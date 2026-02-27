Egy privát szobát is bemutattak a hatóságok az átfogó prostitúciós ügyben – videóval

Ha ez a kanapé mesélni tudna...
Fotó: Román Rendőrség
Tizenegy embert vettek őrizetbe és további négy gyanúsított ellen hatósági felügyeletet rendeltek el annak a fővárosi prostitúciós ügynek a fejleményeként, amelyet csütörtökön hozott nyilvánosságra a DIICOT – közölte pénteken az újabb részleteket a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség központi irodája.
2026. február 27., 13:062026. február 27., 13:06
Az ügyben szervezett bűnözői csoport létrehozása, emberkereskedelem, kerítés, pénzmosás, illetve magas kockázatú kábítószer-kereskedelem bűncselekményének gyanújával nyomoznak.
A DIICOT korábban arról tájékoztatott, hogy a szervezett bűnözői csoport 2018-tól kezdődően fiatal nőket toborzott, akiket megtévesztéssel táncos munkára szerződtettek, majd
Többségük alacsony iskolázottságú, rendezetlen családi hátterű, munkanélküli lány volt, néhányuknál mentális zavarokat is diagnosztizáltak – írta az Agerpres hírügynökség, hozzátéve, hogy az ügyészek szerint a gyanúsítottak pénzbeli szankciókkal és pszichikai nyomással kényszerítették a nőket minél több ügyfél kiszolgálására.
A bűncselekményekből származó bevétel a feltételezések szerint meghaladja a 19,5 millió lejt, amit úgy kívántak „tisztára mosni”, hogy egy alapítvány, illetve az ahhoz köthető cégek számláira utaltak.
A házkutatások eredményeként – amelyet a fővárosban, illetve Konstanca, Ilfov és Ialomiţa megyékben hajtottak végre – nagy mennyiségű pénzt és luxusjavakat foglaltak le. Tételesen: mintegy 525 ezer lejt, 40 ezer eurót, ékszereket, nyolc luxusautót, kb. 1 kiló kokaint, dokumentumokat és adattárolókat.
A továbbiakban a hatóságok indítványozzák az őrizetbe vett gyanúsítottak előzetes letartóztatását.
