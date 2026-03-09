Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Alakul a káosz az üzemanyag körül: exporttilalom, pániktankolás, árstop

8 lej 60 bani fölött van már most a gázolaj litere Székelyföldön, egyeseknek még így is megéri többet tankolni. Tartanak attól, hogy mi jön • Fotó: Haáz Vince

8 lej 60 bani fölött van már most a gázolaj litere Székelyföldön, egyeseknek még így is megéri többet tankolni. Tartanak attól, hogy mi jön

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A közel-keleti konfliktusok miatt válságos irányba fordult energiapiaci helyzetre jelentik be válaszaikat a környező európai országok, de a polgárok is.

Székelyhon

2026. március 09., 20:142026. március 09., 20:14

2026. március 09., 20:152026. március 09., 20:15

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Romániában több forgatókönyvet is „asztalon tartanak” annak érdekében, hogy ne érje el a 10 lejt az üzemanyag literenkénti ára. Ezek között szerepel

  • a benzin és a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentése,

  • bizonyos szakmai csoportok, különösen a fuvarozók és a mezőgazdasági termelők pénzügyi támogatása,

  • vagy az olajellátási források diverzifikálása, magyarán a közel-keleti importtól való függőség csökkentése.

Az elsőről Bogdan Ivan energiaügyi miniszter már vasárnap nyilatkozott, hozzátéve, hogy nem nagyon lehet tétlenkedni, sürget az idő, hiszen nem valószínű, hogy hamar rendeződik a helyzet a Közel-Keleten.

korábban írtuk

Kilőttek az olajárak hétfő reggelre, öt terv van a román asztalon, hogy ne érjük el literenként a 10 lejt
Kilőttek az olajárak hétfő reggelre, öt terv van a román asztalon, hogy ne érjük el literenként a 10 lejt

Öt forgatókönyv van az asztalon annak érdekében, hogy ne jusson el az üzemanyag ára literenként 10 lejig Romániában, miután a világpiacon negyven éve nem látott heti növekedést jegyeztek fel az olajáraknál.

Ez időben azt jelenti, hogy akár már a héten vagy a jövő hét elején megszülethet a döntés, a közel-keleti konfliktus alakulásától és a nemzetközi piacok olajárának dinamikájától függően.

Védett ár Magyarországon

A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezet be a kormány, az intézkedés éjféltől lép életbe – jelentette be Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke hétfőn a Facebookon. Az MTI által szemlézett bejegyzés szerint a benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint literenként, e fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak.

„Az állami tartalékkészleteket felszabadítjuk, és ezzel biztosítjuk az ellátást” – mondta a miniszterelnök.

A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik.

„A magánszemélyek mellett kiterjesztjük a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. A védett ár ma (hétfőn – szerk. meg.) éjfélkor életbe lép” – mondta a kormányfő. Orbán Viktor a döntést azzal indokolta, hogy a háború és az ukrán olajblokád következtében Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás.

Vége az átjárásnak?

A magyar autókra vonatkozó korlátozást többek között azért is kellett bevezetni, mert például a Románia nyugati részén élők közül már most sokan inkább Magyarországon vásárolnak üzemanyagot.

Hirdetés

Egy sofőr Csengerben, Szatmárnémetitől húsz kilométerre, jelentősen alacsonyabb áron talált benzint és dízel üzemanyagot, mint Romániában. „Most 7 lej. De még mindig nem 8,60 lej vagy 8,70 lej, úgyhogy szerintem jó ár. 150 lejt spórolok egy teli tank gázolajjal, ami bárkinek jó pénz!

Idézet
Gyakran jövünk ide tankolni”

– idézi a sofőrt egy román kereskedelmi csatorna nyomán a Krónika.

Üzemanyagexport-tilalom Szerbiában

Ideiglenesen megtiltotta a kőolaj- és üzemanyagexportot a szerb kormány hétfői rendkívüli ülésén. A kabinet tájékoztatása szerint

a dízel, a benzin és nyersolaj kivitelét március 19-ig tiltotta meg,

akkor újra értékelik a piaci helyzetet – írja az MTI.

