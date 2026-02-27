Vadkárok: hamarosan megkapják pénzüket a múlt évi károsultak

Télen lecsökkent a vadkárok száma, idén még nem is kapott kárbejelentést a megyei környezetvédelmi ügynökség
Fotó: Erdély Bálint Előd
A múlt évben történt vadkároknak valamivel több, mint a hatvan százaléka esetében kaptak kártérítést a Hargita megyei károsultak, a közeljövőben viszont várhatóan a fennmaradó hányaduk is pénzéhez jut. Ők többnyire terméskárok megtérítésére várnak.
Múlt évben – folytatva a korábbi esztendők tendenciáját – csökkent a vadkárok száma Hargita megyében. A káresetek jelentős részében már lezajlott a kártérítés kifizetése, a jelentősebb értékűek azonban jellemzően a még kárrendezés előtt álló esetek közt vannak.
2025-ben összesen 421 kárbejelentést kapott a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, amelyek közül
– tudtuk meg Szabó Szilárdtól, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség természetvédelmi osztályának vezetőjétől.
A 390, védett vadak által okozott kár közül 303 esetében fizette ki a kártérítést mindeddig a környezetvédelmi minisztérium.
a nagyobb értékűek azonban jórészt ezek között vannak. Ezek a múlt év őszén a termésben – főleg a silókukoricában – vadak által okozott károk.
A múlt évi károk összértéke nagyjából 1,3 millió lej, ebből 800 000 lejt térített meg a szaktárca, de a napokban kérték be a hátramaradt esetek kárvallottjainak a számlaszámát és egyéb adataikat, és ez azt jelenti, hogy hamarosan kifizetik ezeket a kártérítéseket is – tájékoztatott Szabó Szilárd.
a 390 esetből 342 ilyen kár, ami közel 90 százalékos arányt jelent. A többi kárt farkasok okozták.
A nagyvadak összesen 114 szarvasmarhát, 288 juhot pusztítottak el, és 86 méhkaptárt is összetörtek a medvék. Utóbbiak ugyanakkor jelentős károkat okoztak a földeken is:
Leggyakrabban 5–20 százalékosak voltak ezek a terméskiesések, a kisebb földeken ritkábban a 90 százalékot is elérte ez. A nagy, 80–90 hektáros parcellákon viszont még egy 5–10 százalékos terméskiesés is nagy értékű veszteséget jelent.
Fotó: Barabás Ákos
A télen lecsökkent a vadkárok száma, hiszen ősszel beterelték a teheneket és juhokat a legelőkről, és a mezőgazdasági területeken sem maradt megdézsmálható ennivaló a medvék számára. A megyei környezetvédelmi ügynökség természetvédelmi osztályának vezetője kérdésünkre elmondta,
ugyanis télen inkább azok mozognak. Gyakran megtörténik, hogy amikor a nyájakat beterelik a legelőkről, a gazdák a kertben, különösebb védelem nélkül hagyják legelni a juhokat, a farkasok pedig ezeket szokták elejteni. Tél elején, majd február-márciusban szokott ilyen időszak lenni, majd visszahúzódnak a farkasok a kölykezőhelyekre – magyarázta Szabó Szilárd.
