Újabb tömeges leépítés, ezúttal a csíkszeredai textiliparban

A vállalat előzetes bejelentése szerint február 9–10. körül kénytelenek végrehajtani a tömeges leépítést. Képünk illusztráció

Közel százötven fős leépítésről tett előzetes bejelentést a Hargita megyei munkaerő-elhelyező ügynökségnél egy csíkszeredai textilipari cég. A tömeges elbocsátást már februárban kénytelenek végrehajtani.

Széchely István 2026. január 28., 21:072026. január 28., 21:07 2026. január 28., 21:312026. január 28., 21:31

Újabb megbízások, szerződések hiányában kénytelen elbocsátani 144 alkalmazottját egy csíkszeredai textilipari vállalat, erről tett előzetes bejelentést a cég a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökségnél. Van azonban remény arra, hogy csak átmenetileg veszítik el állásukat az érintett alkalmazottak. A vállalat előzetes bejelentése szerint február 9–10. körül kénytelenek végrehajtani a tömeges leépítést – tudtuk meg Jánó Edittől, a megyei munkaerő-elhelyező és szakképző ügynökség osztályvezetőjétől. Elmondta, a cég bejelentése szerint azért vált elkerülhetetlenné 144 alkalmazott elbocsátása, mert

nincsenek új szerződéseik, a meglévő megbízásaikat pedig február elejéig teljesítik.

A vállalatnál azonban abban bíznak, hogy hamarosan új megbízásokat kapnak, így a tömeges leépítés csak átmeneti lesz, és kisebb megszakítás után visszavehetik a dolgozókat. A textiliparban ebben az időszakban zajlik a tavaszi szezonváltás, ilyenkor gyakoriak a hasonló leállások, és az átmenti időszakra szóló tömeges leépítések is megsűrűsödnek ezekben a hónapokban. Hirdetés Jánó Edit ugyanakkor azt is elmondta, hogy várhatóan a bejelentettnél kevesebb alkalmazottat bocsát majd el a nehéz helyzetbe került könnyűipari vállalat. Az előzetes bejelentés elküldésekor ugyanis még nem tudják pontosan meghatározni, hogy mekkora leépítésre lesz szükség, ezért mindig nagyobb létszámmal terveznek, hogy ne ütközzenek törvényes akadályokba az elbocsátások végrehajtásakor.