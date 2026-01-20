Digitális családi jóllét: mikor és hogyan lépjen be a gyerek az online világba?

Az első okostelefon nemcsak eszköz, hanem felelősség is. Új prevenciós videósorozat segít a családoknak eligazodni a digitális világ lehetőségei és kockázatai között – ítélkezés nélkül, közösen gondolkodva.

A digitális eszközök ma már a családi mindennapok természetes részei. A kérdés nem az, hogy jelen vannak-e, hanem az, hogyan használjuk őket. A Digitális családi jóllét című, hatrészes prevenciós oktatófilm-sorozat ebben szeretne kapaszkodókat adni a szülőknek és gyerekeknek – ítélkezésmentesen, a valódi élethelyzetekből kiindulva.

elindítani az őszinte beszélgetéseket az online tér veszélyeiről és lehetőségeiről.

Arról a szövevényes digitális valóságról, amely egyszerre kínál kapcsolódást, tanulást és szórakozást, miközben komoly hatással van a gyerekek alvására, hangulatára, figyelmére és társas kapcsolataira.

Az első okostelefon: nincs univerzális recept

Az első okostelefon sok családban mérföldkő. Belépő a végtelen digitális világba, amely segíthet a barátokkal való kapcsolattartásban és a családi elérhetőségben, ugyanakkor új felelősségeket is ró a gyerekre és a szülőre egyaránt.

Fontos üzenete a videónak hogy nincs egyetlen „ideális életkor”: