Egészségügyi miniszter: Románia 30 évet veszített a szűrés és a megelőzés területén

Képünk illusztráció
Fotó: Bihar Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház
A szűrés nem csak papíron vagy „gyönyörűen csomagolt” programokban történik – jelentette ki Alexandru Rogobete miniszter pénteken.
A miniszter erről az egészségügyi minisztérium által szervezett, az Országos Újszülöttkori Szűrési Nyilvántartást és az Országos Szűrési és Megelőzési Programot bemutató rendezvényen beszélt.
„Évek óta szó esik a szűrésről, de sajnos nem történt befektetés a szűrések elvégzéséhez szükséges infrastruktúrába.
Végre kialakult egy koherens gondolkodásmód, amely a szükséges dolgokkal kezdődött, nevezetesen az egészségügyi egységek infrastruktúrájával, majd a digitalizációs komponenssel, végül pedig a jogalkotási komponenssel, amelyek
– mondta Rogobete az Agerpres beszámolója szerint.
Véleménye szerint Románia 30 évet veszített a szűrés és a megelőzés területén, mivel hiányzott a „koherens gondolkodás”, de reményét fejezte ki, hogy az országnak még az idei év első felében,
A miniszter azt is elmondta, hogy az Országos Újszülöttkori Szűrési Nyilvántartás már működőképes, és a 2026-os állami költségvetés jóváhagyása után teljes mértékben használható lesz.
Középkorú férfira támadt rá egy medve pénteken délután a patakfalvi házának kertjében – az áldozatot kórházba szállították, a nagyvadat pedig kisvártatva kilőtték.
Hargita megye tiszteletbeli nagykövete lett Borbás Marcsi. A televíziós szerkesztő és műsorvezető a 2027-es év népszerűsítésében segíti a székelyföldi megyét, amikor Európa Gasztronómiai Régiója lesz – közölte a megyei önkormányzat sajtóosztálya.
Teljes megújulás előtt áll Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli része, ehhez azonban le kell bontani az engedély nélkül épített garázsokat. A tulajdonosoknak május végéig fel kell szabadítaniuk az elfoglalt közterületeket.
A kormány pénteki ülésén jóváhagyta a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény módosítását, amely szerint az eredetileg 2026. január elsejei hatállyal beütemezett intézkedéseket a törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.
„1,5 millió euró értékű uniós támogatást nyertünk a csittszentiváni iskola fejlesztésére” – jelentette be közösségi oldalán Mezőpanit polgármestere, Bodó Előd Barna.
A kormány pénteken elfogadta a régi épületekre vonatkozó helyi adók, valamint a fogyatékkal élők által fizetendő helyi adók és bizonyos illetékek csökkentéséről szóló sürgősségi rendeletet.
Bővítette egészségügyi szolgáltatásait a csíkszeredai Multimed klinika azáltal, hogy a nemzetközi Affidea-klinikahálózat romániai csoportjának részévé vált. Az így újjászületett csíkszeredai klinikának avatóünnepségét pénteken tartották.
Összeomlott az 1784-ben épült, Szent György és Szent Miklós tiszteletére felszentelt ortodox fatemplom a Hargita megyei Székelyandrásfalva községhez tartozó Újlakon. Ezzel nem csupán egy épület dőlt össze, hanem egy műemlék is odaveszett.
Több mint hatvan házkutatást tartottak és hat embert őrizetbe vettek egy olyan adócsalási ügyben, amely a gyanú szerint építkezési cégeket érint, és Hargita, illetve Maros megyében is vizsgálatokat folytatnak.
Az ukrán hadsereg légvédelme péntek reggel lelőtt egy drónt Románia határának közelében, mindössze száz méterre a Tulcea megyei Chilia Veche településtől – tájékoztatott a védelmi minisztérium.
szóljon hozzá!