem fér meg, de ezzel semmilyen szinten nem foglalkozunk. Mi nem versenyzünk egymással, nem vesz el egyik zenekar a másiktól helyet, ez nem így működik. Nehéz és szép pillanatokban is számíthattunk egymásra az évek során, és ez a jövőben sem lesz másképpen, számunkra pedig ez a legfontosabb” – hangsúlyozta. korábban írtuk Zongora a hegytetőn, erdőben született dal: slágergyanús a 4S Street új balladája Erdőben nem jártál címmel jelent meg a 4S Street legújabb dala, amely rögtön meghódította a rajongók szívét, és pillanatok alatt népszerű lett a YouTube-on is. A 4S Street számára hazai koncerttel zárul a 2025-ös év: december 27-én az OTTHON című koncert keretében a gyergyószentmiklósi Basilides Tibor Sportcsarnokba hozzák haza mindazt az energiát, élményt, amit ebben az évben a közel száz koncert során átéltek.

Fotó: Forrás: 4S Street



„Ettől a kétlakiságtól folyamatosan van egy egyensúlyra való törekvés bennünk: kötődünk az otthonunkhoz, a szüleink, a családunk otthon van, ugyanakkor itt, Magyarországon is van egy olyan komfortos érzet, hogy bárhová megyünk, ismerősök várnak. Nagyon sok barátunk van, nagyon sok minden köt ide minket, viszont otthon játszani az mindig más, és most azon a helyen lépünk fel, ahol ezelőtt tíz évvel még tornaórára jártunk.

A közönségben azok az arcok vannak, akikkel felnőttünk, akiket ismerünk gyerekkorunk óta, a barátaink, a családtagjaink, és ez mindig egy teljesen más érzés.