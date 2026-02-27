Rovatok
Egy privát szobát is bemutattak a hatóságok az átfogó prostitúciós ügyben – videóval

Ha ez a kanapé mesélni tudna... • Fotó: Román Rendőrség

Ha ez a kanapé mesélni tudna...

Fotó: Román Rendőrség

Tizenegy embert vettek őrizetbe és további négy gyanúsított ellen hatósági felügyeletet rendeltek el annak a fővárosi prostitúciós ügynek a fejleményeként, amelyet csütörtökön hozott nyilvánosságra a DIICOT – közölte pénteken az újabb részleteket a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség központi irodája.

Székelyhon

2026. február 27., 12:412026. február 27., 12:41

2026. február 27., 13:062026. február 27., 13:06

Az ügyben szervezett bűnözői csoport létrehozása, emberkereskedelem, kerítés, pénzmosás, illetve magas kockázatú kábítószer-kereskedelem bűncselekményének gyanújával nyomoznak.

A DIICOT korábban arról tájékoztatott, hogy a szervezett bűnözői csoport 2018-tól kezdődően fiatal nőket toborzott, akiket megtévesztéssel táncos munkára szerződtettek, majd

prostitúcióra kényszerítettek egy fővárosi éjszakai klubban.

Többségük alacsony iskolázottságú, rendezetlen családi hátterű, munkanélküli lány volt, néhányuknál mentális zavarokat is diagnosztizáltak – írta az Agerpres hírügynökség, hozzátéve, hogy az ügyészek szerint a gyanúsítottak pénzbeli szankciókkal és pszichikai nyomással kényszerítették a nőket minél több ügyfél kiszolgálására.

A bűncselekményekből származó bevétel a feltételezések szerint meghaladja a 19,5 millió lejt, amit úgy kívántak „tisztára mosni”, hogy egy alapítvány, illetve az ahhoz köthető cégek számláira utaltak.

A házkutatások eredményeként – amelyet a fővárosban, illetve Konstanca, Ilfov és Ialomiţa megyékben hajtottak végre – nagy mennyiségű pénzt és luxusjavakat foglaltak le. Tételesen: mintegy 525 ezer lejt, 40 ezer eurót, ékszereket, nyolc luxusautót, kb. 1 kiló kokaint, dokumentumokat és adattárolókat.

A továbbiakban a hatóságok indítványozzák az őrizetbe vett gyanúsítottak előzetes letartóztatását.

