Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Száz méterre egy román falutól lőtt le egy orosz drónt az ukrán légvédelem

Két F-16 Fighting Falcon vadászgép szállt fel a fetești-i légibázisról a légtér megfigyelésére • Fotó: Román védelmi minisztérium

Két F-16 Fighting Falcon vadászgép szállt fel a fetești-i légibázisról a légtér megfigyelésére

Fotó: Román védelmi minisztérium

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az ukrán hadsereg légvédelme péntek reggel lelőtt egy drónt Románia határának közelében, mindössze száz méterre a Tulcea megyei Chilia Veche településtől – tájékoztatott a védelmi minisztérium.

Székelyhon

2026. február 27., 13:052026. február 27., 13:05

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A közlemény szerint a hatóságok készen állnak arra, hogy a román területre való becsapódásuk esetén megkezdjék a roncsdarabok felkutatását – írja az Agerpres hírügynökség a minisztérium tájékoztatására hivatkozva, hozzátéve, hogy Oroszország péntek hajnalban újabb légitámadásokat indított a Duna menti ukrán kikötők ellen.

A hadsereg radarjai Tulcea megye északi részéhez közeledő drónt észleltek az ukrán légtérben, ezért 8 óra 45 perckor újabb Ro-Alert üzenetet küldtek a térség lakosságának. A légtérrendészeti eljárásoknak megfelelően 9 óra 4 perckor két F-16 Fighting Falcon vadászgép szállt fel a fetești-i légibázisról a légtér megfigyelésére.

A közlemény szerint a katonai repülőgépek néhány perccel később Chilia Vechétől 9 kilométerre,

ukrán területen azonosították a drónt, amelyet 9 óra 13 perckor, száz méterre a romániai településtől semmisített meg az ukrán légvédelem.

Mivel az incidens a határ közvetlen közelében történt, a hatóságok felkészültek a román területre esetlegesen becsapódott roncsdarabok felkutatására.

Hirdetés

Korábban a védelmi minisztérium arról is beszámolt, hogy péntek reggel 6 óra 57 perckor egy másik, Tulcea megye északi részéhez közeledő drónt észleltek az ukrán légtérben. A légvédelmi rendszereket akkor is készültségbe helyezték, és 7 óra 17 perckor Ro-Alert figyelmeztetést küldtek ki, ám drón nem hatolt be román légterbe, a készültséget pedig 7 óra 47 perckor megszüntették.

Külföld Háború
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 27., péntek

Egy privát szobát is bemutattak a hatóságok az átfogó prostitúciós ügyben – videóval

Tizenegy embert vettek őrizetbe és további négy gyanúsított ellen hatósági felügyeletet rendeltek el annak a fővárosi prostitúciós ügynek a fejleményeként, amelyet csütörtökön hozott nyilvánosságra a DIICOT.

Egy privát szobát is bemutattak a hatóságok az átfogó prostitúciós ügyben – videóval
Egy privát szobát is bemutattak a hatóságok az átfogó prostitúciós ügyben – videóval
2026. február 27., péntek

Egy privát szobát is bemutattak a hatóságok az átfogó prostitúciós ügyben – videóval
Hirdetés
2026. február 27., péntek

Kihirdette az államfő a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt

Nicușor Dan pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, hogy kihirdette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt, miután az alkotmánybíróság döntésének indoklása megjelent a Hivatalos Közlönyben.

Kihirdette az államfő a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt
Kihirdette az államfő a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt
2026. február 27., péntek

Kihirdette az államfő a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt
2026. február 27., péntek

Másfél nap alatt négyszer kaptak Ro-Alertet orosz drónok miatt Tulcea megyében

Péntek reggel 7 óra 15 perc körül újabb Ro-Alert üzenetet kaptak Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben. Ez volt a negyedik ilyen riasztás szerda este óta.

