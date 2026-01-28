Újabb tömeges leépítés, ezúttal a csíkszeredai textiliparban

A vállalat előzetes bejelentése szerint február 9–10. körül kénytelenek végrehajtani a tömeges leépítést. Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Közel százötven fős leépítésről tett előzetes bejelentést a Hargita megyei munkaerő-elhelyező ügynökségnél egy csíkszeredai textilipari cég. A tömeges elbocsátást már februárban kénytelenek végrehajtani.
2026. január 28., 21:312026. január 28., 21:31
Újabb megbízások, szerződések hiányában kénytelen elbocsátani 144 alkalmazottját egy csíkszeredai textilipari vállalat, erről tett előzetes bejelentést a cég a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökségnél. Van azonban remény arra, hogy csak átmenetileg veszítik el állásukat az érintett alkalmazottak.
A vállalat előzetes bejelentése szerint február 9–10. körül kénytelenek végrehajtani a tömeges leépítést – tudtuk meg Jánó Edittől, a megyei munkaerő-elhelyező és szakképző ügynökség osztályvezetőjétől. Elmondta, a cég bejelentése szerint azért vált elkerülhetetlenné 144 alkalmazott elbocsátása, mert
A vállalatnál azonban abban bíznak, hogy hamarosan új megbízásokat kapnak, így a tömeges leépítés csak átmeneti lesz, és kisebb megszakítás után visszavehetik a dolgozókat. A textiliparban ebben az időszakban zajlik a tavaszi szezonváltás, ilyenkor gyakoriak a hasonló leállások, és az átmenti időszakra szóló tömeges leépítések is megsűrűsödnek ezekben a hónapokban.
Jánó Edit ugyanakkor azt is elmondta, hogy várhatóan a bejelentettnél kevesebb alkalmazottat bocsát majd el a nehéz helyzetbe került könnyűipari vállalat. Az előzetes bejelentés elküldésekor ugyanis még nem tudják pontosan meghatározni, hogy mekkora leépítésre lesz szükség, ezért mindig nagyobb létszámmal terveznek, hogy ne ütközzenek törvényes akadályokba az elbocsátások végrehajtásakor.
– fogalmazott a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője.
Ezt igazolják az intézmény adatai is. Példaként elmondta, hogy 2025-ben összesen 892 alkalmazott tömeges elbocsátásáról tettek előzetes bejelentést az ügynökségnél a megyében működő vállalatok, ám végül a valóságban összesen csak 365 munkavállalónak bontották fel a munkaszerződését tömeges leépítések során.
Az elmúlt két évben gyakoribbá vált a tömeges leépítések száma Hargita megyében.
2024-ben több mint 400-an veszítették el így állásukat:
jelentős személyzetcsökkentés volt egy székelyudvarhelyi textilipari vállalatnál,
és elbocsátották egy bútoripari vállalat alkalmazottainak többségét is,
majd bezárt a csíkszeredai tejgyár.
A 2025-ös esztendő is rosszul kezdődött, ugyanis
januárban 61 fős leépítést jelentett be egy olyan székelyudvarhelyi textilipari cég, amelynél korábban nem volt szükség ilyen intézkedésre. A vállalkozás ugyan tavaszra újra alkalmazni tudta korábban elbocsátott dolgozóit, ám
időközben egy sokkal nagyobb, 233 fős tömeges leépítésről tett előzetes bejelentést egy másik, nagy múltú székelyudvarhelyi könnyűipari vállalat, amely azóta be is zárt.
