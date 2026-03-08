Családi otthonban csaptak fel a lángok vasárnap

A hivatásosokat az önkéntesek is segítették. Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
A nyárádszeredai tűzoltók siettek segíteni vasárnap kora délután Iszlóba, ahol egy családi ház gyúlt meg.
2026. március 08., 14:012026. március 08., 14:01
A Székelyhodos községhez tartozó Iszlóba riasztották a tűzoltókat vasárnap kora délután. Mint a megyei tűzoltóság sajtóirodája beszámolt a nyárádszeredaiak szálltak oda ki és segítették őket a csíkfalvi önkéntes tűzoltók. Mentőautókat is a helyszínre rendeltek.
A ház belsejéből kivittek egy gázpalackot, megelőzve a robbanást. A tűzoltók megfékezték a lángok terjedését és nekifogtak azokat eloltani.
Az országos cégbíróság (ONRC) vasárnap közzétett adatai szerint idén januárban 5403 cég szűnt meg Romániában, 47,22 százalékkal több, mint 2025 első hónapjában (3670).
Az ország több régiójára érvényes, megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A február 27. és március 5. közötti héten a romániai rendőrök és európai kollégáik 579 olyan személyt azonosítottak, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS).
Tavaly 2024-hez képest 9,5 százalékkal, 26 000 800-ról 28 477 600-ra nőtt a légi utasforgalom Romániában az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adatai szerint.
Bár az utóbbi időszakra felmelegedés volt jellemző, vasárnapra virradóra lehűlt az idő, főként a Csíki-medencében lehetett ezt érezni.
Az Amicus jótékonysági verseny miatt március 8-án vasárnap lezárják Marosvásárhely főterét.
Bűnös viszony, életközépi válság, évtizedes barátságot megkérdőjelező tragédia, Sherlock Holmes-újraértelmezés – ezek közül válogathatunk márciusban a néznivalók tekintetében. Streaming-ajánló.
A tarlótüzek veszélyesek, átterjedhetnek védett területekre, háztartásokra – figyelmeztetnek a Maros megyei tűzoltók a tavasz apropóján, amikor hirtelen megnő a tarlótüzek száma.
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szombaton azt nyilatkozta: „rendkívül fontosnak” tartja, hogy Romániában az üzemanyag ára ne érje el a két számjegyű tartományt.
Szombaton délután közúti baleset történt a Marosvécshez tartozó Disznajón, ahova két mentőautó szállt ki.
