Negyvennyolc méteres szállítmány halad át Maros megyén

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

Rendőri kísérettel Ákosfalváról indul és Kolozs megye fele halad vasárnap este egy rendkívüli szállítmány, amelyre felhívják a gépkocsivezetők figyelmét.

Simon Virág

2026. március 08., 20:372026. március 08., 20:37

2026. március 08., 20:392026. március 08., 20:39

Az országos közlekedésügyi rendőrség tájékoztatja a gépkocsivezetőket, hogy vasárnap este egy túlméretes szállítmány indul Maros megyéből Kolozs megye felé. Az Ákosfalváról induló konvojt rendőrautó fogja vezetni és kísérni.

A 48 méter és 121 tonna szállítmány a 13-as és 15-ös országúton fog haladni mielőtt felmegy az autópályára, és azon hagyja el Maros megyét, Kolozs megye irányába.

Arra kérik a gépkocsivezetőket, hogy ha találkoznak a túlméretes szállítmánnyal vezessenek óvatosan, türelmesen és tartsák be a szabályokat.

Marosszék Közlekedés
