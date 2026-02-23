Otthonmaradós idő a vakáció első felében

Mérsékelt mennyiségű csapadékra, hegyvidéken hóviharra, valamint a szél megerősödésére vonatkozó figyelmeztetést bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn délelőtt 10 órától szerda este 10 óráig.

Az előrejelzés szerint a csapadékzóna az északnyugati régiók felől terjeszkedik, és

A csapadék túlnyomórészt eső formájában jelentkezik (akár záporos, zivataros jelleggel is), de északon és a középső országrészen – illetve szerdára szerdára virradóan még kiterjedtebb területeken – havas eső és havazás is előfordulhat.

Hirdetés

A hegyekben hétfő folyamán vegyes halmazállapotú csapadék várható (1400 méter felett inkább havazás), majd a havazás válik meghatározóvá, és helyenként 10–30 centiméteres friss hóréteg rakódhat le. Hétfőn