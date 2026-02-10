A Csukás-tó helyreállítása érdekében kezdeményezték a kisajátítást. Érvénytelenítette a határozatot a bíróság

Jogerőssé vált az a bírósági végzés, amely hatályon kívül helyezte a tusnádfürdői önkormányzat azon határozatát, amellyel a város kisajátította a Csukás-tó területét. A városvezetés eleget tesz ennek, de a kisajátítás újraindítására készül.

Kovács Attila 2026. február 10., 07:552026. február 10., 07:55

Még 2024-ben sajátította ki a Csukás-tó területét a tusnádfürdői önkormányzat a tulajdonostól, most viszont szembesülnie kell azzal, hogy az erre vonatkozó határozatot a Kolozsvári Ítélőtábla jogerősen érvénytelenítette. Az önkormányzati képviselő-testület határozata nyomán rögtön perek sorozata indult ennek érvénytelenítése érdekében, ezt először a marosvásárhelyi tulajdonos próbálta elérni, de keresetét mind első-, mind másodfokon elutasította a bíróság. korábban írtuk Kisajátítja és helyreállítja a Csukás-tavat a tusnádfürdői önkormányzat Kimozdulhat a holtpontról a tusnádfürdői Csukás-tó helyzete, amely a víz elszivárgása miatt évek óta inkább egy láphoz hasonlít, mintsem tóhoz. A helyi önkormányzat döntött arról, hogy elindítja a kisajátítás folyamatát. A tavat és a parton levő vendéglőt a volt tulajdonostól bérlő vállalkozó ugyanakkor kártérítési igényt fogalmazott meg, de okafogyottság miatt a keresetet elutasította a bíróság. A bérlő Brassóban is kezdeményezett bírósági eljárást a kisajátítás felfüggesztése érdekében, ám ezzel sem ért el eredményt. Ezután a tulajdonos a Kolozs Megyei Törvényszéken indított újabb pert a határozat érvénytelenítése érdekében, ahol 2025 áprilisában számára kedvező ítélet született: egyúttal

arra is kötelezték az önkormányzatot, hogy a tulajdonjog telekkönyvi bejegyzését is változtassák meg.

A döntés ellen a Kolozsvári Ítélőtáblához fellebbezett a város, amely múlt héten hirdetett ítéletet, elutasítva a tusnádfürdőiek folyamodványát. Ezzel a korábbi elsőfokú ítélet jogerőssé vált, a kisajátítási határozat érvénytelennek számít. Hirdetés Kérdésünkre Butyka Zsolt, Tusnádfürdő polgármestere példátlannak nevezte, hogy a bíróság egy kisajátítást érvénytelenített. Hozzátette, megvárják a bírósági ítélet indoklásának kézbesítését, és annak rendelkezései szerint járnak el, a teendőkről a képviselő-testülettel is egyeztetnek. Noha

az ítélet végrehajtása megtörténik, a város utána ismét elindítja a tó területének kisajátítási folyamatát

az újbóli felértékeléssel a tulajdonosnak fizetendő összeg megállapítása érdekében – ígérte a polgármester. Régi szándék Az önkormányzat a korábbi években többször szerette volna megvásárolni a tavat, de ajánlataira nem kaptak választ. Az elhanyagolt Csukás-tó kéthektáros területéért, amelyet a jelentős szivárgás miatt csak részben borít már víz, 2024-ben értékbecslés nyomán meghatározták a tulajdonosnak fizetendő összeget, 149 ezer lejt a helyreállítás céljából elindított kisajátítás során, majd az önkormányzat saját tulajdonába vette, és telekkönyveztette a tó területét.

A tómederből szivárog a víz, jelentős beavatkozást igényel Fotó: Gábos Albin

A helyreállítás céljából készült megvalósíthatósági tanulmány jelentős beavatkozást irányoz elő,

a tómedret teljesen le kell üríteni, kikotorni, majd vízzáró membránnal borítani,

mivel nemcsak a vasútvonal felőli töltésen át, hanem a mederből is szivárog a víz. A költségeket csak pályázati támogatásból tudná biztosítani a város.