Adókedvezményekről állapodott meg a kormánykoalíció

Lesznek akik az év végén meghatározottnál kevesebb adót kell befizessenek 2026-ban
Fotó: Olti Angyalka
Egyhangúlag fogadta hétfőn a kormánykoalíció az államigazgatást érintő reformcsomagot, valamint a tervezett gazdaságélénkítő intézkedéseket. Az ülésen több adókedvezményről is döntöttek – adta hírül a Nemzeti Liberális Párt sajtóosztálya.
Mint írták, a kormánykoalíció egyhangú megállapodásra jutott az államigazgatási reformról és a gazdaságélénkítő csomagról.
A közleményben emlékeztettek arra, hogy a közigazgatási reform célja a közszolgáltatások minőségének javítása és az állami kiadások csökkentése – ismerteti az Agerpres.
A koalíciós megállapodás szerint a pénzügyminisztérium és a gazdasági minisztérium véglegesíti a gazdaságélénkítő intézkedéseket, amelyeket a közigazgatási reformcsomaggal egy időben terjesztenek a kormány elé.
A megállapodás több adókedvezményt is tartalmaz:
a súlyos fogyatékkal élő személyek 50 százalékos kedvezményt kapnak az épület- és gépjárműadóból (meghatározott értékhatárig).
a súlyosan/kiemelten fogyatékkal élők 25 százalékos kedvezményben részesülnek.
a 100 évnél régebbi épületek adója 25 százalékkal csökken.
az 50–100 év közötti épületek adója 15 százalékkal lesz kevesebb.
A pénzügyminisztérium feladata lesz a továbbiakban az is, hogy
