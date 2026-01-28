Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Újabb tömeges leépítés, ezúttal a csíkszeredai textiliparban

A vállalat előzetes bejelentése szerint február 9-10. körül kénytelenek végrehajtani a tömeges leépítést

A vállalat előzetes bejelentése szerint február 9–10. körül kénytelenek végrehajtani a tömeges leépítést. Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közel százötven fős leépítésről tett előzetes bejelentést a Hargita megyei munkaerő-elhelyező ügynökségnél egy csíkszeredai textilipari cég. A tömeges elbocsátást már februárban kénytelenek végrehajtani.

Széchely István

2026. január 28., 21:072026. január 28., 21:07

2026. január 28., 21:312026. január 28., 21:31

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Újabb megbízások, szerződések hiányában kénytelen elbocsátani 144 alkalmazottját egy csíkszeredai textilipari vállalat, erről tett előzetes bejelentést a cég a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökségnél. Van azonban remény arra, hogy csak átmenetileg veszítik el állásukat az érintett alkalmazottak.

A vállalat előzetes bejelentése szerint február 9–10. körül kénytelenek végrehajtani a tömeges leépítést – tudtuk meg Jánó Edittől, a megyei munkaerő-elhelyező és szakképző ügynökség osztályvezetőjétől. Elmondta, a cég bejelentése szerint azért vált elkerülhetetlenné 144 alkalmazott elbocsátása, mert

nincsenek új szerződéseik, a meglévő megbízásaikat pedig február elejéig teljesítik.

A vállalatnál azonban abban bíznak, hogy hamarosan új megbízásokat kapnak, így a tömeges leépítés csak átmeneti lesz, és kisebb megszakítás után visszavehetik a dolgozókat. A textiliparban ebben az időszakban zajlik a tavaszi szezonváltás, ilyenkor gyakoriak a hasonló leállások, és az átmenti időszakra szóló tömeges leépítések is megsűrűsödnek ezekben a hónapokban.

Hirdetés

Jánó Edit ugyanakkor azt is elmondta, hogy várhatóan a bejelentettnél kevesebb alkalmazottat bocsát majd el a nehéz helyzetbe került könnyűipari vállalat. Az előzetes bejelentés elküldésekor ugyanis még nem tudják pontosan meghatározni, hogy mekkora leépítésre lesz szükség, ezért mindig nagyobb létszámmal terveznek, hogy ne ütközzenek törvényes akadályokba az elbocsátások végrehajtásakor.

Idézet
Általában azt látjuk, hogy nagyvonalakban 40, legfeljebb 50 százalékos leépítés történik a bejelentetthez képest

– fogalmazott a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője.

Ezt igazolják az intézmény adatai is. Példaként elmondta, hogy 2025-ben összesen 892 alkalmazott tömeges elbocsátásáról tettek előzetes bejelentést az ügynökségnél a megyében működő vállalatok, ám végül a valóságban összesen csak 365 munkavállalónak bontották fel a munkaszerződését tömeges leépítések során.

Nem előzmény nélküli

Az elmúlt két évben gyakoribbá vált a tömeges leépítések száma Hargita megyében.

2024-ben több mint 400-an veszítették el így állásukat:

A 2025-ös esztendő is rosszul kezdődött, ugyanis

Csíkszék Csíkszereda Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni
Súlyos tanúvallomásról ír a görög sajtó a tragikus baleset túlélőjére hivatkozva
Példátlan összegű bírságot kapott a szövetségtől az FK Csíkszereda
Magyar vagy román volt-e Hunyadi János és fia, Mátyás? Kolozsvári kerekasztal-beszélgetés történészekkel
Kitömték a hazai ketrecet: harmincat ütött a romániai U18-as női hokiválogatott
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni
Székelyhon

Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni
Súlyos tanúvallomásról ír a görög sajtó a tragikus baleset túlélőjére hivatkozva
Székelyhon

Súlyos tanúvallomásról ír a görög sajtó a tragikus baleset túlélőjére hivatkozva
Példátlan összegű bírságot kapott a szövetségtől az FK Csíkszereda
Székely Sport

Példátlan összegű bírságot kapott a szövetségtől az FK Csíkszereda
Magyar vagy román volt-e Hunyadi János és fia, Mátyás? Kolozsvári kerekasztal-beszélgetés történészekkel
Krónika

Magyar vagy román volt-e Hunyadi János és fia, Mátyás? Kolozsvári kerekasztal-beszélgetés történészekkel
Kitömték a hazai ketrecet: harmincat ütött a romániai U18-as női hokiválogatott
Székely Sport

Kitömték a hazai ketrecet: harmincat ütött a romániai U18-as női hokiválogatott
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 28., szerda

Ráhangolás a csíkszentmiklósi kolbászfesztiválra

Február 5-én éjfélig lehet szavazni online, illetve ily módon értékelni a Csíkszentmiklósi Ifjúsági Egyesület által meghirdetett rajzversenyre beküldött munkákat. Ez egyfajta ráhangolás a február 7-én esedékes ottani kolbászfesztiválra.

