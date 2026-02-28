Itt a tavasz: 17 fokig is emelkedhet a hőmérséklet március elején

Fotó: Székelyhon
Március első tíz napján nagyon kevés csapadék várható, túlnyomóan napos időre és az ilyenkor szokásosnál magasabb hőmérsékletekre lehet számítani, a nappali csúcsértékek többnyire 10 és 17 Celsius-fok között alakulnak – közölte szombaton a Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
2026. február 28., 13:392026. február 28., 13:39
A bejegyzés szerint Európai Középtávú Időjárás-előrejelzési Központ (ECMWF) globális modellje alapján a légnyomás a kontinens nagy részén – így Románia térségében is – tartósan magas marad, ami derült vagy gyengén felhős, napos időt eredményez. Így a csapadék mennyisége március első tíz napján elenyésző lesz, síkvidéken legfeljebb elszórt eső, a hegyekben vegyes halmazállapotú csapadék fordulhat elő, így a tíznapi csapadékösszeg az ország nagy részén az éghajlati átlagnál alacsonyabban alakul.
Az éjszakai minimumok általában mínusz 6 és 4 fok között alakulnak, a medencékben és a hegyvidéken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Március 6–8. között átmeneti lehűlés valószínű.
Az ANM emlékeztetett, hogy a rövid ideig tartó, intenzív meteorológiai jelenségek – például jelentős csapadékhullás, viharos erejű széllökések, hirtelen lehűlés, havazás vagy hóvihar – legfeljebb néhány nappal a bekövetkezésük előtt jelezhetők megbízhatóan. Az Agerpres által szemlézett bejegyzésben hozzátették, hogy átmeneti évszakban a hegyvidéken lavinaveszély, illetve a felmelegedés és kiadós esőzések együttes hatására árvizek kialakulásának kockázata is fennállhat.
A külügyminisztérium szombaton a közel-keleti biztonsági helyzet romlására hivatkozva a 8-as szintre emelte az Izraelre vonatkozó utazási figyelmeztetést a kilencfokozatú skálán, és arra szólította fel a román állampolgárokat, hogy ne utazzanak Izraelbe.
Országszerte fagyosan indult a naptári tél utolsó napja, de a legalacsonyabb értékeket – egy kivétellel – székelyföldi településeken mérték.
Gyimesben született, ma már Brassóban épít karriert a 25 éves Bârsan Claudia. Román anyanyelvű, de kiválóan beszél magyarul és angolul is. Meggyőződése, hogy a fejlődés kulcsa a bátorság, a félelem pedig inkább iránytű, mint akadály.
Pontosan mire lesz képes a Só-szoros, valamint Alsó- és Felsősófalva között tervezett árvízvédelmi rendszer, valamint mely területeket kell kisajátítani az építkezés miatt – erre kaptak választ a parajdi lakók pénteken, egy tájékoztató fórumon.
A szűrés nem csak papíron vagy „gyönyörűen csomagolt” programokban történik – jelentette ki Alexandru Rogobete miniszter pénteken.
Középkorú férfira támadt rá egy medve pénteken délután a patakfalvi házának kertjében – az áldozatot kórházba szállították, a nagyvadat pedig kisvártatva kilőtték.
Hargita megye tiszteletbeli nagykövete lett Borbás Marcsi. A televíziós szerkesztő és műsorvezető a 2027-es év népszerűsítésében segíti a székelyföldi megyét, amikor Európa Gasztronómiai Régiója lesz – közölte a megyei önkormányzat sajtóosztálya.
Teljes megújulás előtt áll Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli része, ehhez azonban le kell bontani az engedély nélkül épített garázsokat. A tulajdonosoknak május végéig fel kell szabadítaniuk az elfoglalt közterületeket.
A kormány pénteki ülésén jóváhagyta a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény módosítását, amely szerint az eredetileg 2026. január elsejei hatállyal beütemezett intézkedéseket a törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.
