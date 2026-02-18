Nem tudni, hogy mikor nyitják ki a futópályát a lakosság számára
Fotó: Borbély Fanni
Ősz óta nem használhatja a lakosság az FK Csíkszereda rekortán borítású futópályáját. A sportbázis bővítése miatt megbontott sáv helyreállítása 40 ezer euróba kerülne, ám a klub és a városháza közötti régi alku beteljesüléséig a pálya kapuja zárva marad.
Átalakításokat végeztek az FK Csíkszeredához tartozó Burus Csaba sportparknál, a munkálatok miatt szükségessé vált a futósáv megszakítása is. A lakosság mindezek miatt a futókört egyelőre nem tudja használni.
Fotó: Borbély Fanni
Többen kérdezték a közösségi oldalakon, hogy miért van zárva az FK Csíkszereda futópályája a Kaufland nagyáruház mögött. A kérdésre Szondy Zoltán klubelnök válaszolt.
Mint magyarázta, egy területcserének köszönhetően a két edzőpálya mellé egy újabbal bővítik a sportbázist, így tavasztól már három pályán készülhetnek a labdarúgók. A munkálatok idejére azonban le kellett zárják a bejárást az idegenek számára, így tavaly szeptember óta zárva tart a pálya a lakosság előtt.
Szondy arra is kitért, hogy a futópályát egyértelműen a lakosság számára hozták létre, mert a városban kevés a biztonságos futóhely.
Fotó: Borbély Fanni
A klub öt évvel ezelőtt azt kérte a városházától, hogy ezért a gesztusért cserébe aszfaltozzák le a sportbázishoz vezető útszakaszt a nagyáruház felől, ez azonban még nem valósult meg. Ugyanakkor,
Szondy Zoltán közölte: amíg az egyezség másik része nem teljesül és a klub költségvetése sem engedi – nemrég számoltak be a rájuk rótt nagy bírságokról –, addig nem látják reálisnak a beruházás befejezését, így a futópálya újranyitása egyelőre várat magára.
Az útfelújítás kapcsán megkerestük Korodi Attilát, Csíkszereda polgármesterét is. Tőle tudjuk, hogy az önkormányzatnak szándékában áll a szóban forgó útszakasz kiépítése saját költségvetésből.
Sáros útszakasz vezet az FK Csíkszereda sportbázisához. Útépítést tervez az önkormányzat
Fotó: Borbély Fanni
Hozzátette, ehhez nem elég egy egyszerű útkarbantartási munkálat, teljes útépítés szükséges, így egyelőre a beruházás megvalósíthatósági tanulmányára írják ki a közbeszerzést. Mivel
a futópálya rekortán borításának befejezése és az újranyitás dátuma egyelőre a bizonytalan jövőbe vész.
