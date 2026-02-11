Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Cseke Attila: Küszöbön a közigazgatási reform elfogadása

• Fotó: gov.ro

Fotó: gov.ro

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az utolsó simításokat végzi a kormány a közigazgatási reformról szóló tervezeten, amelyet sürgősségi rendelet formájában készül elfogadni – nyilatkozta szerdán Cseke Attila fejlesztési miniszter.

Székelyhon

2026. február 11., 17:022026. február 11., 17:02

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tárcavezető a Romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetségének közgyűlését követően beszélt erről az újságíróknak.

Azt mondta, folyamatosan egyeztetnek a tervezetről a véleményező minisztériumokkal, köztük az igazságügyi tárca képviselőivel.

Lényegi módosítások már nem lesznek,

két-három helyen azonban át kell fogalmazni a szöveget, hogy kerüljék el az esetleges alkotmányossági problémákat – magyarázta az Agerpres beszámolója szerint.

Hirdetés

Cseke szerint

a kormány sürgősségi rendelet formájában készül elfogadni a közigazgatási reformcsomagot,

és fontosnak tartja, hogy erre a következő napokban sor kerüljön. „A törvénycsomag már tavaly július-augusztustól terítéken van. Továbbra is fenntartom, hogy a politikai helyzet és a koalíció szempontjából is sokkal jobb lett volna, ha már tavaly hatályba lép”– jelentette ki.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
Tánczos Barna szerint a magyar közösséget jobban tudják segíteni a kormányon, mint ellenzékben
Sokba kerülhet a Dinamónak a „Ki a magyarokkal az országból!” rigmus
Visszavonta a művészekre vonatkozó vitatott rendeletét a kulturális miniszter, de az ügy még nem zárult le
Számolgatás és kötelező győzelem: kulcsmérkőzés vár a Sepsi OSK-ra és az FK Csíkszeredára
Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
Székelyhon

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
Tánczos Barna szerint a magyar közösséget jobban tudják segíteni a kormányon, mint ellenzékben
Székelyhon

Tánczos Barna szerint a magyar közösséget jobban tudják segíteni a kormányon, mint ellenzékben
Sokba kerülhet a Dinamónak a „Ki a magyarokkal az országból!” rigmus
Székely Sport

Sokba kerülhet a Dinamónak a „Ki a magyarokkal az országból!” rigmus
Visszavonta a művészekre vonatkozó vitatott rendeletét a kulturális miniszter, de az ügy még nem zárult le
Krónika

Visszavonta a művészekre vonatkozó vitatott rendeletét a kulturális miniszter, de az ügy még nem zárult le
Számolgatás és kötelező győzelem: kulcsmérkőzés vár a Sepsi OSK-ra és az FK Csíkszeredára
Székely Sport

Számolgatás és kötelező győzelem: kulcsmérkőzés vár a Sepsi OSK-ra és az FK Csíkszeredára
Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Nőileg

Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 11., szerda

Több mint 230 millió eurós támogatást veszíthet Románia az európai projektekért felelős miniszter szerint

A legfelsőbb bíróság „trükközése” miatt Románia valószínűleg el fog veszíteni 231 millió euró uniós támogatást. 

Több mint 230 millió eurós támogatást veszíthet Románia az európai projektekért felelős miniszter szerint
Több mint 230 millió eurós támogatást veszíthet Románia az európai projektekért felelős miniszter szerint
2026. február 11., szerda

Több mint 230 millió eurós támogatást veszíthet Románia az európai projektekért felelős miniszter szerint
Hirdetés
2026. február 11., szerda

Márton Áron-emlékévet hirdetnének 2026-ra

Márton Áron születésének 130. évfordulója alkalmából 2026-ot emlékévvé nyilvánította szerdán a Szenátus, elfogadva az erről szóló törvénytervezetet.

Márton Áron-emlékévet hirdetnének 2026-ra
Márton Áron-emlékévet hirdetnének 2026-ra
2026. február 11., szerda

Márton Áron-emlékévet hirdetnének 2026-ra
2026. február 11., szerda

Enyhítette az ítélőtábla a „zsenimentor” kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatti büntetését

Jogerősen hét év és tíz hónap szabadságvesztésre ítélte szerdán a bukaresti ítélőtábla a „zsenimentornak” is nevezett K. Lajost két kiskorú fiú ellen elkövetett nemi erőszak miatt.

