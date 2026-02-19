Letörték a sorompót, akadálytalan a behajtás a sétálóutcába

Több hónapja letörték valakik Csíkszeredában a Lejtő utca felső végén felszerelt sorompót, amely az autóknak a sétálóutcába történő bejutását hivatott korlátozni. Új sorompó csak nyáron lesz, addig nincs akadály az autók előtt.

A Lejtő utca felújítását 2020-ban végezték el, utána készült el az az automata sorompó, amelynek feladata volt meghatározott időszakokon kívül megakadályozni az autók bejutását a sétálóutcába. korábban írtuk Cseppet sem gyalogosbarát a sétálóutca Több mint három éve, hogy zavartalanul hajthatnak be az autók a csíkszeredai sétálóutcába délelőtt 10 óra után is, a megengedett időintervallumon kívül. A behajtásgátló oszlopot megrongálták, azóta pedig nincs, ami megállítsa a járművezetőket. Noha felszerelték, beüzemelésére 2022-ig várni kellett, mert az önkormányzatnak el kellett fogadnia azt a szabályzatot, amely meghatározta, milyen feltételekkel és időszakban lehet autóval behajtani a Petőfi Sándor utca gyalogosok számára fenntartott részébe. Ugyanakkor

behajtási engedélyeket is kiadtak a sétálóutcában működő vendéglátóhelyeket és üzletek ellátása érdekében.

A rendszámfelismerő kamerával ellátott sorompó még kártya, illetve kód használatával is nyitható volt más időszakokban, így a sétálóutcai és Lejtő utcai lakók, illetve az ott vállalkozásokat működtetők számára biztosított akadálytalan bejutást, akik autóikkal nem parkolhattak az utcában, csak az udvarokon.

A kóddal történő beléptetési lehetőséget a rend- és katasztrófavédelmi szervek, a mentőszolgálat és a közszolgáltatásokat végző cégek gépjárműveinek vezetői vehették igénybe. Ez a helyzet tavaly teljesen megváltozott, mert

a sorompót valakik letörték,

jelenleg csak a tartóoszlopok emlékeztetnek rá. Helyette újat kell felszerelni – tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől. Hirdetés Ráadásul az elkövetők ismeretlenek, mert akkor a kamera sem működött. Így

több hónapja akadálytalan az autók bejutása, amit sokan ki is használnak.

Míg korábban csak a Lejtő utcán kívül, a Jegenyék utca két oldalán zsúfolódtak össze a parkoló autók, most már a Lejtő utcában is bőven van belőlük.

Az elöljáró kérdésünkre azt mondta, új sorompó beszerzésére csak a költségvetés elfogadása után lesz lehetőség, így ennek felszerelése és üzembe helyezése nyár előtt nem történik meg.

Az autók Lejtő utcából történő bejutását már 2014-ben is megpróbálta korlátozni az önkormányzat,

akkor az utca aljába egy távvezérlésű, földbe süllyeszthető automata forgalomkorlátozó oszlopot szereltek fel, és helyeztek üzembe. Ez csak rövid ideig működött, mert kétszer is ráhajtottak autóval és megrongálták, javítására pedig nem volt lehetőség. Ezt váltotta évekkel később a sorompó, amelyet most cserélni kell.