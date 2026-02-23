Adókedvezményekről állapodott meg a kormánykoalíció

Egyhangúlag fogadta hétfőn a kormánykoalíció az államigazgatást érintő reformcsomagot, valamint a tervezett gazdaságélénkítő intézkedéseket. Az ülésen több adókedvezményről is döntöttek – adta hírül a Nemzeti Liberális Párt sajtóosztálya.

Mint írták, a kormánykoalíció egyhangú megállapodásra jutott az államigazgatási reformról és a gazdaságélénkítő csomagról.

A közleményben emlékeztettek arra, hogy a közigazgatási reform célja a közszolgáltatások minőségének javítása és az állami kiadások csökkentése – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

A koalíciós megállapodás szerint a pénzügyminisztérium és a gazdasági minisztérium véglegesíti a gazdaságélénkítő intézkedéseket, amelyeket a közigazgatási reformcsomaggal egy időben terjesztenek a kormány elé.

A megállapodás több adókedvezményt is tartalmaz:

a súlyos fogyatékkal élő személyek 50 százalékos kedvezményt kapnak az épület- és gépjárműadóból (meghatározott értékhatárig).

a súlyosan/kiemelten fogyatékkal élők 25 százalékos kedvezményben részesülnek.

a 100 évnél régebbi épületek adója 25 százalékkal csökken.

az 50–100 év közötti épületek adója 15 százalékkal lesz kevesebb.

A pénzügyminisztérium feladata lesz a továbbiakban az is, hogy