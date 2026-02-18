Nem tudni, hogy mikor nyitják ki a futópályát a lakosság számára

Ősz óta nem használhatja a lakosság az FK Csíkszereda rekortán borítású futópályáját. A sportbázis bővítése miatt megbontott sáv helyreállítása 40 ezer euróba kerülne, ám a klub és a városháza közötti régi alku beteljesüléséig a pálya kapuja zárva marad.

Barabás Hajnal 2026. február 18., 14:252026. február 18., 14:25

Átalakításokat végeztek az FK Csíkszeredához tartozó Burus Csaba sportparknál, a munkálatok miatt szükségessé vált a futósáv megszakítása is. A lakosság mindezek miatt a futókört egyelőre nem tudja használni.

Fotó: Borbély Fanni

Többen kérdezték a közösségi oldalakon, hogy miért van zárva az FK Csíkszereda futópályája a Kaufland nagyáruház mögött. A kérdésre Szondy Zoltán klubelnök válaszolt. Hirdetés Negyvenezer eurós kérdőjel a rekortán felett Mint magyarázta, egy területcserének köszönhetően a két edzőpálya mellé egy újabbal bővítik a sportbázist, így tavasztól már három pályán készülhetnek a labdarúgók. A munkálatok idejére azonban le kellett zárják a bejárást az idegenek számára, így tavaly szeptember óta zárva tart a pálya a lakosság előtt.

A bővítés során ráadásul meg kellett bontani a rekortán (öntött gumi) borítású futósávot is, ezért sem lehet egyelőre használni a futókört.

Szondy arra is kitért, hogy a futópályát egyértelműen a lakosság számára hozták létre, mert a városban kevés a biztonságos futóhely.

Fotó: Borbély Fanni

A klub öt évvel ezelőtt azt kérte a városházától, hogy ezért a gesztusért cserébe aszfaltozzák le a sportbázishoz vezető útszakaszt a nagyáruház felől, ez azonban még nem valósult meg. Ugyanakkor,

ahhoz, hogy a lakosságot újra be tudják engedni a pályára, a rekortán kör befejezése is szükséges. Ez a beavatkozás azonban mintegy 40 ezer euróba kerülne.

Szondy Zoltán közölte: amíg az egyezség másik része nem teljesül és a klub költségvetése sem engedi – nemrég számoltak be a rájuk rótt nagy bírságokról –, addig nem látják reálisnak a beruházás befejezését, így a futópálya újranyitása egyelőre várat magára. Városháza: nem karbantartás, hanem útépítés kell Az útfelújítás kapcsán megkerestük Korodi Attilát, Csíkszereda polgármesterét is. Tőle tudjuk, hogy az önkormányzatnak szándékában áll a szóban forgó útszakasz kiépítése saját költségvetésből.

Sáros útszakasz vezet az FK Csíkszereda sportbázisához. Útépítést tervez az önkormányzat Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette, ehhez nem elég egy egyszerű útkarbantartási munkálat, teljes útépítés szükséges, így egyelőre a beruházás megvalósíthatósági tanulmányára írják ki a közbeszerzést. Mivel

a városi költségvetés elfogadása még várat magára, és az útépítés folyamata is hónapokat vehet igénybe,