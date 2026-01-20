Rovatok
Digitális családi jóllét: mikor és hogyan lépjen be a gyerek az online világba?

Digitális családi jóllét, első okostelefon, prevenciós videósorozat, Spektrum Oktatási Központ

Az első okostelefon belépő a végtelen digitális világba: hatni fog a gyerek alvási szokásaira, hangulatára, társas kapcsolataira és a figyelmére

Fotó: Spektrum Oktatási Központ

Az első okostelefon nemcsak eszköz, hanem felelősség is. Új prevenciós videósorozat segít a családoknak eligazodni a digitális világ lehetőségei és kockázatai között – ítélkezés nélkül, közösen gondolkodva.

Nagy Lilla

2026. január 20., 16:012026. január 20., 16:01

A digitális eszközök ma már a családi mindennapok természetes részei. A kérdés nem az, hogy jelen vannak-e, hanem az, hogyan használjuk őket. A Digitális családi jóllét című, hatrészes prevenciós oktatófilm-sorozat ebben szeretne kapaszkodókat adni a szülőknek és gyerekeknek – ítélkezésmentesen, a valódi élethelyzetekből kiindulva.

A rövid formátumú videók célja, hogy segítsenek

elindítani az őszinte beszélgetéseket az online tér veszélyeiről és lehetőségeiről.

Arról a szövevényes digitális valóságról, amely egyszerre kínál kapcsolódást, tanulást és szórakozást, miközben komoly hatással van a gyerekek alvására, hangulatára, figyelmére és társas kapcsolataira.

Az első okostelefon: nincs univerzális recept

Az első okostelefon sok családban mérföldkő. Belépő a végtelen digitális világba, amely segíthet a barátokkal való kapcsolattartásban és a családi elérhetőségben, ugyanakkor új felelősségeket is ró a gyerekre és a szülőre egyaránt.

Fontos üzenete a videónak hogy nincs egyetlen „ideális életkor”:

a döntésnél sokkal inkább a gyerek érettsége és az adott családi helyzet számít.

A készítők nem akarnak dönteni a szülők helyett – viszont szeretnének iránytűt adni. A videó alapját szülőknek tartott foglalkozások tapasztalatai és a vonatkozó szakirodalom adja, közérthető, gondolatébresztő formában feldolgozva.

Az első rész fókuszában: mikor kapjon a gyermek okostelefont?

A sorozat első epizódja ezt az alapvető kérdést járja körül: Mikor kapjon a gyermek okostelefont? A videó nem kész válaszokat kínál, hanem segít végiggondolni a szempontokat, és arra ösztönöz, hogy a családon belül is beszélgessünk róla.

A Digitális családi jóllét videósorozat a Spektrum Oktatási Központ és a MiOnline program közös projektje. A filmek megvalósulását Csíkszereda Városháza támogatta, a forgatókönyvet Köllő Ildikó, Lázár Csilla és Szilágyi-Balázs Brigitta írta.

