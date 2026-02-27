Egészségügyi miniszter: Románia 30 évet veszített a szűrés és a megelőzés területén

A szűrés nem csak papíron vagy „gyönyörűen csomagolt” programokban történik – jelentette ki Alexandru Rogobete miniszter pénteken.

A miniszter erről az egészségügyi minisztérium által szervezett, az Országos Újszülöttkori Szűrési Nyilvántartást és az Országos Szűrési és Megelőzési Programot bemutató rendezvényen beszélt.

„Évek óta szó esik a szűrésről, de sajnos nem történt befektetés a szűrések elvégzéséhez szükséges infrastruktúrába.