Kilőttek az olajárak hétfő reggelre, öt terv van a román asztalon, hogy ne érjük el literenként a 10 lejt

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Öt forgatókönyv van az asztalon annak érdekében, hogy ne jusson el az üzemanyag ára literenként 10 lejig Romániában, miután a világpiacon negyven éve nem látott heti növekedést jegyeztek fel az olajáraknál.

Székelyhon

2026. március 09., 10:522026. március 09., 10:52

2026. március 09., 11:032026. március 09., 11:03

A Brent olaj hordónkénti ára hétfő reggel 110 dollár fölé emelkedett, miután már a múlt héten is folyamatosan nőtt, annak következtében, hogy a befektetők attól tartanak: a közel-keleti háború elhúzódása súlyosan megzavarhatja az energiapiacokat, és hatással lehet a világgazdaság növekedésére – írja az Agerpres hírügynökség a DPA és a Reuters hírügynökségek jelentéseire hivatkozva.

Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) kőolaj ára is átlépte a 100 dollár/hordó küszöböt, amelyet utoljára 2022-ben jegyeztek.

„Az államnak öt forgatókönyve van az asztalon, attól függően, hogy ezek a fejlemények hogyan folytatódnak. Bemutattam ezeket a pénzügyminiszternek, illetve a miniszterelnökkel is megbeszéltem, hogy

a helyzet alakulásától függően be fogunk avatkozni”

– nyilatkozta az Antena 3 hírtévének Bogdan Ivan energiaügyi miniszter, aki szerin a kőolaj hordónkénti ára a legnagyobb heti növekedést mutatja az 1980-as évek közepe óta, amióta adatokat gyűjtenek ezen a piacon.

„Nyilvánvaló, hogy ez a trend folytatódni fog. Úgy tűnik, hogy egyelőre nem szűnnek meg a katonai összecsapások a Közel-Keleten, ami azt jelenti, valószínűleg be kell majd avatkoznunk az üzemanyagpiacon. Vannak erre mechanizmusaink” – jelentette ki az energiaügyi miniszter.

A tárcavezető szerint a kormánynak mihamarabb – akár már ezen a héten – döntést kell hoznia, hogy megakadályozza az üzemanyagárak 10 lej/literre való emelkedését. Megoldás lehet például – folytatta a miniszter –, hogy az állam „korlátozott ideig, amíg a közel-keleti konfliktus véget nem ér és a helyzet normalizálódik”

csökkenti a jövedéki adókat és illetékeket, amelyek jelenleg az üzemanyag végső árának csaknem 70 százalékát teszik ki.

Bogdan Ivan azonban rámutatott, hogy a most véget ért héten nálunk még viszonylag mérsékelten emelkedtek az üzemanyagárak, más európai országokhoz képest. Állítása szerint Németországban – hazai valutára átszámolva – egy lejjel, Olaszországban 1 lej 50 banival, míg Spanyolországból 46 banival emelkedtek az árak.

Donald Trump: a konfliktus lezárultával a kőolajár gyorsan visszaesik

Donald Trump szerint a iráni konfliktus lezárultával a kőolaj világpiaci ára gyorsan visszaesik majd – erről közösségi internetoldalán írt az amerikai elnök vasárnap.

„A rövid távú olajár – amely gyorsan zuhan majd, amint az iráni nukleáris fenyegetés megsemmisítése lezárul – egy nagyon kicsi ár, amelyet az Amerikai Egyesült Államoknak és a világnak a biztonságért és a békéért kell fizetnie” – idéz az MTI az amerikai elnök bejegyzéséből.

A magas olajárak átmeneti jellegét ígérte Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere is egy interjúban. A miniszter a CNN hírtelevíziónak vasárnap arról beszélt, hogy az üzemanyagok ára hamarosan visszatér majd az iráni konfliktus kitörése előtti szintre. Azt is hangsúlyozta, nincsenek olyan tervek, hogy az amerikai katonai műveleteket kiterjesszék az iráni olaj-, gáz- vagy energiaipar létesítményeire.

