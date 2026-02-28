Itt a tavasz: 17 fokig is emelkedhet a hőmérséklet március elején

Március első tíz napján nagyon kevés csapadék várható, túlnyomóan napos időre és az ilyenkor szokásosnál magasabb hőmérsékletekre lehet számítani, a nappali csúcsértékek többnyire 10 és 17 Celsius-fok között alakulnak – közölte szombaton a Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

A bejegyzés szerint Európai Középtávú Időjárás-előrejelzési Központ (ECMWF) globális modellje alapján a légnyomás a kontinens nagy részén – így Románia térségében is – tartósan magas marad, ami derült vagy gyengén felhős, napos időt eredményez. Így a csapadék mennyisége március első tíz napján elenyésző lesz, síkvidéken legfeljebb elszórt eső, a hegyekben vegyes halmazállapotú csapadék fordulhat elő, így a tíznapi csapadékösszeg az ország nagy részén az éghajlati átlagnál alacsonyabban alakul.

A nappali csúcshőmérsékletek többnyire 10 és 17 fok között váltakoznak majd, ami meghaladja a sokévi átlagot.

Az éjszakai minimumok általában mínusz 6 és 4 fok között alakulnak, a medencékben és a hegyvidéken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Március 6–8. között átmeneti lehűlés valószínű.

Hirdetés

Az ANM emlékeztetett, hogy a rövid ideig tartó, intenzív meteorológiai jelenségek – például jelentős csapadékhullás, viharos erejű széllökések, hirtelen lehűlés, havazás vagy hóvihar – legfeljebb néhány nappal a bekövetkezésük előtt jelezhetők megbízhatóan. Az Agerpres által szemlézett bejegyzésben hozzátették, hogy átmeneti évszakban a hegyvidéken lavinaveszély, illetve a felmelegedés és kiadós esőzések együttes hatására árvizek kialakulásának kockázata is fennállhat.