Cseke Attila: Küszöbön a közigazgatási reform elfogadása

Az utolsó simításokat végzi a kormány a közigazgatási reformról szóló tervezeten, amelyet sürgősségi rendelet formájában készül elfogadni – nyilatkozta szerdán Cseke Attila fejlesztési miniszter.

Székelyhon 2026. február 11., 17:022026. február 11., 17:02

A tárcavezető a Romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetségének közgyűlését követően beszélt erről az újságíróknak. Azt mondta, folyamatosan egyeztetnek a tervezetről a véleményező minisztériumokkal, köztük az igazságügyi tárca képviselőivel.

Lényegi módosítások már nem lesznek,

két-három helyen azonban át kell fogalmazni a szöveget, hogy kerüljék el az esetleges alkotmányossági problémákat – magyarázta az Agerpres beszámolója szerint. Hirdetés Cseke szerint

a kormány sürgősségi rendelet formájában készül elfogadni a közigazgatási reformcsomagot,