Két autó ütközött össze Kirulyfürdő közelében

Fotó: Hargita megyei rendőrség
Két személyautó ütközött össze szerdán délben a 13A országúton, Kirulyfürdő közelében. Két ember megsérült, kórházba vitték őket.
Két embert kórházba vittek a mentősök szerdán délben, miután két személyautó összeütközött a 13A jelzésű országúton, Kirulyfürdő közelében – közölte lapunkkal a Hargita megyei rendőrség sajtóirodája.
A helyszínre rendőri és mentőegységeket vezényeltek ki, utóbbiak még vizsgálják a többi utas állapotát. Az alkoholszonda mindkét gépkocsivezető esetében negatív eredményt mutatott.
Az érintett szakaszon félsávos útlezárásra kell számítani a helyszínelés és mentés idején.
