Adókedvezményekről állapodott meg a kormánykoalíció

Lesznek akik az év végén meghatározottnál kevesebb adót kell befizessenek 2026-ban • Fotó: Olti Angyalka

Lesznek akik az év végén meghatározottnál kevesebb adót kell befizessenek 2026-ban

Fotó: Olti Angyalka

Egyhangúlag fogadta hétfőn a kormánykoalíció az államigazgatást érintő reformcsomagot, valamint a tervezett gazdaságélénkítő intézkedéseket. Az ülésen több adókedvezményről is döntöttek – adta hírül a Nemzeti Liberális Párt sajtóosztálya.

Székelyhon

2026. február 23., 18:432026. február 23., 18:43

2026. február 23., 19:382026. február 23., 19:38

Mint írták, a kormánykoalíció egyhangú megállapodásra jutott az államigazgatási reformról és a gazdaságélénkítő csomagról.

A közleményben emlékeztettek arra, hogy a közigazgatási reform célja a közszolgáltatások minőségének javítása és az állami kiadások csökkentése – ismerteti az Agerpres.

A koalíciós megállapodás szerint a pénzügyminisztérium és a gazdasági minisztérium véglegesíti a gazdaságélénkítő intézkedéseket, amelyeket a közigazgatási reformcsomaggal egy időben terjesztenek a kormány elé.

A megállapodás több adókedvezményt is tartalmaz:

  • a súlyos fogyatékkal élő személyek 50 százalékos kedvezményt kapnak az épület- és gépjárműadóból (meghatározott értékhatárig).

  • a súlyosan/kiemelten fogyatékkal élők 25 százalékos kedvezményben részesülnek.

  • a 100 évnél régebbi épületek adója 25 százalékkal csökken.

  • az 50–100 év közötti épületek adója 15 százalékkal lesz kevesebb.

A pénzügyminisztérium feladata lesz a továbbiakban az is, hogy

jogszabályban rendezze azok helyzetét, akik már befizették a helyi adókat, hogy számukra is biztosított legyen az esetleges visszatérítés vagy elszámolás.

Belföld Gazdaság
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

