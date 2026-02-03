Márciusra kész lesz a csíkszeredai tömegközlekedés végleges menetrendje

Márciustól megváltozik a menetrend, ez már végleges lesz
Fotó: Borbély Fanni
Begyűjtötték a lakossági észrevételeket, fel is dolgozták annak érdekében, hogy a csíkszeredai városi tömegközlekedés járműveinek végleges menetrendjét kialakítsák. Ezt várhatóan március elején vezetik be.
Január végén lejárt az az időszak, amíg a lakosság észrevételeit visszajelzéseit összegyűjtötték, hogy felhasználják a menetrendek szükségszerű megváltoztatásához. Az útvonalakat érintő kifogások mellett a járatkéséseket is sokan kifogásolták, mert csúcsforgalmi időszakokban kialakuló torlódások lehetetlenné tették a tervezett menetidők betartását több útvonalon is.
Hétfőtől már a tömegközelekedés részét képezik azok a gázüzemű buszok, amelyeket pénteken mutatott be a csíkszeredai városvezetés.
Mint Demény Attila, a tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. igazgatója kérdésünkre elmondta,
mert Szécsenyben az útviszonyok, míg a Tudor negyedben a kialakuló forgalmi dugók késleltetik a buszokat.
A változtatások egy része már ismert, így biztos, hogy
A pályaudvarról a Kossuth Lajos utca – Márton Áron utca – Szék út – Hétvezér negyed és a Sazy között lesz egy új vonal, hogy lefedje az erre vonatkozó igényeket – tudtuk meg.
Fotó: Borbély Fanni
A 4 és 4D vonal esetében, ahol a legtöbb késés jelentkezett, újramodellezték az útvonalat, és hosszabb menetidőket jelöltek ki, hogy be lehessen tartani a menetrendet, késések nélkül. Ugyanakkor
„A kérések nagy részét úgy gondolom, sikerül teljesíteni, de egy részét fizikai képtelenség, mert minden busszal mindenhová eljutni nem lehet” – vázolta az igazgató.
Az ideiglenes megállókat átalakítják
Fotó: Borbély Fanni
Kérdésünkre, hogy mi lesz az ideiglenesen kialakított buszmegállókkal, Demény Attila elmondta, ezek mind megfelelő formát kapnak, ahogy az időjárás ezt lehetővé teszi, oszlopokat, táblákat szerelnek fel, várhatóan még február folyamán. Közben az új menetrendeket is ki kell nyomtatni, fel kell készíteni a sofőröket is a változásokra. Arra számítanak, hogy
– tudtuk meg.
Noha tavaly decemberben elkészült Csíkszeredában az Erőss Zsolt Aréna melletti parkoló újabb kijárata a Decemberi forradalom utca felé, azóta is zárva van. Megnyitásával elkerülhető lesz a Stadion utcában keletkező torlódás.
Míg Csíkszereda polgármestere szerint a szombati megmozdulást az AUR párt használta ki feszültségkeltésre, a tüntetés szervezője állítja: civilként, pártpolitikai érdekektől függetlenül hívta utcára az embereket, és akár perre is kész az igazáért.
A gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola mellé egy új iskolaépületet építenek európai uniós támogatással. A tanintézet bővítése feloldja a zsúfoltságot, és lehetővé teszi, hogy a távolabb fekvő iskolák diákjai is ott tanuljanak.
Elfogadhatatlan, hogy Csíkszeredában egy szélsőséges párt szervezzen tüntetést, embereket mozgatva, feszültséget szítva – jelezte rövid bejegyzésében Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, az AUR pártra utalva.
A csíksomlyói skanzen-park létrehozásához szükségessé vált egy újabb övezeti rendezési terv (PUZ) elkészítése. A dokumentációt januári ülésén pénteken hagyta jóvá a csíkszeredai önkormányzati képviselő testület.
Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a csíkszeredai Vigadó épületének felújítása érdekében, amely uniós támogatással történik meg. Érdeklődők már vannak, az ajánlatok elbírálása után, ha nem lesznek óvások, májusban szerződést írhatnak alá.
Más helyszínen fogadják a betegeket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sebészeti járóbetegrendelői február másodikától – tájékoztat az intézmény közösségi oldalán.
Felmérte a kritikusabb helyszíneket Csíkszeredában a hóolvadás után az útkarbantartással megbízott cég, pénteken pedig hozzáfognak a gödrök betöméséhez hideg aszfalttal.
A tervek elkészülnek, és az építkezési engedélyt is ki fogják adni, de a Brassói úton idén nem valószínű, hogy kialakítják az elképzelt körforgalmat. Ennek anyagi okai vannak: több olyan beruházást kell befejezni, amelyek jelentős önrészt igényelnek.
Közel százötven fős leépítésről tett előzetes bejelentést a Hargita megyei munkaerő-elhelyező ügynökségnél egy csíkszeredai textilipari cég. A tömeges elbocsátást már februárban kénytelenek végrehajtani.
szóljon hozzá!