A tilalom célja a belföldi piac védelme, hogy ne alakuljon ki hiány, és ne emelkedjenek az árak. Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter közölte, a lépésre az Iránban zajló háború, és az emiatt a globális piacon kialakult zavarok miatt volt szükség.

Roham a montenegrói benzinkutaknál

Hosszú sorok alakultak ki hétfőn a montenegrói benzinkutaknál, miután a Montenegrói Olajvállalatok Szövetsége (UNKCG) figyelmeztetett: komoly kockázata van az üzemanyag-ellátás megszakadásának az országban – jelentette a Vijesti.me hírportál.

A szakmai szervezet közlése szerint a közel-keleti válság kezdete óta a nyersolaj, különösen

az euródízel beszerzési ára mintegy 30 százalékkal magasabb annál az árnál, amennyiért Montenegróban értékesítik az üzemanyagot.

Az UNKCG szerint a problémát az a hatályos kormányrendelet okozza, amely kéthetente határozza meg a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárakat az országban, és nem követi kellő gyorsasággal a nemzetközi piaci változásokat. A szövetség közleménye szerint ilyen körülmények között a beszerzési és az eladási ár közötti különbség gyorsan nő, ami elkerülhetetlenül komoly pénzügyi veszteségeket okoz a vállalatoknak és zavarokat idézhet elő az ellátási láncokban.

A montenegrói energiaügyi és bányászati minisztérium ugyanakkor tagadta az üzemanyaghiányról szóló híreket. A tárca közlése szerint az ország benzinkútjainak többsége továbbra is zavartalanul működik, és a rendelkezésre álló üzemanyagkészletek elegendők a piac folyamatos ellátásához.

Árstop a horvátoknál

Horvátországban is döntöttek az üzemanyagárak korlátozásáról. A hétfői rendkívüli kormányülésen hozott határozat szerint az eurodízel literenkénti ára nem lehet magasabb 1,55 eurónál, a standard benziné pedig 1,50 eurónál.

Külföld Belföld Közlekedés Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 09., hétfő

Elhúzódik a bérpótlék-csökkentés miatt indított per

Még várniuk kell a bírósági ítéletre azoknak az egészségügyben dolgozóknak, akiknek a nevében perel a szakszervezet a kormány által múlt évben elrendelt bérpótlékcsökkentés miatt.

Elhúzódik a bérpótlék-csökkentés miatt indított per
Elhúzódik a bérpótlék-csökkentés miatt indított per
2026. március 09., hétfő

Elhúzódik a bérpótlék-csökkentés miatt indított per
Hirdetés
2026. március 09., hétfő

Már kétezer román állampolgárt menekítettek haza az Öböl menti országokból

Andrei Țărnea külügyminisztériumi szóvivő szerint eddig mintegy 2000 román állampolgár tért haza az Öböl menti országokból az evakuáló, repatriáló, illetve a román hatóságok támogatásával megszervezett kereskedelmi járatokkal.

Már kétezer román állampolgárt menekítettek haza az Öböl menti országokból
Már kétezer román állampolgárt menekítettek haza az Öböl menti országokból
2026. március 09., hétfő

Már kétezer román állampolgárt menekítettek haza az Öböl menti országokból
2026. március 09., hétfő

Ellenőrzések a Hargita megyei utakon: gyorshajtók és ittas sofőrök kerültek rendőrkézre

Sűrű hétvégéjük volt a Hargita megyei közlekedésrendészet munkatársainak: átfogó ellenőrzések zajlottak a megye területén, melyek alkalmával több mint 90 bírságot szabtak ki a sofőrökre. A büntetések összértéke meghaladja az 52 ezer lejt.

Ellenőrzések a Hargita megyei utakon: gyorshajtók és ittas sofőrök kerültek rendőrkézre
Ellenőrzések a Hargita megyei utakon: gyorshajtók és ittas sofőrök kerültek rendőrkézre
2026. március 09., hétfő

Ellenőrzések a Hargita megyei utakon: gyorshajtók és ittas sofőrök kerültek rendőrkézre
2026. március 09., hétfő

Egyvalamire egyáltalán ne számítsunk ezen a héten – kijött a friss kéthetes időjárás-előrejelzés

Közzétette a következő két hétre, a március 9–23. közötti időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat. A tavaszias melegre nem lehet panaszunk, a porra viszont igen, ugyanis csapadék szinte egyáltalán nem valószínű.

