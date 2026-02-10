Rovatok
Digitális lábnyom: amit ma posztolunk, holnap is velük marad

digitális lábnyom, gyerekek, online, Spektrum, digitális családi jóllét

A gyerekek digitális lábnyoma sokszor már azelőtt formálódik, hogy ők maguk beleszólhatnának

Fotó: Spektrum Oktatási Központ

A gyerekek digitális lábnyoma sokszor már azelőtt formálódik, hogy ők maguk beleszólhatnának. Mit jelent a tudatos megosztás, hol húzódnak a határok, és hogyan védhetjük jobban gyermekeinket az online térben?

Nagy Lilla

2026. február 10., 19:152026. február 10., 19:15

2026. február 10., 19:192026. február 10., 19:19

A gyerekek online biztonsága elsősorban a szülők és a felnőttek felelőssége. A róluk megosztott képek, videók és történetek mind hozzájárulnak a digitális lábnyomukhoz. Ami számunkra aranyos vagy vicces pillanat, az később könnyen kikerülhet az eredeti kontextusából, és akár bántalmazás alapjává is válhat.

Posztolás előtt: kinek szól valójában?

Minden megosztás előtt érdemes feltenni a kérdést: rólam szól a poszt, vagy a gyerekről? Ha inkább a saját szülői élményeinkről, visszajelzéseinkről szól, akkor talán nekünk kellene a képen szerepelnünk – nem a gyermeknek.

korábban írtuk

Mennyi a normális képernyőidő?
Mennyi a normális képernyőidő?

A Digitális családi jóllét sorozat második része azt járja körül, mennyi a „normális” képernyőidő. Nem tilt, hanem gondolkodásra hív: hogyan lehet tudatosabban jelen lenni a digitális térben, családként is.

Beleegyezés és biztonságos megosztás

Ha mégis szeretnénk pillanatokat megosztani, válasszunk zárt, biztonságos csoportokat, és figyeljünk az adatvédelmi beállításokra. Fontos, hogy a gyerekeket is megkérdezzük: beleegyeznek-e a róluk készült képek vagy videók megosztásába. Ez segít megtanulni, hogy joguk van nemet mondani.

Az internet nem felejt

Amikor egy gyermek saját eszközt kap, különösen fontos beszélni arról, hogy az online térben nincs igazi titok. A feltöltött tartalmak akkor is tovább élhetnek, ha később töröljük őket: menthetők, megoszthatók, visszaélhetnek velük. Érdemes közösen átgondolni, mi az, amit biztosan nem szeretnénk viszontlátni.

korábban írtuk

Digitális családi jóllét: mikor és hogyan lépjen be a gyerek az online világba?
Digitális családi jóllét: mikor és hogyan lépjen be a gyerek az online világba?

Az első okostelefon nemcsak eszköz, hanem felelősség is. Új prevenciós videósorozat segít a családoknak eligazodni a digitális világ lehetőségei és kockázatai között – ítélkezés nélkül, közösen gondolkodva.

Jogok, határok, felelősség

A digitális lábnyom része az is, hogyan használjuk mások tartalmait. Fontos beszélni a szerzői jogokról, a megfelelő hivatkozásról, valamint arról, hogy saját alkotásainkat és személyiségi jogainkat is megvédhetjük.

Gyerekek mint tartalom? Nem mindegy hogyan

Bár a közösségi médiában a gyerekek szerepeltetésével nagy elérés érhető el, nem etikus és nem veszélytelen őket – akár saját gyermekeinket – nézettségnövelésre használni. A digitális jelenlétük nem eszköz, hanem felelősség.

korábban írtuk

Digitális családi jóllét – beszélgetésekből született prevenció
Digitális családi jóllét – beszélgetésekből született prevenció

Mit tehetnek azok a szülők, akik napi szinten azzal szembesülnek, hogy nem ismerik a gyermekük online világát? És mit tehetnekEgy új, rövidfilmes sorozat erre keres gyakorlati, ítélkezésmentes válaszokat.

Közös gondolkodás a digitális jövőről

Érdemes családi szinten végiggondolni, mi minden tartozik a digitális lábnyomunkba, és hogyan lehet lassítani annak növekedését. A nyitott beszélgetések, közös szabályok és akár egy „beszélgetésindító jelszó” is segíthet abban, hogy a digitális világ ne tabu, hanem közös ügy legyen.

Az itt felvetett kérdések a Digitális családi jóllét című, hatrészes oktatóvideó-sorozathoz kapcsolódnak. A 3–4 perces, könnyen megosztható kisfilmek célja, hogy támogassák a párbeszédet szülők, pedagógusok és gyerekek között a digitális tér tudatos és biztonságos használatáról. A digitális lábnyom és a sharenting témáját feldolgozó tartalom a sorozat harmadik epizódja, amely gyakorlati szempontokat és kapaszkodókat kínál a családok számára.

A Digitális családi jóllét videósorozat a Spektrum Oktatási Központ és a MiOnline program közös projektje. A filmek megvalósulását Csíkszereda Városháza támogatta, a forgatókönyvet Köllő Ildikó, Lázár Csilla és Szilágyi-Balázs Brigitta írta.

