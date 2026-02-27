Száz méterre egy román falutól lőtt le egy orosz drónt az ukrán légvédelem

Az ukrán hadsereg légvédelme péntek reggel lelőtt egy drónt Románia határának közelében, mindössze száz méterre a Tulcea megyei Chilia Veche településtől – tájékoztatott a védelmi minisztérium.

A közlemény szerint a hatóságok készen állnak arra, hogy a román területre való becsapódásuk esetén megkezdjék a roncsdarabok felkutatását – írja az Agerpres hírügynökség a minisztérium tájékoztatására hivatkozva, hozzátéve, hogy Oroszország péntek hajnalban újabb légitámadásokat indított a Duna menti ukrán kikötők ellen.

A hadsereg radarjai Tulcea megye északi részéhez közeledő drónt észleltek az ukrán légtérben, ezért 8 óra 45 perckor újabb Ro-Alert üzenetet küldtek a térség lakosságának. A légtérrendészeti eljárásoknak megfelelően 9 óra 4 perckor két F-16 Fighting Falcon vadászgép szállt fel a fetești-i légibázisról a légtér megfigyelésére.

A közlemény szerint a katonai repülőgépek néhány perccel később Chilia Vechétől 9 kilométerre,