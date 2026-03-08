Családi otthonban csaptak fel a lángok vasárnap

A hivatásosokat az önkéntesek is segítették. Képünk illusztráció

A nyárádszeredai tűzoltók siettek segíteni vasárnap kora délután Iszlóba, ahol egy családi ház gyúlt meg.

Székelyhon 2026. március 08., 14:012026. március 08., 14:01 2026. március 08., 14:032026. március 08., 14:03

A Székelyhodos községhez tartozó Iszlóba riasztották a tűzoltókat vasárnap kora délután. Mint a megyei tűzoltóság sajtóirodája beszámolt a nyárádszeredaiak szálltak oda ki és segítették őket a csíkfalvi önkéntes tűzoltók. Mentőautókat is a helyszínre rendeltek.

A tűzoltók kiérkezésekor a Fő utcán levő otthon lángolt, a tűz mintegy 70 négyzetméteren pusztított.