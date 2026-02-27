Száz méterre egy román falutól lőtt le egy orosz drónt az ukrán légvédelem

Két F-16 Fighting Falcon vadászgép szállt fel a fetești-i légibázisról a légtér megfigyelésére
Fotó: Román védelmi minisztérium
Az ukrán hadsereg légvédelme péntek reggel lelőtt egy drónt Románia határának közelében, mindössze száz méterre a Tulcea megyei Chilia Veche településtől – tájékoztatott a védelmi minisztérium.
A közlemény szerint a hatóságok készen állnak arra, hogy a román területre való becsapódásuk esetén megkezdjék a roncsdarabok felkutatását – írja az Agerpres hírügynökség a minisztérium tájékoztatására hivatkozva, hozzátéve, hogy Oroszország péntek hajnalban újabb légitámadásokat indított a Duna menti ukrán kikötők ellen.
A hadsereg radarjai Tulcea megye északi részéhez közeledő drónt észleltek az ukrán légtérben, ezért 8 óra 45 perckor újabb Ro-Alert üzenetet küldtek a térség lakosságának. A légtérrendészeti eljárásoknak megfelelően 9 óra 4 perckor két F-16 Fighting Falcon vadászgép szállt fel a fetești-i légibázisról a légtér megfigyelésére.
A közlemény szerint a katonai repülőgépek néhány perccel később Chilia Vechétől 9 kilométerre,
Mivel az incidens a határ közvetlen közelében történt, a hatóságok felkészültek a román területre esetlegesen becsapódott roncsdarabok felkutatására.
Korábban a védelmi minisztérium arról is beszámolt, hogy péntek reggel 6 óra 57 perckor egy másik, Tulcea megye északi részéhez közeledő drónt észleltek az ukrán légtérben. A légvédelmi rendszereket akkor is készültségbe helyezték, és 7 óra 17 perckor Ro-Alert figyelmeztetést küldtek ki, ám drón nem hatolt be román légterbe, a készültséget pedig 7 óra 47 perckor megszüntették.
Tizenegy embert vettek őrizetbe és további négy gyanúsított ellen hatósági felügyeletet rendeltek el annak a fővárosi prostitúciós ügynek a fejleményeként, amelyet csütörtökön hozott nyilvánosságra a DIICOT.
Nicușor Dan pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, hogy kihirdette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt, miután az alkotmánybíróság döntésének indoklása megjelent a Hivatalos Közlönyben.
Péntek reggel 7 óra 15 perc körül újabb Ro-Alert üzenetet kaptak Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben. Ez volt a negyedik ilyen riasztás szerda este óta.
A múlt évben történt vadkároknak valamivel több, mint a hatvan százaléka esetében kaptak kártérítést a Hargita megyei károsultak, a közeljövőben viszont várhatóan a fennmaradó hányaduk is pénzéhez jut. Ők többnyire terméskárok megtérítésére várnak.
Csütörtök este megjelent a Hivatalos Közlönyben az alkotmánybíróság február 18-i határozatának indoklása, amelyben alkotmányosnak minősítette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvény tervezetét.
A Richter-skála szerint 4,5-ös erősségű földrengés történt csütörtökön 19 óra 21 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Ilie Bolojan csütörtökön kijelentette, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt a következő napokban kihirdeti az államfő, így Romániának esélye van megkapni a visszatartott uniós helyreállítási források nagy részét.
Újabb drónokat észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni csütörtöki orosz légitámadás során, az egyik rövid időre megsértette Románia légterét – tájékoztatott a védelmi minisztérium.
Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke tisztázta csütörtökön a G4mediának adott interjújában tett nyilatkozatait, hangsúlyozva, hogy félreértették.
Szigorították a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők csütörtökön a tulajdonosi társulások adminisztrátorainak alkalmazását, remélve, hogy így ki tudják szűrni a törvényszegőket.
