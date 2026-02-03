Márciusra kész lesz a csíkszeredai tömegközlekedés végleges menetrendje

Márciustól megváltozik a menetrend, ez már végleges lesz

Begyűjtötték a lakossági észrevételeket, fel is dolgozták annak érdekében, hogy a csíkszeredai városi tömegközlekedés járműveinek végleges menetrendjét kialakítsák. Ezt várhatóan március elején vezetik be.

Január végén lejárt az az időszak, amíg a lakosság észrevételeit visszajelzéseit összegyűjtötték, hogy felhasználják a menetrendek szükségszerű megváltoztatásához. Az útvonalakat érintő kifogások mellett a járatkéséseket is sokan kifogásolták, mert csúcsforgalmi időszakokban kialakuló torlódások lehetetlenné tették a tervezett menetidők betartását több útvonalon is.

leginkább a 4 és 4D vonalon közlekedő járatok menetidejét kell megváltoztatni,

mert Szécsenyben az útviszonyok, míg a Tudor negyedben a kialakuló forgalmi dugók késleltetik a buszokat. Hirdetés A változtatások egy része már ismert, így biztos, hogy

két vonal kivételével az összes többi járat betér a buszpályaudvarra is, mert ezt sokan hiányolták.

A pályaudvarról a Kossuth Lajos utca – Márton Áron utca – Szék út – Hétvezér negyed és a Sazy között lesz egy új vonal, hogy lefedje az erre vonatkozó igényeket – tudtuk meg.

A 4 és 4D vonal esetében, ahol a legtöbb késés jelentkezett, újramodellezték az útvonalat, és hosszabb menetidőket jelöltek ki, hogy be lehessen tartani a menetrendet, késések nélkül. Ugyanakkor

új indulási időpontokat is bevezetnek a taplocai és a hargitafürdői járatok számára is.

„A kérések nagy részét úgy gondolom, sikerül teljesíteni, de egy részét fizikai képtelenség, mert minden busszal mindenhová eljutni nem lehet” – vázolta az igazgató.

Kérdésünkre, hogy mi lesz az ideiglenesen kialakított buszmegállókkal, Demény Attila elmondta, ezek mind megfelelő formát kapnak, ahogy az időjárás ezt lehetővé teszi, oszlopokat, táblákat szerelnek fel, várhatóan még február folyamán. Közben az új menetrendeket is ki kell nyomtatni, fel kell készíteni a sofőröket is a változásokra. Arra számítanak, hogy

legkésőbb március első napjaiban be tudják vezetni a megváltoztatott, immár végleges menetrendet