Otthonmaradós idő a vakáció első felében

Fotó: Haáz Vince
Mérsékelt mennyiségű csapadékra, hegyvidéken hóviharra, valamint a szél megerősödésére vonatkozó figyelmeztetést bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn délelőtt 10 órától szerda este 10 óráig.
2026. február 23., 11:502026. február 23., 11:50
2026. február 23., 12:022026. február 23., 12:02
Az előrejelzés szerint a csapadékzóna az északnyugati régiók felől terjeszkedik, és
A csapadék túlnyomórészt eső formájában jelentkezik (akár záporos, zivataros jelleggel is), de északon és a középső országrészen – illetve szerdára szerdára virradóan még kiterjedtebb területeken – havas eső és havazás is előfordulhat.
A hegyekben hétfő folyamán vegyes halmazállapotú csapadék várható (1400 méter felett inkább havazás), majd a havazás válik meghatározóvá, és helyenként 10–30 centiméteres friss hóréteg rakódhat le. Hétfőn
időszakosan északnyugaton, a középső országrészen, valamint a hegyekben; kedden pedig már az ország legnagyobb részén, aztán szerdán már csak főként a középső és keleti területeken. Az alacsonyabban fekvő területeken 40–55 km/órás, helyenként 60 km/óra feletti sebességű széllökések várhatók. A hegyekben 70–80 km/órás, a Déli-Kárpátokban pedig 90–100 km/óra feletti széllökések is előfordulhatnak, amelyek hófúvást okoznak és jelentősen csökkentik a látótávolságot.
Február 24-én, kedden, az ukrajnai háború kezdetének negyedik évfordulóján az ukrán zászló színeivel világítják meg a parlament épületét.
Megszakította útját vasárnap este egy Bukarestből Hurghadába tartó HiSky-járat miután a fedélzeti rendszer nyomásérzékelő hibát jelzett a kabinban. A kapitány a biztonsági előírásoknak megfelelően a visszatérés mellett döntött Bukarestbe.
Az első kontumáci hitbeli lépésektől a 20. századi nagytemplomig ívelő történetben a közösség erejéről és Székelyföld keleti kapujának lelki örökségéről mesél videónkban, Templomtúra sorozatunkban Salamon József gyimesbükki plébános.
Átalakul a RO-ALERT: a hatóságok többféle riasztási szint bevezetését tervezik, amelyek eltérő hangjelzéssel – vagy bizonyos esetekben hang nélkül – érkeznek majd a mobiltelefonokra.
Mit tegyünk, ha nem tudunk elaludni, ha éjszaka ébren agyalunk? Mikor kell orvoshoz fordulni és mit ajánlanak az altatók helyett a szakemberek? – ezekre a kérdésekre is keresték a választ a belső óránkról, a cirkadián ritmusról tartott konferencián.
Románia földgázkitermelése 2025-ben 7,503 millió tonna kőolaj-egyenértéket (toe) tett ki. Ez 0,9 százalékos, azaz 67 500 toe-s csökkenést jelent az előző évhez, 2024-hez képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet szombaton közölt adataiból.
A Román Orvosi Kamara (CMR) képviselői szombaton közölték, az egészségügyi rendszer megfelelő működésének elengedhetetlen feltétele a munkaidő tiszteletben tartása az orvosok részéről, és megfelelő munkakörülmények biztosítása a munkáltatók részéről.
Bár nem minden marosvásárhelyi kapta meg a rádiófrekvenciás azonosítóval ellátott kukákat, vasárnaptól a szolgáltató csak azt a hulladékot viszi el, amelyeket ezekben helyeznek ki. Mit tegyen, akinek nincs ilyen kukája? Változik-e a program?
Nagyszabású ellenőrzéseket jelentett be Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter azoknak az orvosoknak a kiszűrésére, akik munkaidőben elhagyják az állami kórházat és a magánszektorban vállalnak munkát.
Több mint 43 ezer lej értékben kobzott el faanyagot pénteki ellenőrző akciója során a Hargita megyei rendőrség két fafeldolgozó vállalkozástól, ugyanakkor a szabálytalanságokért húszezer lejre bírságolták a cégeket.
szóljon hozzá!