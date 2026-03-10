Öt bani híján 9 lej egy liter gázolaj az egyik csíkszeredai kútnál

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Nem hiába kérdeztük tegnap esti összeállításunkban, hogy vajon mit hoz a holnap. Hát ezt.
2026. március 10., 08:572026. március 10., 08:57
Öt bani híján a 9 lejt is eléri kedden reggel egy liter gázolaj ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. Az árak amúgy 8,62–8,95 lej között alakulnak, és tekintettel arra, hogy már Bogdan Ivan román energiaügyi miniszter sem optimista, ezek vélhetően még feljebb kúsznak. A standard benzin ára 8,19–8,43 lej között van a hargitai megyeközpontban.
Noha hasonlók az árak Székelyudvarhelyen, illetve Marosvásárhelyen is, 8,95 lejes gázolajat egyik városban sem találtunk az online ár-összehasonlító oldal szerint (csak néhány banival olcsóbbat).
Mint tegnap esti összeállításunkban közöltük, a környező európai országok sorra jelentették be intézkedéseiket hétfőn a közel-keleti konfliktusok miatt körvonalazódó energiapiaci válság okán – Románia e tekintetben még nem lépett. Noha „vannak tervek az asztalon”, egyelőre döntés nincs, a helyzet viszont egyre sürgetőbb.
A közel-keleti konfliktusok miatt válságos irányba fordult energiapiaci helyzetre jelentik be válaszaikat a környező európai országok, de a polgárok is.
Egy embert kórházba kell szállítani, miután két autó összeütközött hétfőn délután Csíkszereda Gyergyószentmiklós felőli kijáratánál – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Az 1944–1989 között történt borzalmak áldozataira emlékezett március 9-én, Csíkszeredában a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége. A kommunizmus ideje alatt 279 római katolikus papot zártak be, közülük 28-an haltak meg a börtönben.
Először végeztek túliumlézeres eljárással urológiai műtétet a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban hétvégén egy németországi professzor iránymutatásával. A ThuLep lézergépet egyelőre kölcsönbe kapta a kórház, de tervezik, hogy vásárolnak egyet.
Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni.
Megérkezett az első gólya Csíkszentsimonba – jelentette be március 6-án a község polgármestere. A vándormadár érkezését sokan a tavasz egyik első biztos jelének tekintik, ezért a helyiek minden évben figyelemmel kísérik érkezésüket.
Új, hasznos funkcióval bővült a Csíki Trans honlapja. A Megállók menüpontban mostantól egyetlen kattintással megtekinthető, hogy az adott buszmegállóban mely járatok közlekednek, valamint az is, mikor érkezik a következő autóbusz.
A Sapientiának be kell kerülnie Románia legjobb egyetemei közé, ebben pedig számíthat a magyar kormány támogatására a felsőoktatási intézmény – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Csíkszeredában.
Öt újabb fogorvos vállalt ügyeletet a megyei kórház sürgősségi osztályának keretében működő sürgősségi fogászati rendelőben Csíkszeredában, így mostmár minden nap reggeltől estig működik a sürgősségi fogászati ügyelet – adta hírül az intézmény.
Sok olyan polgármesteri hivatal van, ahol minimális személyzettel dolgoznak, ezért a kormány által elrendelt további létszámcsökkentés nemcsak az alkalmazottak munkáját nehezíti meg, hanem a lakosság számára az ügyintézést is – mondják az érintettek.
Folytatódik az Aktív Kikapcsoló programsorozat a csíkszeredai Csalogány Gyerekfoglalkoztató szervezésében: ezúttal a bútorfestés világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők egy hangulatos, alkotásra ösztönző workshop keretében.