Enyhítette az ítélőtábla a „zsenimentor” kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatti büntetését
Enyhítette az ítélőtábla a „zsenimentor” kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatti büntetését
2026. február 11., szerda

Enyhítette az ítélőtábla a „zsenimentor” kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatti büntetését
2026. február 11., szerda

Magas infláció esetén továbbra is korlátoznák az élelmiszerek árrését

A kormány 5–6 százalék feletti infláció esetén törvénnyel korlátozná az agrár-élelmiszeripari termékek kereskedelmi árrését – jelentette be szerdán Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.

Magas infláció esetén továbbra is korlátoznák az élelmiszerek árrését
Magas infláció esetén továbbra is korlátoznák az élelmiszerek árrését
2026. február 11., szerda

Magas infláció esetén továbbra is korlátoznák az élelmiszerek árrését
Hirdetés
2026. február 11., szerda

Ingyenes lesz a második orvosi vélemény és egyszerűsödik a vizsgálatokhoz való hozzáférés

A betegek jogosultak lesznek arra, hogy a kezelőorvosuk ne csupán javaslatot tegyen, hanem konkrétan átirányítsa és időpontot is foglaljon számukra a következő szükséges szakorvosi konzultációra vagy diagnosztikai vizsgálatra.

Ingyenes lesz a második orvosi vélemény és egyszerűsödik a vizsgálatokhoz való hozzáférés
Ingyenes lesz a második orvosi vélemény és egyszerűsödik a vizsgálatokhoz való hozzáférés
2026. február 11., szerda

Ingyenes lesz a második orvosi vélemény és egyszerűsödik a vizsgálatokhoz való hozzáférés
2026. február 11., szerda

Átszerveznék a katonai központokat, de több helyen is pont az a gond, mint Hargita megyében

A megyei katonai központok teljes egészében a védelmi minisztérium irányítása alá kerülnének 2027. január elsejétől – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán. De előbb meg kell oldani azt a problémát, ami Hargita megyére is jellemző.

Átszerveznék a katonai központokat, de több helyen is pont az a gond, mint Hargita megyében
Átszerveznék a katonai központokat, de több helyen is pont az a gond, mint Hargita megyében
2026. február 11., szerda

Átszerveznék a katonai központokat, de több helyen is pont az a gond, mint Hargita megyében
2026. február 11., szerda

Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében

Az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.

Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében
Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében
2026. február 11., szerda

Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében
Hirdetés
2026. február 11., szerda

A szabadságon lévő Gheorghe Stan alkotmánybíró is jelen van az alkotmánybíróság ülésén

A szabadságon lévő Gheorghe Stan alkotmánybíró is jelen van az alkotmánybíróság szerdai ülésén, amelyen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványt tárgyalja a testület.

A szabadságon lévő Gheorghe Stan alkotmánybíró is jelen van az alkotmánybíróság ülésén
A szabadságon lévő Gheorghe Stan alkotmánybíró is jelen van az alkotmánybíróság ülésén
2026. február 11., szerda

A szabadságon lévő Gheorghe Stan alkotmánybíró is jelen van az alkotmánybíróság ülésén
2026. február 11., szerda

Kevesebb szolgálati autó, olcsóbb lízing – így spórolnak Bolojanék magukon

A miniszterelnöki hivatal 2025-ben összesen közel 9,97 millió lejjel (23,7 százalékkal) csökkentette kiadásait az előző évhez képest – tájékoztatott szerdán a kormány sajtóirodája.

Kevesebb szolgálati autó, olcsóbb lízing – így spórolnak Bolojanék magukon
Kevesebb szolgálati autó, olcsóbb lízing – így spórolnak Bolojanék magukon
2026. február 11., szerda

Kevesebb szolgálati autó, olcsóbb lízing – így spórolnak Bolojanék magukon
2026. február 10., kedd

Negyven lakót evakuáltak egy tömbháztűz miatt Sepsiszentgyörgyön

Két ember égési sérüléseket szenvedett miután tűz ütött ki kedd este egy tömbházlakásban Sepsiszentgyörgyön. A tűzeset miatt negyven személyt kellett evakuálni a tömbházból.

Negyven lakót evakuáltak egy tömbháztűz miatt Sepsiszentgyörgyön
Negyven lakót evakuáltak egy tömbháztűz miatt Sepsiszentgyörgyön
2026. február 10., kedd

Negyven lakót evakuáltak egy tömbháztűz miatt Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!