Ráhangolás a csíkszentmiklósi kolbászfesztiválra
Ráhangolás a csíkszentmiklósi kolbászfesztiválra
2026. január 28., szerda

Ráhangolás a csíkszentmiklósi kolbászfesztiválra
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Műanyagra cserélik a betonelválasztók egy részét Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál

Dolgoznak a betonelemekkel, ezért lezárták az 578-as európai út Csíkszentkirály felől Csíkszereda irányába vezető dupla sávját kedden reggel.

Műanyagra cserélik a betonelválasztók egy részét Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál
Műanyagra cserélik a betonelválasztók egy részét Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál
2026. január 27., kedd

Műanyagra cserélik a betonelválasztók egy részét Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál
2026. január 27., kedd

Szociális munkás technikus képzés indul Csíkszeredában

Szakképzést indít 2026 februárjától a Gyulafehérvári Caritas Csíkszeredában, amely a szociális ellátórendszerben dolgozni kívánók számára kínál gyakorlatorientált felkészülést.

Szociális munkás technikus képzés indul Csíkszeredában
Szociális munkás technikus képzés indul Csíkszeredában
2026. január 27., kedd

Szociális munkás technikus képzés indul Csíkszeredában
2026. január 27., kedd

Év végére készülhet el a csíkszeredai művészeti iskola tornaterme

Hosszabb-rövidebb kényszerszünetek és nem várt akadályok után idén várhatóan elkészülhet Csíkszeredában a Nagy István Művészeti Középiskola tornaterme. Ez abban az esetben lehetséges, ha minden a terveknek megfelelően halad, mert eddig nem így volt.

Év végére készülhet el a csíkszeredai művészeti iskola tornaterme
Év végére készülhet el a csíkszeredai művészeti iskola tornaterme
2026. január 27., kedd

Év végére készülhet el a csíkszeredai művészeti iskola tornaterme
Hirdetés
2026. január 26., hétfő

Tüntetést szerveznek szombatra Csíkszeredában is

Civil kezdeményezésre Csíkszeredában is tüntetést szerveznek szombat délre a Szabadság térre a magas adók ellen tiltakozva.

Tüntetést szerveznek szombatra Csíkszeredában is
Tüntetést szerveznek szombatra Csíkszeredában is
2026. január 26., hétfő

Tüntetést szerveznek szombatra Csíkszeredában is
2026. január 25., vasárnap

Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában

Senkire nem lehet rákényszeríteni a szociális ellátást, így évek óta az utcán él egy nő Csíkszereda központjában. A helyiek aggódnak érte.

Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában
Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában
2026. január 25., vasárnap

Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában
2026. január 24., szombat

Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket

Amióta Sepsiszentgyörgyön bejelentették a helyi adók csökkentését, Csíkszeredában is egyre erősebb az elvárás az önkormányzat intézkedésére. Korodi Attila polgármester közölte: ebben a kérdésben a pénzügyminisztérium válasza lesz sorsdöntő.

Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket
Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket
2026. január 24., szombat

Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket
Hirdetés
2026. január 23., péntek

Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együttműködve kiszállást szervez Csíkszenttamás községbe, ahol ingyenes lesz a honosítás, az anyasági és életkezdési támogatás ügyintézése.

Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást
Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást
2026. január 23., péntek

Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást
2026. január 22., csütörtök

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában

A Csíki Trans tájékoztatása szerint két járat esetében késés várható pénteken.

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
2026. január 22., csütörtök

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
2026. január 22., csütörtök

Emléktúrát szerveznek a hétvégén

Hetedik alkalommal szervezik meg a Madéfalvi Hargita Túrát, azaz a Siculicidium Emléktúrát a hétvégén. A háromnapos rendezvény Nedeczky Júlia hegymászó előadásával indul.

Emléktúrát szerveznek a hétvégén
Emléktúrát szerveznek a hétvégén
2026. január 22., csütörtök

Emléktúrát szerveznek a hétvégén
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!