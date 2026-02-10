A Csukás-tó helyreállítása érdekében kezdeményezték a kisajátítást. Érvénytelenítette a határozatot a bíróság
Fotó: Gábos Albin
Jogerőssé vált az a bírósági végzés, amely hatályon kívül helyezte a tusnádfürdői önkormányzat azon határozatát, amellyel a város kisajátította a Csukás-tó területét. A városvezetés eleget tesz ennek, de a kisajátítás újraindítására készül.
Még 2024-ben sajátította ki a Csukás-tó területét a tusnádfürdői önkormányzat a tulajdonostól, most viszont szembesülnie kell azzal, hogy az erre vonatkozó határozatot a Kolozsvári Ítélőtábla jogerősen érvénytelenítette. Az önkormányzati képviselő-testület határozata nyomán rögtön perek sorozata indult ennek érvénytelenítése érdekében, ezt először a marosvásárhelyi tulajdonos próbálta elérni, de keresetét mind első-, mind másodfokon elutasította a bíróság.
Kimozdulhat a holtpontról a tusnádfürdői Csukás-tó helyzete, amely a víz elszivárgása miatt évek óta inkább egy láphoz hasonlít, mintsem tóhoz. A helyi önkormányzat döntött arról, hogy elindítja a kisajátítás folyamatát.
A tavat és a parton levő vendéglőt a volt tulajdonostól bérlő vállalkozó ugyanakkor kártérítési igényt fogalmazott meg, de okafogyottság miatt a keresetet elutasította a bíróság. A bérlő Brassóban is kezdeményezett bírósági eljárást a kisajátítás felfüggesztése érdekében, ám ezzel sem ért el eredményt.
Ezután a tulajdonos a Kolozs Megyei Törvényszéken indított újabb pert a határozat érvénytelenítése érdekében, ahol 2025 áprilisában számára kedvező ítélet született: egyúttal
A döntés ellen a Kolozsvári Ítélőtáblához fellebbezett a város, amely múlt héten hirdetett ítéletet, elutasítva a tusnádfürdőiek folyamodványát. Ezzel a korábbi elsőfokú ítélet jogerőssé vált, a kisajátítási határozat érvénytelennek számít.
Kérdésünkre Butyka Zsolt, Tusnádfürdő polgármestere példátlannak nevezte, hogy a bíróság egy kisajátítást érvénytelenített. Hozzátette, megvárják a bírósági ítélet indoklásának kézbesítését, és annak rendelkezései szerint járnak el, a teendőkről a képviselő-testülettel is egyeztetnek. Noha
az újbóli felértékeléssel a tulajdonosnak fizetendő összeg megállapítása érdekében – ígérte a polgármester.
Az önkormányzat a korábbi években többször szerette volna megvásárolni a tavat, de ajánlataira nem kaptak választ. Az elhanyagolt Csukás-tó kéthektáros területéért, amelyet a jelentős szivárgás miatt csak részben borít már víz, 2024-ben értékbecslés nyomán meghatározták a tulajdonosnak fizetendő összeget, 149 ezer lejt a helyreállítás céljából elindított kisajátítás során, majd az önkormányzat saját tulajdonába vette, és telekkönyveztette a tó területét.
A tómederből szivárog a víz, jelentős beavatkozást igényel
Fotó: Gábos Albin
A helyreállítás céljából készült megvalósíthatósági tanulmány jelentős beavatkozást irányoz elő,
mivel nemcsak a vasútvonal felőli töltésen át, hanem a mederből is szivárog a víz. A költségeket csak pályázati támogatásból tudná biztosítani a város.
Változó viszonyok
A Csukás-tavat a 19. század végén hozták létre, 1928-ban strandfürdővé építették ki, nyáron fürödni és csónakázni, télen korcsolyázni lehetett ott. A működtetését 1948 után vette át az állami fürdővállalat. Ennek privatizációja és tulajdonának szétosztása nyomán 2000-ben jutott a tó egy cég tulajdonába, amely több beruházást végzett: létrehozta a tó felületére benyúló szabadidőközpontot és vendéglőt a mesterséges szigettel és híddal, megerősítette a tó töltését, csónakkikötőt épített, és egy ideig működtette is ezeket. Később viszont nem tudta hiteleit törleszteni, emiatt egy bank tulajdonába került a tó és a létesítmények, amelyeket több évig kínált eladásra, de nem tudta értékesíteni.
Végül 2016-ban vásárolta meg egy marosvásárhelyi vállalkozás, amely áfa nélkül 270 ezer eurót fizetett érte. A tó közepére vezető, fából készült, közben elkorhadt és leszakadt hidat 2019-ben bontották le, ezt időközben a bérlő újjáépíttette.
Nem lehet kizárni, hogy megváltozhat a csíkszeredai Octavian Goga sétány, de akár a főgimnázium neve is, mert törvény tiltja, hogy a fasiszta propagandával kapcsolatba hozható személyekről köztereket, intézményeket nevezzenek el.
A kolbászkészítésre is igaz, hogy ahány ház, annyi szokás – kinek sósabban, kinek paprikásabban ízlik jobban a termék.
A tavalyi megszorítások után idén is csak mértékkel biztosítják a finanszírozást a csíkszentkirályi tanuszoda folyamatban levő építésére, így várhatóan lassú lesz az előrehaladás. Ha minden jól megy, legalább félig elkészülhet a beruházás.
Az átlagosnál is jobban megviselte a Csíkszereda peremterületein levő makadámutakat a szigorúbb téli időjárás. Az ideiglenes sürgősségi beavatkozáshoz keresik a megoldást, de nagyobb javítás csak a több hónap múlva lehetséges.
A medvék által oly gyakran látogatott Tusnádfürdőn állították fel a turistalátványosságnak szánt, négy méter magas medveszobrot. Az impozáns fémalkotást szerdán avatták fel.
Jelenleg nem lehet módosítani az adók mértékén – tudomásul vette a csíkszeredai képviselő-testület keddi azonnali ülésén a pénzügyminisztérium hivatalos levelét.
Baleset történt Szentegyháza és Csíkszereda között kedden délelőtt, egy ember megsérült.
A Bolojan-kormányhoz fordul petícióban a csíkszeredai városvezetés, hogy még az országos költségvetés elfogadása előtt hozzon jogszabályt az adócsökkentésre. Az ügyben elindították az aláírásgyűjtést.
Begyűjtötték a lakossági észrevételeket, fel is dolgozták annak érdekében, hogy a csíkszeredai városi tömegközlekedés járműveinek végleges menetrendjét kialakítsák. Ezt várhatóan március elején vezetik be.
Noha tavaly decemberben elkészült Csíkszeredában az Erőss Zsolt Aréna melletti parkoló újabb kijárata a Decemberi forradalom utca felé, azóta is zárva van. Megnyitásával elkerülhető lesz a Stadion utcában keletkező torlódás.
1 hozzászólás