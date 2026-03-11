Rovatok
Két autó ütközött össze Kirulyfürdő közelében

Fotó: Hargita megyei rendőrség

Fotó: Hargita megyei rendőrség

Két személyautó ütközött össze szerdán délben a 13A országúton, Kirulyfürdő közelében. Két ember megsérült, kórházba vitték őket.

Székelyhon

2026. március 11., 13:082026. március 11., 13:08

Két embert kórházba vittek a mentősök szerdán délben, miután két személyautó összeütközött a 13A jelzésű országúton, Kirulyfürdő közelében – közölte lapunkkal a Hargita megyei rendőrség sajtóirodája.

A helyszínre rendőri és mentőegységeket vezényeltek ki, utóbbiak még vizsgálják a többi utas állapotát. Az alkoholszonda mindkét gépkocsivezető esetében negatív eredményt mutatott.

Fotó: Hargita megyei rendőrség

Fotó: Hargita megyei rendőrség

Az érintett szakaszon félsávos útlezárásra kell számítani a helyszínelés és mentés idején.

Csíkszék Udvarhelyszék Baleset Közlekedés
