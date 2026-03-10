Rovatok
Öt bani híján 9 lej egy liter gázolaj az egyik csíkszeredai kútnál

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Nem hiába kérdeztük tegnap esti összeállításunkban, hogy vajon mit hoz a holnap. Hát ezt.

Székelyhon

2026. március 10., 08:57

2026. március 10., 09:082026. március 10., 09:08

Öt bani híján a 9 lejt is eléri kedden reggel egy liter gázolaj ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. Az árak amúgy 8,62–8,95 lej között alakulnak, és tekintettel arra, hogy már Bogdan Ivan román energiaügyi miniszter sem optimista, ezek vélhetően még feljebb kúsznak. A standard benzin ára 8,19–8,43 lej között van a hargitai megyeközpontban.

Noha hasonlók az árak Székelyudvarhelyen, illetve Marosvásárhelyen is, 8,95 lejes gázolajat egyik városban sem találtunk az online ár-összehasonlító oldal szerint (csak néhány banival olcsóbbat).

Mint tegnap esti összeállításunkban közöltük, a környező európai országok sorra jelentették be intézkedéseiket hétfőn a közel-keleti konfliktusok miatt körvonalazódó energiapiaci válság okán – Románia e tekintetben még nem lépett. Noha „vannak tervek az asztalon”, egyelőre döntés nincs, a helyzet viszont egyre sürgetőbb.

korábban írtuk

Alakul a káosz az üzemanyag körül: exporttilalom, pániktankolás, árstop
Alakul a káosz az üzemanyag körül: exporttilalom, pániktankolás, árstop

A közel-keleti konfliktusok miatt válságos irányba fordult energiapiaci helyzetre jelentik be válaszaikat a környező európai országok, de a polgárok is.

Csíkszék Udvarhelyszék Belföld Közlekedés Gazdaság
2026. március 09., hétfő

Két autó ütközött Csíkszereda kijáratánál

Egy embert kórházba kell szállítani, miután két autó összeütközött hétfőn délután Csíkszereda Gyergyószentmiklós felőli kijáratánál – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

2026. március 09., hétfő

2026. március 09., hétfő

Egy korszak, amelyben 279 római katolikus papot zártak börtönbe

Az 1944–1989 között történt borzalmak áldozataira emlékezett március 9-én, Csíkszeredában a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége. A kommunizmus ideje alatt 279 római katolikus papot zártak be, közülük 28-an haltak meg a börtönben.

2026. március 09., hétfő

2026. március 09., hétfő

Műtétpremier a csíkszeredai kórházban

Először végeztek túliumlézeres eljárással urológiai műtétet a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban hétvégén egy németországi professzor iránymutatásával. A ThuLep lézergépet egyelőre kölcsönbe kapta a kórház, de tervezik, hogy vásárolnak egyet.

2026. március 09., hétfő

2026. március 07., szombat

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó

Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni.

2026. március 07., szombat

2026. március 06., péntek

Megérkezett az első gólya Csíkszentsimonba

Megérkezett az első gólya Csíkszentsimonba – jelentette be március 6-án a község polgármestere. A vándormadár érkezését sokan a tavasz egyik első biztos jelének tekintik, ezért a helyiek minden évben figyelemmel kísérik érkezésüket.

2026. március 06., péntek

2026. március 06., péntek

Új funkció a Csíki Trans honlapján: egy kattintással láthatók a buszok érkezési idejei

Új, hasznos funkcióval bővült a Csíki Trans honlapja. A Megállók menüpontban mostantól egyetlen kattintással megtekinthető, hogy az adott buszmegállóban mely járatok közlekednek, valamint az is, mikor érkezik a következő autóbusz.

2026. március 06., péntek

2026. március 05., csütörtök

Új szakok és infrastrukturális fejlesztések: a Sapientia jövőjéről beszélt Hankó Balázs Csíkszeredában

A Sapientiának be kell kerülnie Románia legjobb egyetemei közé, ebben pedig számíthat a magyar kormány támogatására a felsőoktatási intézmény – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Csíkszeredában.

2026. március 05., csütörtök

2026. március 05., csütörtök

Reggeltől estig, sőt éjszakánként is lesz sürgősségi fogászati ügyelet Csíkszeredában

Öt újabb fogorvos vállalt ügyeletet a megyei kórház sürgősségi osztályának keretében működő sürgősségi fogászati rendelőben Csíkszeredában, így mostmár minden nap reggeltől estig működik a sürgősségi fogászati ügyelet – adta hírül az intézmény.

2026. március 05., csütörtök

2026. március 05., csütörtök

A hivatali leépítések a lakossági ügyintézést fogják késleltetni

Sok olyan polgármesteri hivatal van, ahol minimális személyzettel dolgoznak, ezért a kormány által elrendelt további létszámcsökkentés nemcsak az alkalmazottak munkáját nehezíti meg, hanem a lakosság számára az ügyintézést is – mondják az érintettek.

2026. március 05., csütörtök

2026. március 04., szerda

Bútorfestő workshop Csíkszeredában

Folytatódik az Aktív Kikapcsoló programsorozat a csíkszeredai Csalogány Gyerekfoglalkoztató szervezésében: ezúttal a bútorfestés világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők egy hangulatos, alkotásra ösztönző workshop keretében.

2026. március 04., szerda