Másfél nap alatt négyszer kaptak Ro-Alertet orosz drónok miatt Tulcea megyében
Másfél nap alatt négyszer kaptak Ro-Alertet orosz drónok miatt Tulcea megyében
2026. február 27., péntek

Másfél nap alatt négyszer kaptak Ro-Alertet orosz drónok miatt Tulcea megyében
2026. február 27., péntek

Vadkárok: hamarosan megkapják pénzüket a múlt évi károsultak

A múlt évben történt vadkároknak valamivel több, mint a hatvan százaléka esetében kaptak kártérítést a Hargita megyei károsultak, a közeljövőben viszont várhatóan a fennmaradó hányaduk is pénzéhez jut. Ők többnyire terméskárok megtérítésére várnak.

Vadkárok: hamarosan megkapják pénzüket a múlt évi károsultak
Vadkárok: hamarosan megkapják pénzüket a múlt évi károsultak
2026. február 27., péntek

Vadkárok: hamarosan megkapják pénzüket a múlt évi károsultak
Hirdetés
2026. február 26., csütörtök

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása

Csütörtök este megjelent a Hivatalos Közlönyben az alkotmánybíróság február 18-i határozatának indoklása, amelyben alkotmányosnak minősítette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvény tervezetét.

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása
Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása
2026. február 26., csütörtök

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása
2026. február 26., csütörtök

Az utóbbi időszakban bekövetkezetteknél erősebb földrengés volt csütörtök este

A Richter-skála szerint 4,5-ös erősségű földrengés történt csütörtökön 19 óra 21 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Az utóbbi időszakban bekövetkezetteknél erősebb földrengés volt csütörtök este
Az utóbbi időszakban bekövetkezetteknél erősebb földrengés volt csütörtök este
2026. február 26., csütörtök

Az utóbbi időszakban bekövetkezetteknél erősebb földrengés volt csütörtök este
2026. február 26., csütörtök

Bolojan: Románia megkaphatja a visszatartott EU-s források nagy részét

Ilie Bolojan csütörtökön kijelentette, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt a következő napokban kihirdeti az államfő, így Romániának esélye van megkapni a visszatartott uniós helyreállítási források nagy részét.

Bolojan: Románia megkaphatja a visszatartott EU-s források nagy részét
Bolojan: Románia megkaphatja a visszatartott EU-s források nagy részét
2026. február 26., csütörtök

Bolojan: Románia megkaphatja a visszatartott EU-s források nagy részét
Hirdetés
2026. február 26., csütörtök

Orosz drón sértette meg a román légteret Tulcea megyében

Újabb drónokat észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni csütörtöki orosz légitámadás során, az egyik rövid időre megsértette Románia légterét – tájékoztatott a védelmi minisztérium.

Orosz drón sértette meg a román légteret Tulcea megyében
Orosz drón sértette meg a román légteret Tulcea megyében
2026. február 26., csütörtök

Orosz drón sértette meg a román légteret Tulcea megyében
2026. február 26., csütörtök

Grindeanu: belső konzultáció indul a PSD kormányzati szerepvállalásáról

Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke tisztázta csütörtökön a G4mediának adott interjújában tett nyilatkozatait, hangsúlyozva, hogy félreértették.

Grindeanu: belső konzultáció indul a PSD kormányzati szerepvállalásáról
Grindeanu: belső konzultáció indul a PSD kormányzati szerepvállalásáról
2026. február 26., csütörtök

Grindeanu: belső konzultáció indul a PSD kormányzati szerepvállalásáról
2026. február 26., csütörtök

Nyilatkozniuk kell a lakótársulási adminisztrátoroknak, hogy nem büntetett előéletűek

Szigorították a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők csütörtökön a tulajdonosi társulások adminisztrátorainak alkalmazását, remélve, hogy így ki tudják szűrni a törvényszegőket.

Nyilatkozniuk kell a lakótársulási adminisztrátoroknak, hogy nem büntetett előéletűek
Nyilatkozniuk kell a lakótársulási adminisztrátoroknak, hogy nem büntetett előéletűek
2026. február 26., csütörtök

Nyilatkozniuk kell a lakótársulási adminisztrátoroknak, hogy nem büntetett előéletűek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!