Öt bani híján 9 lej egy liter gázolaj az egyik csíkszeredai kútnál

Nem hiába kérdeztük tegnap esti összeállításunkban , hogy vajon mit hoz a holnap. Hát ezt.

Öt bani híján a 9 lejt is eléri kedden reggel egy liter gázolaj ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. Az árak amúgy 8,62–8,95 lej között alakulnak, és tekintettel arra, hogy már Bogdan Ivan román energiaügyi miniszter sem optimista, ezek vélhetően még feljebb kúsznak. A standard benzin ára 8,19–8,43 lej között van a hargitai megyeközpontban.

Noha hasonlók az árak Székelyudvarhelyen, illetve Marosvásárhelyen is, 8,95 lejes gázolajat egyik városban sem találtunk az online ár-összehasonlító oldal szerint (csak néhány banival olcsóbbat).

Mint tegnap esti összeállításunkban közöltük, a környező európai országok sorra jelentették be intézkedéseiket hétfőn a közel-keleti konfliktusok miatt körvonalazódó energiapiaci válság okán – Románia e tekintetben még nem lépett. Noha „vannak tervek az asztalon”, egyelőre döntés nincs, a helyzet viszont egyre sürgetőbb.