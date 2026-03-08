Negyvennyolc méteres szállítmány halad át Maros megyén

Rendőri kísérettel Ákosfalváról indul és Kolozs megye fele halad vasárnap este egy rendkívüli szállítmány, amelyre felhívják a gépkocsivezetők figyelmét.

Simon Virág 2026. március 08., 20:37

Az országos közlekedésügyi rendőrség tájékoztatja a gépkocsivezetőket, hogy vasárnap este egy túlméretes szállítmány indul Maros megyéből Kolozs megye felé. Az Ákosfalváról induló konvojt rendőrautó fogja vezetni és kísérni.

A 48 méter és 121 tonna szállítmány a 13-as és 15-ös országúton fog haladni mielőtt felmegy az autópályára, és azon hagyja el Maros megyét, Kolozs megye irányába.