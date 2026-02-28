Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Itt a tavasz: 17 fokig is emelkedhet a hőmérséklet március elején

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Március első tíz napján nagyon kevés csapadék várható, túlnyomóan napos időre és az ilyenkor szokásosnál magasabb hőmérsékletekre lehet számítani, a nappali csúcsértékek többnyire 10 és 17 Celsius-fok között alakulnak – közölte szombaton a Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Székelyhon

2026. február 28., 13:392026. február 28., 13:39

2026. február 28., 13:402026. február 28., 13:40

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A bejegyzés szerint Európai Középtávú Időjárás-előrejelzési Központ (ECMWF) globális modellje alapján a légnyomás a kontinens nagy részén – így Románia térségében is – tartósan magas marad, ami derült vagy gyengén felhős, napos időt eredményez. Így a csapadék mennyisége március első tíz napján elenyésző lesz, síkvidéken legfeljebb elszórt eső, a hegyekben vegyes halmazállapotú csapadék fordulhat elő, így a tíznapi csapadékösszeg az ország nagy részén az éghajlati átlagnál alacsonyabban alakul.

A nappali csúcshőmérsékletek többnyire 10 és 17 fok között váltakoznak majd, ami meghaladja a sokévi átlagot.

Az éjszakai minimumok általában mínusz 6 és 4 fok között alakulnak, a medencékben és a hegyvidéken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Március 6–8. között átmeneti lehűlés valószínű.

Hirdetés

Az ANM emlékeztetett, hogy a rövid ideig tartó, intenzív meteorológiai jelenségek – például jelentős csapadékhullás, viharos erejű széllökések, hirtelen lehűlés, havazás vagy hóvihar – legfeljebb néhány nappal a bekövetkezésük előtt jelezhetők megbízhatóan. Az Agerpres által szemlézett bejegyzésben hozzátették, hogy átmeneti évszakban a hegyvidéken lavinaveszély, illetve a felmelegedés és kiadós esőzések együttes hatására árvizek kialakulásának kockázata is fennállhat.

Belföld Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 28., szombat

Ne utazzunk Izraelbe! – szólított fel a román külügyminisztérium

A külügyminisztérium szombaton a közel-keleti biztonsági helyzet romlására hivatkozva a 8-as szintre emelte az Izraelre vonatkozó utazási figyelmeztetést a kilencfokozatú skálán, és arra szólította fel a román állampolgárokat, hogy ne utazzanak Izraelbe.

Ne utazzunk Izraelbe! – szólított fel a román külügyminisztérium
Ne utazzunk Izraelbe! – szólított fel a román külügyminisztérium
2026. február 28., szombat

Ne utazzunk Izraelbe! – szólított fel a román külügyminisztérium
Hirdetés
2026. február 28., szombat

A tél utolsó napja is fagyosan indult Székelyföldön

Országszerte fagyosan indult a naptári tél utolsó napja, de a legalacsonyabb értékeket – egy kivétellel – székelyföldi településeken mérték.

A tél utolsó napja is fagyosan indult Székelyföldön
A tél utolsó napja is fagyosan indult Székelyföldön
2026. február 28., szombat

A tél utolsó napja is fagyosan indult Székelyföldön
2026. február 28., szombat

Kezdődik az online tavasz: az eMAG-on több mint 50%-kal nőtt a márciuskák iránti kereslet a tavalyi évhez képest
Kezdődik az online tavasz: az eMAG-on több mint 50%-kal nőtt a márciuskák iránti kereslet a tavalyi évhez képest
Kezdődik az online tavasz: az eMAG-on több mint 50%-kal nőtt a márciuskák iránti kereslet a tavalyi évhez képest
2026. február 28., szombat

Kezdődik az online tavasz: az eMAG-on több mint 50%-kal nőtt a márciuskák iránti kereslet a tavalyi évhez képest
2026. február 28., szombat

„Ha nem tanulunk nyelveket, azzal saját magunkat korlátozzuk” – egy fiatal útja Gyimesből a brassói ötcsillagos szállodáig

Gyimesben született, ma már Brassóban épít karriert a 25 éves Bârsan Claudia. Román anyanyelvű, de kiválóan beszél magyarul és angolul is. Meggyőződése, hogy a fejlődés kulcsa a bátorság, a félelem pedig inkább iránytű, mint akadály.