Egyvalamire egyáltalán ne számítsunk ezen a héten – kijött a friss kéthetes időjárás-előrejelzés
Egyvalamire egyáltalán ne számítsunk ezen a héten – kijött a friss kéthetes időjárás-előrejelzés
2026. március 09., hétfő

Egyvalamire egyáltalán ne számítsunk ezen a héten – kijött a friss kéthetes időjárás-előrejelzés
Hirdetés
2026. március 09., hétfő

Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál

Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumában írták alá hétfő délben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektjét. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni.

Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál
Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál
2026. március 09., hétfő

Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál
2026. március 09., hétfő

Ezer lejes kenőpénzért tekintett volna el a rendőr a bírságtól, de minden kiderült

Vád alá helyeztek egy rendőrt, mert kenőpénzt fogadott el egy szabályt sértő sofőrtől, akinek az elsőbbségadás elmulasztása miatt a jogosítványát is fel kellett függeszteni.

Ezer lejes kenőpénzért tekintett volna el a rendőr a bírságtól, de minden kiderült
Ezer lejes kenőpénzért tekintett volna el a rendőr a bírságtól, de minden kiderült
2026. március 09., hétfő

Ezer lejes kenőpénzért tekintett volna el a rendőr a bírságtól, de minden kiderült
2026. március 09., hétfő

Kilőttek az olajárak hétfő reggelre, öt terv van a román asztalon, hogy ne érjük el literenként a 10 lejt

Öt forgatókönyv van az asztalon annak érdekében, hogy ne jusson el az üzemanyag ára literenként 10 lejig Romániában, miután a világpiacon negyven éve nem látott heti növekedést jegyeztek fel az olajáraknál.

Kilőttek az olajárak hétfő reggelre, öt terv van a román asztalon, hogy ne érjük el literenként a 10 lejt
Kilőttek az olajárak hétfő reggelre, öt terv van a román asztalon, hogy ne érjük el literenként a 10 lejt
2026. március 09., hétfő

Kilőttek az olajárak hétfő reggelre, öt terv van a román asztalon, hogy ne érjük el literenként a 10 lejt
Hirdetés
2026. március 09., hétfő

Sokan már lefeküdni készültek vasárnap este, amikor rengett a föld

A Richter-skála szerinti 3,3-as erősségű földrengés volt vasárnap este tíz óra előtt hét perccel.

Sokan már lefeküdni készültek vasárnap este, amikor rengett a föld
Sokan már lefeküdni készültek vasárnap este, amikor rengett a föld
2026. március 09., hétfő

Sokan már lefeküdni készültek vasárnap este, amikor rengett a föld
2026. március 08., vasárnap

Ittas autóvezetők nem akadtak fenn a rostán, gyorshajtók annál inkább

Ittas gépkocsivezetőket nem azonosítottak, de gyorshajtót annál többet vasárnap délután a Maros megyei rendőrök, akik közúti razziát tartottak.

Ittas autóvezetők nem akadtak fenn a rostán, gyorshajtók annál inkább
Ittas autóvezetők nem akadtak fenn a rostán, gyorshajtók annál inkább
2026. március 08., vasárnap

Ittas autóvezetők nem akadtak fenn a rostán, gyorshajtók annál inkább
2026. március 08., vasárnap

Negyvennyolc méteres szállítmány halad át Maros megyén

Rendőri kísérettel Ákosfalváról indul és Kolozs megye fele halad vasárnap este egy rendkívüli szállítmány, amelyre felhívják a gépkocsivezetők figyelmét.

Negyvennyolc méteres szállítmány halad át Maros megyén
Negyvennyolc méteres szállítmány halad át Maros megyén
2026. március 08., vasárnap

Negyvennyolc méteres szállítmány halad át Maros megyén
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!