Kilőttek az olajárak hétfő reggelre, öt terv van a román asztalon, hogy ne érjük el literenként a 10 lejt

Öt forgatókönyv van az asztalon annak érdekében, hogy ne jusson el az üzemanyag ára literenként 10 lejig Romániában, miután a világpiacon negyven éve nem látott heti növekedést jegyeztek fel az olajáraknál.

A Brent olaj hordónkénti ára hétfő reggel 110 dollár fölé emelkedett, miután már a múlt héten is folyamatosan nőtt, annak következtében, hogy a befektetők attól tartanak: a közel-keleti háború elhúzódása súlyosan megzavarhatja az energiapiacokat, és hatással lehet a világgazdaság növekedésére – írja az Agerpres hírügynökség a DPA és a Reuters hírügynökségek jelentéseire hivatkozva. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) kőolaj ára is átlépte a 100 dollár/hordó küszöböt, amelyet utoljára 2022-ben jegyeztek. „Az államnak öt forgatókönyve van az asztalon, attól függően, hogy ezek a fejlemények hogyan folytatódnak. Bemutattam ezeket a pénzügyminiszternek, illetve a miniszterelnökkel is megbeszéltem, hogy

a helyzet alakulásától függően be fogunk avatkozni”

– nyilatkozta az Antena 3 hírtévének Bogdan Ivan energiaügyi miniszter, aki szerin a kőolaj hordónkénti ára a legnagyobb heti növekedést mutatja az 1980-as évek közepe óta, amióta adatokat gyűjtenek ezen a piacon. „Nyilvánvaló, hogy ez a trend folytatódni fog. Úgy tűnik, hogy egyelőre nem szűnnek meg a katonai összecsapások a Közel-Keleten, ami azt jelenti, valószínűleg be kell majd avatkoznunk az üzemanyagpiacon. Vannak erre mechanizmusaink” – jelentette ki az energiaügyi miniszter. Hirdetés A tárcavezető szerint a kormánynak mihamarabb – akár már ezen a héten – döntést kell hoznia, hogy megakadályozza az üzemanyagárak 10 lej/literre való emelkedését. Megoldás lehet például – folytatta a miniszter –, hogy az állam „korlátozott ideig, amíg a közel-keleti konfliktus véget nem ér és a helyzet normalizálódik”

csökkenti a jövedéki adókat és illetékeket, amelyek jelenleg az üzemanyag végső árának csaknem 70 százalékát teszik ki.