„Ha nem tanulunk nyelveket, azzal saját magunkat korlátozzuk” – egy fiatal útja Gyimesből a brassói ötcsillagos szállodáig
„Ha nem tanulunk nyelveket, azzal saját magunkat korlátozzuk” – egy fiatal útja Gyimesből a brassói ötcsillagos szállodáig
2026. február 28., szombat

„Ha nem tanulunk nyelveket, azzal saját magunkat korlátozzuk” – egy fiatal útja Gyimesből a brassói ötcsillagos szállodáig
Hirdetés
2026. február 27., péntek

Már nyáron elkezdődhet a parajdi árvízvédelmi rendszer kiépítése

Pontosan mire lesz képes a Só-szoros, valamint Alsó- és Felsősófalva között tervezett árvízvédelmi rendszer, valamint mely területeket kell kisajátítani az építkezés miatt – erre kaptak választ a parajdi lakók pénteken, egy tájékoztató fórumon.

Már nyáron elkezdődhet a parajdi árvízvédelmi rendszer kiépítése
Már nyáron elkezdődhet a parajdi árvízvédelmi rendszer kiépítése
2026. február 27., péntek

Már nyáron elkezdődhet a parajdi árvízvédelmi rendszer kiépítése
2026. február 27., péntek

Egészségügyi miniszter: Románia 30 évet veszített a szűrés és a megelőzés területén

A szűrés nem csak papíron vagy „gyönyörűen csomagolt” programokban történik – jelentette ki Alexandru Rogobete miniszter pénteken.

Egészségügyi miniszter: Románia 30 évet veszített a szűrés és a megelőzés területén
Egészségügyi miniszter: Románia 30 évet veszített a szűrés és a megelőzés területén
2026. február 27., péntek

Egészségügyi miniszter: Románia 30 évet veszített a szűrés és a megelőzés területén
2026. február 27., péntek

Kifejlett nőstény medve támadt egy férfira Patakfalván – frissítve

Középkorú férfira támadt rá egy medve pénteken délután a patakfalvi házának kertjében – az áldozatot kórházba szállították, a nagyvadat pedig kisvártatva kilőtték.

Kifejlett nőstény medve támadt egy férfira Patakfalván – frissítve
Kifejlett nőstény medve támadt egy férfira Patakfalván – frissítve
2026. február 27., péntek

Kifejlett nőstény medve támadt egy férfira Patakfalván – frissítve
Hirdetés
2026. február 27., péntek

Európa Gasztronómiai Régiója: Borbás Marcsit Hargita megye tiszteletbeli nagykövetének kérték fel

Hargita megye tiszteletbeli nagykövete lett Borbás Marcsi. A televíziós szerkesztő és műsorvezető a 2027-es év népszerűsítésében segíti a székelyföldi megyét, amikor Európa Gasztronómiai Régiója lesz – közölte a megyei önkormányzat sajtóosztálya.

Európa Gasztronómiai Régiója: Borbás Marcsit Hargita megye tiszteletbeli nagykövetének kérték fel
Európa Gasztronómiai Régiója: Borbás Marcsit Hargita megye tiszteletbeli nagykövetének kérték fel
2026. február 27., péntek

Európa Gasztronómiai Régiója: Borbás Marcsit Hargita megye tiszteletbeli nagykövetének kérték fel
2026. február 27., péntek

Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst

Teljes megújulás előtt áll Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli része, ehhez azonban le kell bontani az engedély nélkül épített garázsokat. A tulajdonosoknak május végéig fel kell szabadítaniuk az elfoglalt közterületeket.

Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst
Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst
2026. február 27., péntek

Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst
2026. február 27., péntek

A törvény hatályba lépésétől kell alkalmazni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó egyes előírásokat

A kormány pénteki ülésén jóváhagyta a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény módosítását, amely szerint az eredetileg 2026. január elsejei hatállyal beütemezett intézkedéseket a törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

A törvény hatályba lépésétől kell alkalmazni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó egyes előírásokat
A törvény hatályba lépésétől kell alkalmazni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó egyes előírásokat
2026. február 27., péntek

A törvény hatályba lépésétől kell alkalmazni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó egyes előírásokat
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!