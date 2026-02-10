Digitális lábnyom: amit ma posztolunk, holnap is velük marad

A gyerekek digitális lábnyoma sokszor már azelőtt formálódik, hogy ők maguk beleszólhatnának
Fotó: Spektrum Oktatási Központ
A gyerekek digitális lábnyoma sokszor már azelőtt formálódik, hogy ők maguk beleszólhatnának. Mit jelent a tudatos megosztás, hol húzódnak a határok, és hogyan védhetjük jobban gyermekeinket az online térben?
2026. február 10., 19:152026. február 10., 19:15
2026. február 10., 19:192026. február 10., 19:19
A gyerekek online biztonsága elsősorban a szülők és a felnőttek felelőssége. A róluk megosztott képek, videók és történetek mind hozzájárulnak a digitális lábnyomukhoz. Ami számunkra aranyos vagy vicces pillanat, az később könnyen kikerülhet az eredeti kontextusából, és akár bántalmazás alapjává is válhat.
Minden megosztás előtt érdemes feltenni a kérdést: rólam szól a poszt, vagy a gyerekről? Ha inkább a saját szülői élményeinkről, visszajelzéseinkről szól, akkor talán nekünk kellene a képen szerepelnünk – nem a gyermeknek.
A Digitális családi jóllét sorozat második része azt járja körül, mennyi a „normális” képernyőidő. Nem tilt, hanem gondolkodásra hív: hogyan lehet tudatosabban jelen lenni a digitális térben, családként is.
Ha mégis szeretnénk pillanatokat megosztani, válasszunk zárt, biztonságos csoportokat, és figyeljünk az adatvédelmi beállításokra. Fontos, hogy a gyerekeket is megkérdezzük: beleegyeznek-e a róluk készült képek vagy videók megosztásába. Ez segít megtanulni, hogy joguk van nemet mondani.
Amikor egy gyermek saját eszközt kap, különösen fontos beszélni arról, hogy az online térben nincs igazi titok. A feltöltött tartalmak akkor is tovább élhetnek, ha később töröljük őket: menthetők, megoszthatók, visszaélhetnek velük. Érdemes közösen átgondolni, mi az, amit biztosan nem szeretnénk viszontlátni.
Az első okostelefon nemcsak eszköz, hanem felelősség is. Új prevenciós videósorozat segít a családoknak eligazodni a digitális világ lehetőségei és kockázatai között – ítélkezés nélkül, közösen gondolkodva.
A digitális lábnyom része az is, hogyan használjuk mások tartalmait. Fontos beszélni a szerzői jogokról, a megfelelő hivatkozásról, valamint arról, hogy saját alkotásainkat és személyiségi jogainkat is megvédhetjük.
Bár a közösségi médiában a gyerekek szerepeltetésével nagy elérés érhető el, nem etikus és nem veszélytelen őket – akár saját gyermekeinket – nézettségnövelésre használni. A digitális jelenlétük nem eszköz, hanem felelősség.
Mit tehetnek azok a szülők, akik napi szinten azzal szembesülnek, hogy nem ismerik a gyermekük online világát? És mit tehetnekEgy új, rövidfilmes sorozat erre keres gyakorlati, ítélkezésmentes válaszokat.
Érdemes családi szinten végiggondolni, mi minden tartozik a digitális lábnyomunkba, és hogyan lehet lassítani annak növekedését. A nyitott beszélgetések, közös szabályok és akár egy „beszélgetésindító jelszó” is segíthet abban, hogy a digitális világ ne tabu, hanem közös ügy legyen.
Az itt felvetett kérdések a Digitális családi jóllét című, hatrészes oktatóvideó-sorozathoz kapcsolódnak. A 3–4 perces, könnyen megosztható kisfilmek célja, hogy támogassák a párbeszédet szülők, pedagógusok és gyerekek között a digitális tér tudatos és biztonságos használatáról. A digitális lábnyom és a sharenting témáját feldolgozó tartalom a sorozat harmadik epizódja, amely gyakorlati szempontokat és kapaszkodókat kínál a családok számára.
A Digitális családi jóllét videósorozat a Spektrum Oktatási Központ és a MiOnline program közös projektje. A filmek megvalósulását Csíkszereda Városháza támogatta, a forgatókönyvet Köllő Ildikó, Lázár Csilla és Szilágyi-Balázs Brigitta írta.
Közös miniévadot szervezett a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház és a Temesvári Állami Német Színház: február 5-8. között a két intézmény előadásait tűzték műsorra, és megtartották a Nemzeti Kisebbségi Színházak Csúcstalálkozóját is.
Mi történik a testtel, amikor az idő nem múlik tovább? Mit őriz meg az arc, ha nincs történet? Verebes György kiállítása ott kezdődik, ahol a magyarázatok elfogynak.
Sebestyén Róbert Dichotómia című kiállítása nem tárgyakat mutat be, hanem állapotokat. Anyag és szellem, múlt és jelen, csend és belső feszültség feszül egymásnak egy olyan térben, ahol a szobrászat meditációvá válik.
Verebes György Munkácsy-díjas festőművész Az idő teste című kiállítását 2026. február 5-én nyitják meg a csíkszeredai Mikó-várban. A tárlat az idő, a test és az észlelés festészeti összefüggéseit vizsgálja.
Martin McDonagh Oscar- és kétszeres Golden Globe-díjas ír-angol drámaíró, filmrendező, forgatókönyvíró Leenane-trilógiájának második darabját próbálják a Tomcsa Sándor Színházban. A koponya című drámát Barabás Árpád rendezi, vele beszélgettünk.
A Digitális családi jóllét sorozat második része azt járja körül, mennyi a „normális” képernyőidő. Nem tilt, hanem gondolkodásra hív: hogyan lehet tudatosabban jelen lenni a digitális térben, családként is.
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozata részeként Székelyudvarhelyen mutatják be január 30-án Cseke Péter Illyés Gyula-díjas szerző Pegazus a háztetőn című könyvét. A szerzővel Dávid Gyula és Zsidó Ferenc beszélget.
Van-e jövője a manapság ritkaságszámba menő órás szakmának? Madarász István székelyudvarhelyi műhelyében mesélt nekünk arról, hogy miként csöppent bele ebbe a világba.
Ez a film nem győzköd senkit semmiről, egy küzdelmes alkotói sorsot mutat meg, és nemcsak róla, hanem egy korszakról is szól – véli Kovács Ákos, akivel az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilm kapcsán beszélgettünk.
A januári hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeum Bethlen Gábor 1626-os ezüstgarasát választotta, amely a stabilitás üzenete.
szóljon hozzá!