Márciusra kész lesz a csíkszeredai tömegközlekedés végleges menetrendje

Márciustól megváltozik a menetrend, ez már végleges lesz • Fotó: Borbély Fanni

Márciustól megváltozik a menetrend, ez már végleges lesz

Fotó: Borbély Fanni

Begyűjtötték a lakossági észrevételeket, fel is dolgozták annak érdekében, hogy a csíkszeredai városi tömegközlekedés járműveinek végleges menetrendjét kialakítsák. Ezt várhatóan március elején vezetik be.

Kovács Attila

2026. február 03., 07:20

Január végén lejárt az az időszak, amíg a lakosság észrevételeit visszajelzéseit összegyűjtötték, hogy felhasználják a menetrendek szükségszerű megváltoztatásához. Az útvonalakat érintő kifogások mellett a járatkéséseket is sokan kifogásolták, mert csúcsforgalmi időszakokban kialakuló torlódások lehetetlenné tették a tervezett menetidők betartását több útvonalon is.

korábban írtuk

Már járják Csíkszereda utcáit a feliratozott, gázüzemű buszok
Már járják Csíkszereda utcáit a feliratozott, gázüzemű buszok

Hétfőtől már a tömegközelekedés részét képezik azok a gázüzemű buszok, amelyeket pénteken mutatott be a csíkszeredai városvezetés.

Mint Demény Attila, a tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. igazgatója kérdésünkre elmondta,

leginkább a 4 és 4D vonalon közlekedő járatok menetidejét kell megváltoztatni,

mert Szécsenyben az útviszonyok, míg a Tudor negyedben a kialakuló forgalmi dugók késleltetik a buszokat.

A változtatások egy része már ismert, így biztos, hogy

két vonal kivételével az összes többi járat betér a buszpályaudvarra is, mert ezt sokan hiányolták.

A pályaudvarról a Kossuth Lajos utca – Márton Áron utca – Szék út – Hétvezér negyed és a Sazy között lesz egy új vonal, hogy lefedje az erre vonatkozó igényeket – tudtuk meg.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A 4 és 4D vonal esetében, ahol a legtöbb késés jelentkezett, újramodellezték az útvonalat, és hosszabb menetidőket jelöltek ki, hogy be lehessen tartani a menetrendet, késések nélkül. Ugyanakkor

új indulási időpontokat is bevezetnek a taplocai és a hargitafürdői járatok számára is.

„A kérések nagy részét úgy gondolom, sikerül teljesíteni, de egy részét fizikai képtelenség, mert minden busszal mindenhová eljutni nem lehet” – vázolta az igazgató.

Az ideiglenes megállókat átalakítják • Fotó: Borbély Fanni

Az ideiglenes megállókat átalakítják

Fotó: Borbély Fanni

Kérdésünkre, hogy mi lesz az ideiglenesen kialakított buszmegállókkal, Demény Attila elmondta, ezek mind megfelelő formát kapnak, ahogy az időjárás ezt lehetővé teszi, oszlopokat, táblákat szerelnek fel, várhatóan még február folyamán. Közben az új menetrendeket is ki kell nyomtatni, fel kell készíteni a sofőröket is a változásokra. Arra számítanak, hogy

legkésőbb március első napjaiban be tudják vezetni a megváltoztatott, immár végleges menetrendet

– tudtuk meg.

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
