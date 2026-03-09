Alakul a káosz az üzemanyag körül: exporttilalom, pániktankolás, árstop

8 lej 60 bani fölött van már most a gázolaj litere Székelyföldön, egyeseknek még így is megéri többet tankolni. Tartanak attól, hogy mi jön
Fotó: Haáz Vince
A közel-keleti konfliktusok miatt válságos irányba fordult energiapiaci helyzetre jelentik be válaszaikat a környező európai országok, de a polgárok is.
2026. március 09., 20:142026. március 09., 20:14
2026. március 09., 20:152026. március 09., 20:15
Romániában több forgatókönyvet is „asztalon tartanak” annak érdekében, hogy ne érje el a 10 lejt az üzemanyag literenkénti ára. Ezek között szerepel
a benzin és a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentése,
bizonyos szakmai csoportok, különösen a fuvarozók és a mezőgazdasági termelők pénzügyi támogatása,
vagy az olajellátási források diverzifikálása, magyarán a közel-keleti importtól való függőség csökkentése.
Az elsőről Bogdan Ivan energiaügyi miniszter már vasárnap nyilatkozott, hozzátéve, hogy nem nagyon lehet tétlenkedni, sürget az idő, hiszen nem valószínű, hogy hamar rendeződik a helyzet a Közel-Keleten.
Öt forgatókönyv van az asztalon annak érdekében, hogy ne jusson el az üzemanyag ára literenként 10 lejig Romániában, miután a világpiacon negyven éve nem látott heti növekedést jegyeztek fel az olajáraknál.
Ez időben azt jelenti, hogy akár már a héten vagy a jövő hét elején megszülethet a döntés, a közel-keleti konfliktus alakulásától és a nemzetközi piacok olajárának dinamikájától függően.
A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezet be a kormány, az intézkedés éjféltől lép életbe – jelentette be Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke hétfőn a Facebookon. Az MTI által szemlézett bejegyzés szerint a benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint literenként, e fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak.
„Az állami tartalékkészleteket felszabadítjuk, és ezzel biztosítjuk az ellátást” – mondta a miniszterelnök.
„A magánszemélyek mellett kiterjesztjük a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. A védett ár ma (hétfőn – szerk. meg.) éjfélkor életbe lép” – mondta a kormányfő. Orbán Viktor a döntést azzal indokolta, hogy a háború és az ukrán olajblokád következtében Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás.
A magyar autókra vonatkozó korlátozást többek között azért is kellett bevezetni, mert például a Románia nyugati részén élők közül már most sokan inkább Magyarországon vásárolnak üzemanyagot.
Egy sofőr Csengerben, Szatmárnémetitől húsz kilométerre, jelentősen alacsonyabb áron talált benzint és dízel üzemanyagot, mint Romániában. „Most 7 lej. De még mindig nem 8,60 lej vagy 8,70 lej, úgyhogy szerintem jó ár. 150 lejt spórolok egy teli tank gázolajjal, ami bárkinek jó pénz!
– idézi a sofőrt egy román kereskedelmi csatorna nyomán a Krónika.
Ideiglenesen megtiltotta a kőolaj- és üzemanyagexportot a szerb kormány hétfői rendkívüli ülésén. A kabinet tájékoztatása szerint
akkor újra értékelik a piaci helyzetet – írja az MTI.
A tilalom célja a belföldi piac védelme, hogy ne alakuljon ki hiány, és ne emelkedjenek az árak. Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter közölte, a lépésre az Iránban zajló háború, és az emiatt a globális piacon kialakult zavarok miatt volt szükség.
Hosszú sorok alakultak ki hétfőn a montenegrói benzinkutaknál, miután a Montenegrói Olajvállalatok Szövetsége (UNKCG) figyelmeztetett: komoly kockázata van az üzemanyag-ellátás megszakadásának az országban – jelentette a Vijesti.me hírportál.
A szakmai szervezet közlése szerint a közel-keleti válság kezdete óta a nyersolaj, különösen
Az UNKCG szerint a problémát az a hatályos kormányrendelet okozza, amely kéthetente határozza meg a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárakat az országban, és nem követi kellő gyorsasággal a nemzetközi piaci változásokat. A szövetség közleménye szerint ilyen körülmények között a beszerzési és az eladási ár közötti különbség gyorsan nő, ami elkerülhetetlenül komoly pénzügyi veszteségeket okoz a vállalatoknak és zavarokat idézhet elő az ellátási láncokban.
A montenegrói energiaügyi és bányászati minisztérium ugyanakkor tagadta az üzemanyaghiányról szóló híreket. A tárca közlése szerint az ország benzinkútjainak többsége továbbra is zavartalanul működik, és a rendelkezésre álló üzemanyagkészletek elegendők a piac folyamatos ellátásához.
Horvátországban is döntöttek az üzemanyagárak korlátozásáról. A hétfői rendkívüli kormányülésen hozott határozat szerint az eurodízel literenkénti ára nem lehet magasabb 1,55 eurónál, a standard benziné pedig 1,50 eurónál.
