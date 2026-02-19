Letörték a sorompót, akadálytalan a behajtás a sétálóutcába

Hűlt helye maradt a sorompónak
Fotó: Borbély Fanni
Több hónapja letörték valakik Csíkszeredában a Lejtő utca felső végén felszerelt sorompót, amely az autóknak a sétálóutcába történő bejutását hivatott korlátozni. Új sorompó csak nyáron lesz, addig nincs akadály az autók előtt.
2026. február 19., 07:512026. február 19., 07:51
2026. február 19., 08:222026. február 19., 08:22
A Lejtő utca felújítását 2020-ban végezték el, utána készült el az az automata sorompó, amelynek feladata volt meghatározott időszakokon kívül megakadályozni az autók bejutását a sétálóutcába.
Több mint három éve, hogy zavartalanul hajthatnak be az autók a csíkszeredai sétálóutcába délelőtt 10 óra után is, a megengedett időintervallumon kívül. A behajtásgátló oszlopot megrongálták, azóta pedig nincs, ami megállítsa a járművezetőket.
Noha felszerelték, beüzemelésére 2022-ig várni kellett, mert az önkormányzatnak el kellett fogadnia azt a szabályzatot, amely meghatározta, milyen feltételekkel és időszakban lehet autóval behajtani a Petőfi Sándor utca gyalogosok számára fenntartott részébe. Ugyanakkor
A rendszámfelismerő kamerával ellátott sorompó még kártya, illetve kód használatával is nyitható volt más időszakokban, így a sétálóutcai és Lejtő utcai lakók, illetve az ott vállalkozásokat működtetők számára biztosított akadálytalan bejutást, akik autóikkal nem parkolhattak az utcában, csak az udvarokon.
Fotó: Székelyhon
A kóddal történő beléptetési lehetőséget a rend- és katasztrófavédelmi szervek, a mentőszolgálat és a közszolgáltatásokat végző cégek gépjárműveinek vezetői vehették igénybe. Ez a helyzet tavaly teljesen megváltozott, mert
jelenleg csak a tartóoszlopok emlékeztetnek rá. Helyette újat kell felszerelni – tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől.
Ráadásul az elkövetők ismeretlenek, mert akkor a kamera sem működött. Így
Míg korábban csak a Lejtő utcán kívül, a Jegenyék utca két oldalán zsúfolódtak össze a parkoló autók, most már a Lejtő utcában is bőven van belőlük.
Letörték valakik, most pótolni kell
Fotó: Borbély Fanni
Az elöljáró kérdésünkre azt mondta, új sorompó beszerzésére csak a költségvetés elfogadása után lesz lehetőség, így ennek felszerelése és üzembe helyezése nyár előtt nem történik meg.
akkor az utca aljába egy távvezérlésű, földbe süllyeszthető automata forgalomkorlátozó oszlopot szereltek fel, és helyeztek üzembe. Ez csak rövid ideig működött, mert kétszer is ráhajtottak autóval és megrongálták, javítására pedig nem volt lehetőség. Ezt váltotta évekkel később a sorompó, amelyet most cserélni kell.
Akadálytalan a bejutás, sokan parkolnak a Lejtő utcában is
Fotó: Borbély Fanni
Összesített első helyezést ért el a budapesti regionális fordulón a csíkszeredai Fabton Lego robotika csapat, amely ezzel – a tavalyi évhez hasonlóan – továbbjutott a First Lego League következő szakaszába.
Közösségi sízésre hívják a sízőket, snowboardosokat és minden sportbarátot. Szombaton ismét benépesül a Kissomlyó Sípálya.
Ősz óta nem használhatja a lakosság az FK Csíkszereda rekortán borítású futópályáját. A sportbázis bővítése miatt megbontott sáv helyreállítása 40 ezer euróba kerülne, ám a klub és a városháza közötti régi alku beteljesüléséig a pálya kapuja zárva marad.
Az ukrajnai háború kezdete óta öt külföldi állampolgár – mind a volt Szovjetunió területéről – próbált csalással román személyi okmányt szerezni Csíkszeredában. Az eseteket időben kiszűrték, az ügyészség vizsgálja a gyanús kísérleteket.
Bár a helyi rendőrség csapata létszámát tekintve egy kisebb baráti társaságnak is beillene, a Csíkszeredai Helyi Rendőrség rendkívül aktív évet zárt: tavaly összesen 2331 jegyzőkönyvet állítottak ki, a bírságok összértéke pedig elérte az 1,4 millió lejt.
Lemond Csíkszereda az Anghel Saligny program támogatásáról, amelyet a Hajnal, Akác és Gyár utcák felújítására biztosítottak korábban, ezeket ugyanis európai uniós támogatással szeretnék korszerűsíteni.
Megsérült egy fiatal lány, miután a gyalogátkelőn elgázolták vasárnap este Csíkszeredában, a Brassói úton.
Nemcsak a községbeliek, hanem gyakorlatilag bárki igényelhet rövidesen új személyi igazolványt Csíkszentsimonban, ahol megnyílik az első csíkszéki községi személyi nyilvántartó iroda.
Kórházi ellátásra szorult az a két idős, akiket egy gyalogátjárón ütöttek el Csíkszereda központjában hétfőn. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
A közigazgatásilag Csíkszeredához tartozó Csíkcsobotfalván vasárnap délután tartják a hagyományos farsangbúcsúztatót. A csobotfalviak szombaton részt vesznek Alsósófalván a megyei farsangbúcsúztatón, majd saját településükön is eltemetik a telet.
1 hozzászólás