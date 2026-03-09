Kilőttek az olajárak hétfő reggelre, öt terv van a román asztalon, hogy ne érjük el literenként a 10 lejt

Fotó: Haáz Vince
Öt forgatókönyv van az asztalon annak érdekében, hogy ne jusson el az üzemanyag ára literenként 10 lejig Romániában, miután a világpiacon negyven éve nem látott heti növekedést jegyeztek fel az olajáraknál.
2026. március 09., 10:522026. március 09., 10:52
A Brent olaj hordónkénti ára hétfő reggel 110 dollár fölé emelkedett, miután már a múlt héten is folyamatosan nőtt, annak következtében, hogy a befektetők attól tartanak: a közel-keleti háború elhúzódása súlyosan megzavarhatja az energiapiacokat, és hatással lehet a világgazdaság növekedésére – írja az Agerpres hírügynökség a DPA és a Reuters hírügynökségek jelentéseire hivatkozva.
Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) kőolaj ára is átlépte a 100 dollár/hordó küszöböt, amelyet utoljára 2022-ben jegyeztek.
„Az államnak öt forgatókönyve van az asztalon, attól függően, hogy ezek a fejlemények hogyan folytatódnak. Bemutattam ezeket a pénzügyminiszternek, illetve a miniszterelnökkel is megbeszéltem, hogy
– nyilatkozta az Antena 3 hírtévének Bogdan Ivan energiaügyi miniszter, aki szerin a kőolaj hordónkénti ára a legnagyobb heti növekedést mutatja az 1980-as évek közepe óta, amióta adatokat gyűjtenek ezen a piacon.
„Nyilvánvaló, hogy ez a trend folytatódni fog. Úgy tűnik, hogy egyelőre nem szűnnek meg a katonai összecsapások a Közel-Keleten, ami azt jelenti, valószínűleg be kell majd avatkoznunk az üzemanyagpiacon. Vannak erre mechanizmusaink” – jelentette ki az energiaügyi miniszter.
A tárcavezető szerint a kormánynak mihamarabb – akár már ezen a héten – döntést kell hoznia, hogy megakadályozza az üzemanyagárak 10 lej/literre való emelkedését. Megoldás lehet például – folytatta a miniszter –, hogy az állam „korlátozott ideig, amíg a közel-keleti konfliktus véget nem ér és a helyzet normalizálódik”
Bogdan Ivan azonban rámutatott, hogy a most véget ért héten nálunk még viszonylag mérsékelten emelkedtek az üzemanyagárak, más európai országokhoz képest. Állítása szerint Németországban – hazai valutára átszámolva – egy lejjel, Olaszországban 1 lej 50 banival, míg Spanyolországból 46 banival emelkedtek az árak.
Donald Trump szerint a iráni konfliktus lezárultával a kőolaj világpiaci ára gyorsan visszaesik majd – erről közösségi internetoldalán írt az amerikai elnök vasárnap.
„A rövid távú olajár – amely gyorsan zuhan majd, amint az iráni nukleáris fenyegetés megsemmisítése lezárul – egy nagyon kicsi ár, amelyet az Amerikai Egyesült Államoknak és a világnak a biztonságért és a békéért kell fizetnie” – idéz az MTI az amerikai elnök bejegyzéséből.
A magas olajárak átmeneti jellegét ígérte Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere is egy interjúban. A miniszter a CNN hírtelevíziónak vasárnap arról beszélt, hogy az üzemanyagok ára hamarosan visszatér majd az iráni konfliktus kitörése előtti szintre. Azt is hangsúlyozta, nincsenek olyan tervek, hogy az amerikai katonai műveleteket kiterjesszék az iráni olaj-, gáz- vagy energiaipar létesítményeire.
A Richter-skála szerinti 3,3-as erősségű földrengés volt vasárnap este tíz óra előtt hét perccel.
Ittas gépkocsivezetőket nem azonosítottak, de gyorshajtót annál többet vasárnap délután a Maros megyei rendőrök, akik közúti razziát tartottak.
Rendőri kísérettel Ákosfalváról indul és Kolozs megye fele halad vasárnap este egy rendkívüli szállítmány, amelyre felhívják a gépkocsivezetők figyelmét.
A csíkszentmártoni református közösség önerőből felújította a gyülekezet parókiáját és imaházát és vasárnap hálaadó istentiszteleten ünnepelték meg mindezt.
A közel-keleti konfliktus miatt Katarban rekedt román állampolgárokat szállító repülőgép érkezik vasárnap Bukarestbe. A repatriáló járat a szaúd-arábiai Rijádból szállt fel, 183 román állampolgárral a fedélzetén.
A nemzetközi nőnap alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a nőket Nicușor Dan államfő.
Vasárnap 17 óráig Hargita megyében, a 15-ös országúton fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.
Tizenhét személy kellett elhagyja az otthonát vasárnap délután amikor Dicsőszentmártonban egy tömbházlakásban tűz ütött ki. A lakás tulajdonosát égési sérülésekkel szállították kórházba.
A nyárádszeredai tűzoltók siettek segíteni vasárnap kora délután Iszlóba, ahol egy családi ház gyúlt meg.
Az országos cégbíróság (ONRC) vasárnap közzétett adatai szerint idén januárban 5403 cég szűnt meg Romániában, 47,22 százalékkal több, mint 2025 első hónapjában (3670).
