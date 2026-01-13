Rovatok
Digitális családi jóllét – beszélgetésekből született prevenció

digitális, Spektrum, MiOnline, Sógor Enikő, online, Digitális családi jóllét

Képkockák a filmből. Anya - Márdirosz Ágnes, Zorka - Csedő Borsika

Fotó: Spektrum Oktatási Központ

Mit tehetnek azok a szülők, akik napi szinten azzal szembesülnek, hogy nem ismerik a gyermekük online világát? Egy új, rövidfilmes sorozat erre keres gyakorlati, ítélkezésmentes válaszokat.

Nagy Lilla

2026. január 13., 18:362026. január 13., 18:36

2026. január 13., 18:412026. január 13., 18:41

Egy sokéves tereptapasztalatból kinőtt, hiánypótló prevenciós projektet mutattak be a Digitális családi jóllét oktatófilm-sorozat sajtótájékoztatóján kedden. A Spektrum Oktatási Központ munkatársai és a MiOnline Program működtetői együttműködése eredményeként létrejött hat rövidfilm a családok digitális mindennapjait érintő legégetőbb kérdéseket dolgozza fel.

Közös tapasztalatokból közös felelősség

Lázár Csilla, a Spektrum Oktatási Központ igazgatója kiemelte, hogy korábbi szülői értekezleteken és műhelyfoglalkozásokon azt tapasztalták, hogy jellemzően azok a szülők vesznek részt ezeken az alkalmakon, akik eleve tudatosabbak az online tér veszélyeivel kapcsolatban. Innen indult Köllő Ildikó filmrendező ötlete: a közösségi média eszközeivel, rövid videók formájában kellene eljuttatni a legfontosabb gondolatokat azokhoz is, akik nem jutnak el személyes foglalkozásokra.

digitális, Spektrum, MiOnline, Sógor Enikő, online, Digitális családi jóllét Galéria

Köllő Ildikó kifejezetten örült a megkeresésnek, hiszen korábban több prevenciós–edukációs videósorozaton is dolgozott

Fotó: Borbély Fanni

A projekt nem az extrém esetekre épít, tudatosan kerüli a pánikkeltést. A hangsúly a megértésen, a realitáson és a gyakorlati segítségen van.

A hat epizód témái valódi, szülőkkel való beszélgetésekből, iskolai tapasztalatokból születtek, és mindegyik egy-egy gyakori élethelyzetet mutat be.

Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere hangsúlyozta, az önkormányzat 34 ezer lejjel támogatta a kezdeményezést. Úgy véli, a projekt valódi gyakorlati eszközt ad a szülők kezébe, a megelőzés kulcsfontosságú a gyermekek mentális jólléte szempontjából. A szervezők abban bíznak, hogy a sorozat közösségformáló ereje hosszú távon is érezhető lesz.

digitális, Spektrum, MiOnline, Sógor Enikő, online, Digitális családi jóllét Galéria

Szilágyi-Balázs Brigitta: Összességében végig az lebegett a szemünk előtt, hogy a családok magukra ismerjenek a történetekben, vagy épp azonosulni tudjanak a karakterekkel

Fotó: Borbély Fanni

Helyi realitásokra épülő tartalom

Szilágyi-Balázs Brigitta kommunikációs szakember rámutatott, a filmek egyik legfontosabb erőssége, hogy székelyföldi tapasztalatokra épülnek. Nem elvont, távoli problémákat mutatnak be, hanem olyan helyzeteket, amelyek itt és most is jelen vannak. Sok szülőt például meglep az az adat, hogy a gyerekek átlagosan már 9–10 éves korban találkoznak szexuális tartalmakkal az interneten.

digitális, Spektrum, MiOnline, Sógor Enikő, online, Digitális családi jóllét Galéria

A filmek megvalósulását Csíkszereda Városháza támogatta

Fotó: Borbély Fanni

A projekt célja nem az ijesztgetés, hanem a valóság bemutatása és a tévhitek lebontása. „Az én gyerekemmel ilyen nem történhet” – ez az a mondat, amely sokszor elhangzik a foglalkozásokon, miközben a tapasztalatok mást mutatnak. A kisfilmek kapaszkodókat nyújtanak: mit tehet a szülő, hogyan indíthat el beszélgetéseket, mikor és hová forduljon segítségért.

Rövid formátum, nagy kihívás

A filmek rendezője, Köllő Ildikó számára az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogyan lehet egy percbe sűríteni a szakmai tanácsokat. A rövid formátum azonban tudatos választás volt: ma így lehet a legszélesebb közönséget elérni. A videók elején dramatizált jelenetek jelennek meg, amelyek nyelvezete, mondatszerkezete ismerős lehet a gyerekek és a szülők számára – nem véletlenül: ezek valódi helyzetekből táplálkoznak.

digitális, Spektrum, MiOnline, Sógor Enikő, online, Digitális családi jóllét Galéria

Lázár Csilla: Azt is láttuk, hogy gyakran éppen azok a szülők vesznek részt ezeken az alkalmakon, akik már eleve tudatosabbak az online tér és a digitális eszközhasználat terén

Fotó: Borbély Fanni

A casting során sok gyerek jelentkezett, ami önmagában is jelzi, hogy ők maguk is érzik a témák súlyát.

A kétnapos forgatás intenzív munkát igényelt, de a cél végig egyértelmű maradt: hiteles, mégis befogadható tartalmat létrehozni.

A negyedik epizód például a szexting témáját dolgozza fel, hangsúlyozva: nem lehetünk naivak, ugyanakkor kerülni kell az áldozathibáztatást. Ezekben a helyzetekben a gyerekek gyakran elzárkóznak, nem mutatják meg, milyen tartalmakkal találkoznak – éppen ezért kulcsfontosságú a bizalmi légkör.

Nem lezár, hanem elindít

A Digitális családi jóllét sorozat egyértelműen prevenciós szándékkal készült. A készítők hangsúlyozzák: problémák esetén elengedhetetlen a szakmai segítség bevonása. A filmek nem adnak kész recepteket, inkább beszélgetéseket indítanak el – családon belül, iskolai közösségekben, pedagógusok és szülők között.

digitális, Spektrum, MiOnline, Sógor Enikő, online, Digitális családi jóllét Galéria

Minden videó mellé készül egy összefoglaló a témával kapcsolatos tudnivalókról

Fotó: Borbély Fanni

A videók elérhetőek a YouTube-on, valamint a Spektrum és a MiOnline Facebook- és Instagram-oldalain, ugyanakkor hétről hétre itt, a Ligeten is bemutatjuk ezeket.

Mint elhangzott, a tapasztalatok szerint az igazán értékes adat az, hogy kik nézik végig egy percnél tovább – mert a prevenció hatása nem azonnal mérhető. Inkább hosszú távon, a szemléletváltásban mutatkozik meg.

A közeljövőben öt intergenerációs workshopot és egy pedagógusoknak szóló webináriumot is tartanak, mert – ahogy a projekt egyik alapelve is kimondja – ott működik igazán a megelőzés, ahol a kommunikáció folyamatos és a résztvevők nyitottak egymás felé.

digitális, Spektrum, MiOnline, Sógor Enikő, online, Digitális családi jóllét Galéria

Fotó: Spektrum Oktatási Központ

A videókról

A videók célja, hogy ítélkezésmentesen hívják fel a figyelmet arra, hogy a családoknak tudatosan kell kezelniük a digitális jelenlétüket, sokat és őszintén kell beszélgetni az online veszélyek és lehetőségek szövevényes valóságáról. A hat kisfilm az alábbi, kiemelten fontos területeket dolgozza fel a családok szemszögéből:

  • Mikor kapjon a gyermek saját okostelefont?

  • Képernyőidő és szülői példamutatás

  • Digitális lábnyom és a „sharenting” jelensége

  • Szexting és az online visszaélések elleni védelem

  • Közösségi média

  • Online játékok, játékidő

Minden videó mellé készül egy összefoglaló a témával kapcsolatos tudnivalókról, ezeket a Spektrum honlapján és a közösségi médiában a filmeket kísérő dokumentumokban is közzéteszik.

Megelőzés Gyerekek Digitális világ
Megelőzés Gyerekek Digitális világ
